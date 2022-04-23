Ibn Alhaytham Hospital P S C : Disclosure (IBNH) 2022 04 23

IBN ALHAYTHAM HOSPITAL COMPANY
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To: Jordan Securities Commission,
Amman Stock Exchange
Company's Name: IBN ALHAYTHAM HOSPITAL COMPANY
Date: 21-04-2022 03:02:19 PM
Subject: ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﻦﻋ ﺡﺎﺼﻓﺇ
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ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﻢﺜﻴﻬﻟﺍ ﻦﺑﺍ ﻰﻔﺸﺘﺴﻣ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
PM 03:02:19 2022-04-21 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﻦﻋ ﺡﺎﺼﻓﺇ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
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ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻢﺗﻭ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺩﺎﻘﻌﻧﺍ ﻢﺗ 2022/04/20 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻦﻴﻴﻌﺗﻭ ﺩﺎﻤﺣ ﺱﺭﺎﻔﻟﺍ ﺪﻤﺤﻣ ﺓﺮﺠﻫ ﺓﺪﻴﺴﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ ﻮﺑﺍ ﻢﻴﻠﺤﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻪﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺪﻤﺣﺍ ﺪﻴﺴﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ ﺐﺋﺎﻧ ﺪﺒﻋ "ﻡﺎﺸﻫ ﺪﻤﺤﻣ" ﻢﻴﺳﻭ ﺪﻴﺴﻟﺍ ﺲﻠﺠﻤﻟﺍ ﺮﺳ ﻦﻴﻣﺃ ﻦﻴﻴﻌﺗﻭ ﻪﺠﻳﺪﺧ ﻪﻗﺰﻟﺍ ﺡﺎﺘﻔﻟﺍ
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20-04-2022
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20-04-2022
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Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors
User Name: ﺔﻗﺰﻟﺍ ﻢﻴﺳﻭ
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.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ ﺔﻗﺰﻟﺍ ﻢﻴﺳﻭ :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Disclaimer
Ibn Alhaytham Hospital Co. PSC published this content on 23 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 April 2022 06:28:04 UTC.