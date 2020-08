Comunicato stampa Bologna, 27 agosto 2020

IMA: pubblicata la Relazione finanziaria semestrale

in inglese al 30 giugno 2020

Si rende noto che la Relazione finanziaria semestrale in inglese al 30 giugno 2020, di cui all'art. 154-ter, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, comprendente la relazione sul bilancio semestrale abbreviato rilasciata dalla società di revisione EY S.p.A., è a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Ozzano dell'Emilia (BO) - Via Emilia 428/442, nonché pubblicata sul sito internet www.ima.it, nella sezione Investor Relations (Bilanci), e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketSTORAGE (www.emarketstorage.com).

Fondata nel 1961, IMA è leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè e caffè. Il Gruppo conta circa 6.200 dipendenti, di cui circa 2.400 all'estero, e si avvale di 45 stabilimenti di produzione tra Italia, Germania, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti, India, Malesia, Cina e Argentina. IMA ha un'ampia rete commerciale, che consiste di 29 filiali con servizi di vendita e assistenza in Italia, Francia, Svizzera, Regno Unito, Germania, Austria, Spagna, Polonia, Israele, Russia, Stati Uniti, India, Cina, Malesia, Thailandia e Brasile, uffici di rappresentanza nei paesi dell'Europa centro-orientalee più di 50 agenzie che coprono in totale circa 80 paesi. IMA S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 1995 ed è nel segmento STAR dal 2001. Fanno parte del Gruppo le seguenti società industriali: Atop S.p.A., Benhil GmbH, Ciemme S.r.l., Co.ma.di.s. S.p.A., Corazza S.p.A., Delta Systems & Automation Inc., Eurosicma S.p.A., Eurotekna S.r.l., Ilapak International SA, Ilapak Italia S.p.A., Ilapak (Beijing) Packaging Machinery Co. Ltd., IMA Automation Malaysia Sdn. Bhd., IMA Automation USA Inc., IMA Life North America Inc., IMA Life (Beijing) Pharmaceutical Systems Co. Ltd., IMA Life (Shanghai) Pharmaceutical Machinery Co. Ltd., IMA MAI S.A., IMA Medtech Switzerland S.A., IMA North America Inc., IMA-PGIndia Pvt. Ltd., IMA Swiftpack Ltd., Perfect Pack S.r.l., Petroncini Impianti S.p.A., PharmaSiena Service S.r.l., Record S.p.A., Spreafico Automation S.r.l., Tecmar S.A., Teknoweb Converting S.r.l., Telerobot S.p.A., Tissue Machinery Company S.p.A., Valley Tissue Packaging Inc.

Per ulteriori informazioni:

Andrea Baldani - Investor Relator - tel. 051 783111 - e-mail:baldania@ima.it

Maria Antonia Mantovani - Ufficio Stampa - tel. 051 783283 - e-mail:antonia.mantovani@ima.it www.ima.it(sezione Investor Relations)

