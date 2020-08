Hermes International : Le magasin Hermès de Denver, Colorado, change d'adresse et ouvre ses portes dans le Mall Cherry Creek

Paris, le 21 août 2020

LE MAGASIN HERMÈS DE DENVER, COLORADO (USA), CHANGE D'ADRESSE ET

OUVRE SES PORTES DANS LE MALL CHERRY CREEK

Hermès annonce l'ouverture, le 21 août 2020, de son magasin de Denver, au Colorado, désormais situé dans le mall Cherry Creek, au dernier étage. L'espace de vente de 320 m2 fait écho à la beauté de la nature environnante grâce à l'utilisation de matériaux nobles soigneusement travaillés. Cette nouvelle adresse d'Hermès dans la ville marque une évolution importante par l'agrandissement de la surface de vente et le déploiement des collections présentées.

Nous sommes heureux d'ouvrir notre nouveau magasin de Denver dans ce lieu dynamique, déclare Robert B. Chavez, président d'Hermès USA. Hermès continue de veiller au confort et au bien-être de ses clients dans un cadre digne de cette ville magnifique. »

Ce magasin plus grand propose une nouvelle interprétation du savoir-faire Hermès à travers le déploiement de ses collections et la beauté de ses objets réalisés à la main. Il conjugue aussi l'essence de la ville et de la nature alentour avec l'esprit innovant de la maison parisienne ; on retrouve les forêts, les collines escarpées et les canyons rocheux qui composent le paysage local dans de nombreux éléments du magasin, dessiné par l'agence parisienne d'architecture RDAI.

La façade et l'intérieur font la part belle à un Ceppo di Gré gris pâle à la texture complexe, qui capte et renvoie la lumière. Ce type de brèche, ou conglomérat naturel, mêle des fragments de roches, de minéraux et de cristaux pour former une délicate matrice de pierre.

L'espace de vente rectangulaire, sur un seul niveau, est l'évocation contemporaine et épurée d'un chalet de montagne, à laquelle des matériaux naturels tels que le feutre de laine d'agneau et le chêne clair confèrent chaleur et caractère. Les seize métiers d'Hermès se succèdent d'un espace ouvert à l'autre, tous imprégnés d'une atmosphère distincte. À l'entrée du magasin, un plafond suspendu en bois délimite les univers de la soie féminine et de la maroquinerie. À gauche, la bijouterie et l'horlogerie sont présentées dans un écrin dont les murs et le plafond sont habillés de panneaux en laine d'agneau feutrée, naturelle, retenus par de fines baguettes de bronze. À côté, les collections pour la maison, avec un nouvel espace consacré au mobilier, précèdent le prêt-à-porter, la soie et les chaussures pour homme. À droite de l'entrée, presque en miroir par rapport aux volumes de gauche, les univers du parfum, de la beauté et des accessoires bijoux conduisent à un salon dédié au prêt-à-porter et aux chaussures pour femme. Au fond du magasin, un salon intime animé par une petite cheminée en Ceppo di Gré accueille l'équitation.

Le nouveau magasin Hermès reflète les merveilleux paysages de Denver, auxquels fait subtilement écho l'ensemble de l'espace. Il offre à la clientèle locale et aux nouveaux visiteurs une expérience inédite dans un décor harmonieux et chaleureux. Un dialogue joyeux entre patrimoine et contemporanéité célèbre cette nouvelle architecture, où création, savoir-faire et artisanat français s'expriment à travers le foisonnement des collections et des matières d'exception.

Depuis 1837, Hermès reste fidèle à son modèle artisanal et à ses valeurs humanistes. La liberté de création, la recherche permanente des plus belles matières, la transmission des savoir-faire d'excellence et l'esthétique de la fonction forgent la singularité d'Hermès, maison d'objets créés pour durer. Maison familiale indépendante, Hermès s'attache à conserver l'essentiel de sa production en France au sein de ses 43 manufactures tout en développant son réseau de 311 magasins dans 45 pays. Le groupe emploie plus de 15 600 personnes dans le monde, dont plus de 9 700 en France, parmi les- quelles près de 5 250 artisans*.

Hermès est dirigé depuis 2013 par Axel Dumas, membre de la 6e génération. Fondée en 2008, la Fondation d'entreprise Hermès soutient des projets dans les domaines de la création artistique, la formation et la transmission des savoir-faire, la biodiversité et la préservation des environnements.

* Chiffres au 30 juin 2020

Magasin Hermès Denver

Cherry Creek Shopping Center

3000 E. First Avenue, Space P-206

Denver, Colorado 80206

Tel. + 1 (303) 388-0700