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    IBNH   JO3127911019

IBN-ALHAYTHAM HOSPITAL CO (P.S.C)

(IBNH)
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0.9700 JOD   +2.11%
04/21IBN ALHAYTHAM HOSPITAL P S C : Board Of Directors Decision-(IBNH)-2022-04-21
PU
04/20IBN ALHAYTHAM HOSPITAL P S C : Assembly Decision-(IBNH)-2022-04-20
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Ibn Alhaytham Hospital P S C : Disclosure (IBNH) 2022 04 23

04/24/2022 | 02:29am EDT
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IBN ALHAYTHAM HOSPITAL COMPANY

To: Jordan Securities Commission,

Amman Stock Exchange

Company's Name: IBN ALHAYTHAM HOSPITAL COMPANY

Date: 21-04-2022 03:02:19 PM

Subject: ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﻦﻋ ﺡﺎﺼﻓﺇ

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﻢﺜﻴﻬﻟﺍ ﻦﺑﺍ ﻰﻔﺸﺘﺴﻣ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

PM 03:02:19 2022-04-21 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﻦﻋ ﺡﺎﺼﻓﺇ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻢﺗﻭ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺩﺎﻘﻌﻧﺍ ﻢﺗ 2022/04/20 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻦﻴﻴﻌﺗﻭ ﺩﺎﻤﺣ ﺱﺭﺎﻔﻟﺍ ﺪﻤﺤﻣ ﺓﺮﺠﻫ ﺓﺪﻴﺴﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ ﻮﺑﺍ ﻢﻴﻠﺤﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻪﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺪﻤﺣﺍ ﺪﻴﺴﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ ﺐﺋﺎﻧ ﺪﺒﻋ "ﻡﺎﺸﻫ ﺪﻤﺤﻣ" ﻢﻴﺳﻭ ﺪﻴﺴﻟﺍ ﺲﻠﺠﻤﻟﺍ ﺮﺳ ﻦﻴﻣﺃ ﻦﻴﻴﻌﺗﻭ ﻪﺠﻳﺪﺧ ﻪﻗﺰﻟﺍ ﺡﺎﺘﻔﻟﺍ

ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻢﺗﻭ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺩﺎﻘﻌﻧﺍ ﻢﺗ 2022/04/20 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻦﻴﻴﻌﺗﻭ ﺩﺎﻤﺣ ﺱﺭﺎﻔﻟﺍ ﺪﻤﺤﻣ ﺓﺮﺠﻫ ﺓﺪﻴﺴﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ ﻮﺑﺍ ﻢﻴﻠﺤﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻪﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺪﻤﺣﺍ ﺪﻴﺴﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ ﺐﺋﺎﻧ ﺪﺒﻋ "ﻡﺎﺸﻫ ﺪﻤﺤﻣ" ﻢﻴﺳﻭ ﺪﻴﺴﻟﺍ ﺲﻠﺠﻤﻟﺍ ﺮﺳ ﻦﻴﻣﺃ ﻦﻴﻴﻌﺗﻭ ﻪﺠﻳﺪﺧ ﻪﻗﺰﻟﺍ ﺡﺎﺘﻔﻟﺍ

20-04-2022

20-04-2022

Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors

User Name: ﺔﻗﺰﻟﺍ ﻢﻴﺳﻭ

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ ﺔﻗﺰﻟﺍ ﻢﻴﺳﻭ :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Page 1 of 1

Disclaimer

Ibn Alhaytham Hospital Co. PSC published this content on 23 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 April 2022 06:28:04 UTC.


© Publicnow 2022
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Sales
Net income
Net Debt
P/E ratio
Yield
Capitalization 19,4 M 27,4 M 27,4 M
EV / Sales -1
EV / Sales 0
Nbr of Employees 512
Free-Float 10,4%
Chart IBN-ALHAYTHAM HOSPITAL CO (P.S.C)
Duration : Period :
Ibn-Alhaytham Hospital Co (P.S.C) Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Ahmed Abdullah Abdulhaleem Abu Khadija Vice Chairman & General Manager
Nasim Ali Mustafa Shradqa Financial Manager
Hijra Mohammed Al-Fares Hammad Chairman
Mohammed Abdullah Abdulhaleem Abu Khadija Independent Director
Heba Abdullah Abdulhaleem Abu Khadijah Independent Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
IBN-ALHAYTHAM HOSPITAL CO (P.S.C)-8.49%27
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO., LTD.-18.52%28 646
FRESENIUS SE & CO. KGAA-3.14%20 644
RAMSAY HEALTH CARE LIMITED18.00%13 956
IHH HEALTHCARE BERHAD-9.95%13 452
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED17.39%12 624