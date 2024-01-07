India's Tamil Nadu Signs Initial Investment Pact With Mitsubishi Electric:
* WORTH 61.80 BILLION RUPEES - STATE GOVERNMENT
* INDIA'S TAMIL NADU SIGNS INITIAL INVESTMENT PACT WITH JSW RENEWABLE WORTH 120 BILLION RUPEES - STATE GOVERNMENT
* WORTH 10 BILLION RUPEES - STATE GOVERNMENT
* INDIA'S TAMIL NADU SIGNS INITIAL INVESTMENT PACT WITH TVS GROUP WORTH 50 BILLION RUPEES - STATE GOVERNMENT
* WORTH 2 BILLION RUPEES - STATE GOVERNMENT
* INDIA'S TAMIL NADU SIGNS INITIAL INVESTMENT PACT WITH TATA ELECTRONICS WORTH 120.08 BILLION RUPEES - STATE GOVERNMENT Source text for Eikon: Further company coverage: