Health Italia S p A : Aggiornamento del calendario finanziario 0 08/25/2020 | 01:10pm EDT

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Formello (RM), 25 agosto 2020 Health Italia S.p.A. comunica che il Consiglio di Amministrazione della società si riunirà in data 18 settembre 2020 per l'approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2020. Pertanto, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento AIM Italia, comunica l'aggiornamento del calendario finanziario come di seguito riportato: DATE EVENTI 18 settembre 2020 Consiglio di Amministrazione - approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2020 9 - 15 dicembre 2020 Consiglio di Amministrazione - presentazione dati novestrale consolidata al 30 settembre 2020 Codice Alfanumerico: HI

Codice ISIN: IT0005221004 In caso di variazione alle date sopra indicate, ne sarà data pronta comunicazione. Il presente avviso è pubblicato anche presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketStorage (www.emarketstorage.com). Leggi il comunicato stampa completo Attachments Original document

