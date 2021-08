EQS-News : Helvetia Venture Fund acquisisce una partecipazione nell'azienda fintech spagnola Coinscrap Finance

EQS Group-News: Helvetia Holding AG / Parola (s): Investimento Helvetia Venture Fund acquisisce una partecipazione nell'azienda fintech spagnola Coinscrap Finance 2021-08-10 / 07:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- L'Helvetia Venture Fund investe in Coinscrap Finance. La società spagnola di tecnofinanza offre applicazioni «white label» nei settori della previdenza e del risparmio per clienti quali millennial e generazione Z di banche e compagnie d'assicurazione. Coinscrap Finance collabora già con ottimi risultati insieme a Caser. L'Helvetia Venture Fund acquista una partecipazione minoritaria in Coinscrap Finance, una società spagnola specializzata in tecnofinanza. Nel settore della previdenza, Coinscrap Finance offre una serie di applicazioni «white label» per smartphone destinate a istituti bancari e assicurazioni. Tutte le funzionalità di Coinscrap Finance si caratterizzano per il loro layout moderno e intuitivo. Coinscrap Finance punta inoltre su aspetti dell'economia comportamentale e della gamification per motivare gli utenti a raggiungere, ad esempio, i propri obiettivi di risparmio. In questo ambito la società conta anche su una stretta collaborazione con la corrispondente cattedra all'Università di Vigo. Le applicazioni sono pensate in particolare per i millennial e la generazione Z. Tra i clienti spagnoli di Coinscrap Finance si contano diverse compagnie d'assicurazione e banche come EVO Banco (Bankinter group) e Santander. Anche Caser, che dalla scorsa estate fa parte del Gruppo Helvetia, collabora con Coinscrap Finance e insieme hanno lanciato sul mercato la soluzione di previdenza Cling Cling, ma non solo, ottenendo ottimi risultati. Con i mezzi del ciclo di finanziamenti si mira ad accelerare la crescita internazionale. Nel mirino ci sono quei Paesi con alle spalle una lunga tradizione in ambito di «bancassurance». Ricco bagaglio di esperienze nel campo del micro saving Coinscrap Finance è il primo investimento dell'Helvetia Venture Fund nel settore della previdenza. Le soluzioni semplici proposte da Coinscrap Finance si adattano benissimo alla strategia helvetia 20.25, che punta moltissimo sulla convenience per i clienti. «La collaborazione tra Coinscrap Finance e Caser sta dando ottimi risultati. Inoltre, il micro saving acquisisce sempre più importanza anche per altre unità dell'Helvetia. Con Coinscrap Finance investiamo in un partner ideale che dispone di un ricco bagaglio di esperienze», spiega Markus Gemperle, CEO Europa dell'Helvetia. David Conde, CEO e cofondatore di Coinscrap Finance, aggiunge: «Caser è un nostro partner di lunga data. Siamo molto lieti di rafforzare la nostra partnership con il Gruppo Helvetia e di valutare una collaborazione sul lungo termine.» ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fine comunicato stampa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lingua: Italiano Società: Helvetia Holding AG Dufourstrasse 40 9001 St.Gallen Schweiz E-mail: info@helvetia.ch Internet: www.helvetia.com ISIN: CH0466642201 Numero di Sicurezza: 46664220 Elencati: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1225169 Fine annuncio EQS Group News-Service -------------

