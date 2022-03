Financials EUR USD Sales 2021 5 878 M 6 533 M 6 533 M Net income 2021 287 M 319 M 319 M Net cash 2021 625 M 694 M 694 M P/E ratio 2021 28,1x Yield 2021 - Capitalization 7 731 M 8 593 M 8 593 M EV / Sales 2021 1,21x EV / Sales 2022 0,99x Nbr of Employees 6 432 Free-Float 92,3% Chart HELLOFRESH SE Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends HELLOFRESH SE Short Term Mid-Term Long Term Trends Bearish Bearish Bearish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus OUTPERFORM Number of Analysts 18 Last Close Price 45,08 € Average target price 82,06 € Spread / Average Target 82,0% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers and Directors Dominik S. Richter Chief Executive Officer Christian Gńrtner Chief Financial Officer Jeffrey Lieberman Chairman-Supervisory Board Thomas W. Griesel Chief Operating Officer & CEO-International Ursula Radeke-Pietsch Deputy Chairman-Supervisory Board Sector and Competitors 1st jan. Capi. (M$) HELLOFRESH SE -33.25% 8 593 WALMART INC. -6.59% 377 220 SYSCO CORPORATION 9.68% 43 717 KROGER 6.83% 35 550 WOOLWORTHS GROUP LIMITED -7.13% 30 916 AHOLD DELHAIZE N.V. -10.10% 30 257