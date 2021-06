Honda Motor : New Honda Prologue SUV Begins Next Chapter in Brand's EV Direction in North America

Financials JPY USD Sales 2022 15 092 B 136 B 136 B Net income 2022 645 B 5 826 M 5 826 M Net Debt 2022 5 062 B 45 727 M 45 727 M P/E ratio 2022 9,26x Yield 2022 3,26% Capitalization 6 204 B 56 011 M 56 046 M EV / Sales 2022 0,75x EV / Sales 2023 0,70x Nbr of Employees 211 374 Free-Float 91,2% Chart HONDA MOTOR CO., LTD. Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends HONDA MOTOR CO., LTD. Short Term Mid-Term Long Term Trends Neutral Bullish Bullish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus BUY Number of Analysts 17 Last Close Price 3 593,00 JPY Average target price 4 038,24 JPY Spread / Average Target 12,4% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers and Directors Toshihiro Mibe President, CEO & Representative Director Kohei Takeuchi Senior MD, Head-Finance & Administration Toshiaki Mikoshiba Chairman & Head-External Affairs Yusuke Hori Executive Officer & GM-Information Technology Seiji Kuraishi COO, Representative Director, VP & GM-Automobile Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) HONDA MOTOR CO., LTD. 24.87% 56 011 TOYOTA MOTOR CORPORATION 23.78% 246 448 VOLKSWAGEN AG 41.68% 152 568 DAIMLER AG 34.57% 99 369 GENERAL MOTORS COMPANY 44.81% 87 475 BMW AG 27.92% 71 766