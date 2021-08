EQS-News : Helvetia Venture Fund prend une participation dans la fintech espagnole Coinscrap Finance

EQS Group-News: Helvetia Holding AG / Mot-clé(s) : Investissement Helvetia Venture Fund prend une participation dans la fintech espagnole Coinscrap Finance 2021-08-10 / 07:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Helvetia Venture Fund investit dans Coinscrap Finance. La fintech espagnole propose des applis en marque blanche dans les domaines de la prévoyance et de l'épargne pour le groupe de clients Millenials et Génération Z des banques et assurances. Coinscrap Finance coopère déjà avec succès avec Caser. Helvetia Venture Fund acquiert une participation minoritaire dans la fintech espagnole Coinscrap Finance, laquelle propose diverses applications smartphone en marque blanche pour les banques et les assurances dans le domaine de la prévoyance. Toutes les fonctionnalités de Coinscrap Finance se caractérisent par leur conception moderne et lisible. Coinscrap Finance s'appuie également sur des éléments de l'économie comportementale et de la gamification, par exemple pour motiver les utilisateurs à atteindre leurs objectifs d'épargne. Dans ce domaine, elle entretient une coopération étroite avec la chaire de l'Université de Vigo. Ces applis s'adressent plus particulièrement aux Millenials et à la Génération Z. Parmi les clients de Coinscrap Finance en Espagne figurent diverses compagnies d'assurance et des banques telles que EVO Banco (groupe Bankinter) et Santander. Caser, qui a rejoint le groupe Helvetia l'été dernier, travaille déjà avec Coinscrap Finance et a notamment lancé avec succès la solution de prévoyance Cling Cling. Les fonds issus de cette prise de participation seront employés à faire progresser la croissance internationale. L'accent est mis sur les pays ayant une forte tradition de bancassurance. Une solide expérience dans le domaine de la micro-épargne Coinscrap Finance est le premier investissement pratiqué par Helvetia Venture Fund dans le domaine de la prévoyance. La simplicité des solutions Coinscrap Finance s'accorde parfaitement avec la stratégie helvetia 20.25, où la commodité pour le client occupe une place majeure. «La coopération entre Coinscrap Finance et Caser a été jusque-là très fructueuse. De plus, le thème de la micro-épargne gagne en importance pour d'autres unités d'Helvetia. En investissant dans Coinscrap Finance, nous avons trouvé un partenaire idéal dont la solide expérience est précieuse», explique Markus Gemperle, CEO Europe d'Helvetia. David Conde, CEO et cofondateur de Coinscrap Finance, ajoute: «Caser est l'un de nos partenaires de la première heure. Nous sommes à ce titre d'autant plus heureux de renforcer notre partenariat avec le groupe Helvetia et d'explorer de nouveaux horizons de coopération.» ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fin du communiqué aux médias ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Langue : Français Entreprise : Helvetia Holding AG Dufourstrasse 40 9001 St.Gallen Schweiz E-mail : info@helvetia.ch Site internet : www.helvetia.com ISIN : CH0466642201 Numéro valeur : 46664220 Bourses : SIX Swiss Exchange EQS News ID : 1225169 Fin du message EQS Group News-Service -------------

