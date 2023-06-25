IBN ALHAYTHAM HOSPITAL COMPANY
To: Jordan Securities Commission,
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Amman Stock Exchange
ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Company's Name: IBN ALHAYTHAM HOSPITAL
ﻢﺜﻴﻬﻟﺍ ﻦﺑﺍ ﻰﻔﺸﺘﺴﻣ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
COMPANY
AM 08:50:48 2023-06-24 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
Date: 24-06-2023 08:50:48 AM
ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻳﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
Subject: Other Material Information
IBN ALHAYTHAM HOSPITAL COMPANY announces the
ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺪﺤﻟﺍ ﻉﻮﻗﻭ ﻦﻋ ﻢﺜﻴﻬﻟﺍ ﻦﺑﺍ ﻰﻔﺸﺘﺴﻣ ﺔﻛﺮﺷ ﻦﻠﻌﺗ
occurrence of the following material event:
:ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻩﺎﻧﺩﺃ ﻦﻴﺒﻤﻟﺍ
Material Event
ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺪﺤﻟﺍ
Date of event: 24-06-2023
2023-06-24 :ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺪﺤﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ
The differences between the preliminary results and the
ﺔﻳﻮﻨﺴﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﻭﻻﺍ ﻝﺎﻤﻋﻻﺍ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻦﻴﺑ ﺕﺎﻗﻭﺮﻔﻟﺍ
annual financial statements and reasons for these
ﻲﺟﺭﺎﺨﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎﺴﺤﻟﺍ ﻖﻗﺪﻣ ﻦﻣ ﺓﺯﺰﻌﻣ ﺎﻬﺑﺎﺒﺳﺍﻭ
differences supported by the external auditor
,,, ﻦﻴﻣﺮﺘﺤﻤﻟﺍ ﻪﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺭﺍﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
ﻦﻴﻣﺮﺘﺤﻤﻟﺍ ﻪﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺭﺍﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ,,,
,,,ﺪﻌﺑﻭ ﻪﺒﻴﻃ ﻪﻴﺤﺗ
ﺔﻴﺋﺎﻬﻨﻟﺍ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﻭﻻﺍ ﻝﺎﻤﻋﻻﺍ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﺕﺎﻗﻭﺮﻓ : ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
ﺪﻌﺑﻭ ﻪﺒﻴﻃ ﻪﻴﺤﺗ,,,
ﻝﻭﻻﺍ ﻥﻮﻧﺎﻛ 31 ﻲﻓ ﻪﻴﻬﺘﻨﻤﻟﺍ ﺔﻨﺴﻠﻟ ﻢﺜﻴﻬﻟﺍ ﻦﺑﺍ ﻰﻔﺸﺘﺴﻣ ﺔﻛﺮﺸﻟ
ﺔﻴﺋﺎﻬﻨﻟﺍ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﻭﻻﺍ ﻝﺎﻤﻋﻻﺍ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﺕﺎﻗﻭﺮﻓ : ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
2022
ﻝﻭﻻﺍ ﻥﻮﻧﺎﻛ 31 ﻲﻓ ﻪﻴﻬﺘﻨﻤﻟﺍ ﺔﻨﺴﻠﻟ ﻢﺜﻴﻬﻟﺍ ﻦﺑﺍ ﻰﻔﺸﺘﺴﻣ ﺔﻛﺮﺸﻟ
ﻝﺎﻤﻋﻻﺍ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﺕﺎﻗﻭﺮﻓ ﻥﺄﺑ ﻢﻛﺪﻴﻔﻧ ﻩﻼﻋﺍ ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ ﻰﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷﻷﺎﺑ
2022
ﻢﺜﻴﻬﻟﺍ ﻦﺑﺍ ﻰﻔﺸﺘﺴﻣ ﺔﻛﺮﺸﻟ ﻪﻴﺋﺎﻬﻨﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﻻﺍ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻦﻋ ﻪﻴﻟﻭﻻﺍ
ﻝﺎﻤﻋﻻﺍ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﺕﺎﻗﻭﺮﻓ ﻥﺄﺑ ﻢﻛﺪﻴﻔﻧ ﻩﻼﻋﺍ ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ ﻰﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷﻷﺎﺑ
ﺔﻴﺋﺎﻬﻨﻟﺍ ﻖﻴﻗﺪﺘﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﺇ ﺪﻌﺑ ﻚﻟﺫﻭ ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ ﺖﻧﺎﻛ , 2022 ﻪﻨﺴﻟ
ﻢﺜﻴﻬﻟﺍ ﻦﺑﺍ ﻰﻔﺸﺘﺴﻣ ﺔﻛﺮﺸﻟ ﻪﻴﺋﺎﻬﻨﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﻻﺍ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻦﻋ ﻪﻴﻟﻭﻻﺍ
:
ﺔﻴﺋﺎﻬﻨﻟﺍ ﻖﻴﻗﺪﺘﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﺇ ﺪﻌﺑ ﻚﻟﺫﻭ ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ ﺖﻧﺎﻛ , 2022 ﻪﻨﺴﻟ
) ( ﺔﻴﻟﻭﺃ ﺔﻌﺟﺍﺮﻣ ) ( ﺓﺭﺎﺴﺧ ) - ﺔﻴﻟﻭﻷﺍ ﻝﺎﻤﻋﻻﺍ ﺞﺋﺎﺘﻧ -
:
( 2,066,185
- ) ( ﺔﻴﻟﻭﺃ ﺔﻌﺟﺍﺮﻣ ) ( ﺓﺭﺎﺴﺧ ) - ﺔﻴﻟﻭﻷﺍ ﻝﺎﻤﻋﻻﺍ ﺞﺋﺎﺘﻧ
ﺔﻴﺋﺎﻬﻨﻟﺍ ﻖﻴﻗﺪﺘﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﺇ ﺪﻌﺑ - ﺕﻼﻳﺪﻌﺘﻟﺍ .1
2,066,185 )
( 735,410 ) ﺔﻌﻗﻮﺘﻤﻟﺍ ﺔﻴﻧﺎﻤﺘﺋﻻﺍ ﺮﺋﺎﺴﺨﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ .2
ﺔﻴﺋﺎﻬﻨﻟﺍ ﻖﻴﻗﺪﺘﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﺇ ﺪﻌﺑ - ﺕﻼﻳﺪﻌﺘﻟﺍ
( 6,994 ) ﺔﻔﻴﻠﺤﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺮﺋﺎﺴﺧ ﻲﻓ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﺼﺣ .3
1.735,410 ) ﺔﻌﻗﻮﺘﻤﻟﺍ ﺔﻴﻧﺎﻤﺘﺋﻻﺍ ﺮﺋﺎﺴﺨﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ )
1,727 ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻻﺍ .4
2.6,994 ) ﺔﻔﻴﻠﺤﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺮﺋﺎﺴﺧ ﻲﻓ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﺼﺣ )
59,049 ﺔﻋﺎﺒﻤﻟﺍ ﺔﻋﺎﻀﺒﻟﺍ ﺔﻔﻠﻜﺗ .5
3.1,727 ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻻﺍ
ﻥﺎﻴﺑ ﻲﻓ ﺎﻬﺟﺍﺭﺩﺍ ﻢﺗ ﺚﻴﺣ ) ﺔﻘﺑﺎﺳ ﺕﺍﻮﻨﺳ ﻒﻳﺭﺎﺼﻣ .6
4.59,049 ﺔﻋﺎﺒﻤﻟﺍ ﺔﻋﺎﻀﺒﻟﺍ ﺔﻔﻠﻜﺗ
ﻕﻮﻘﺣ ﻲﻓ ﺕﺍﺮﻴﻐﺘﻟﺍ ﻥﺎﻴﺑ ﻲﻓ ﺎﻬﺟﺍﺭﺩﺍ ﺐﺠﻳﻭ , ﻞﺧﺪﻟﺍ
5. ﻥﺎﻴﺑ ﻲﻓ ﺎﻬﺟﺍﺭﺩﺍ ﻢﺗ ﺚﻴﺣ ) ﺔﻘﺑﺎﺳ ﺕﺍﻮﻨﺳ ﻒﻳﺭﺎﺼﻣ
85,037 ( ﺔﻴﻜﻠﻤﻟﺍ
ﻕﻮﻘﺣ ﻲﻓ ﺕﺍﺮﻴﻐﺘﻟﺍ ﻥﺎﻴﺑ ﻲﻓ ﺎﻬﺟﺍﺭﺩﺍ ﺐﺠﻳﻭ , ﻞﺧﺪﻟﺍ
( 596,591 ) ﺕﺎﻗﻭﺮﻔﻟﺍ ﻲﻓﺎﺻ .7
85,037 ( ﺔﻴﻜﻠﻤﻟﺍ
ﺔﻴﻧﺍﺰﻴﻣ ) ﻲﺋﺎﻬﻨﻟﺍ ﻖﻴﻗﺪﺘﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﺇ ﺪﻌﺑ ﻝﺎﻤﻋﻻﺍ ﺞﺋﺎﺘﻧ .8
6. 596,591 ) ﺕﺎﻗﻭﺮﻔﻟﺍ ﻲﻓﺎﺻ )
( 2,662,776) ( ﺔﻘﻗﺪﻣ
7. ﺔﻴﻧﺍﺰﻴﻣ ) ﻲﺋﺎﻬﻨﻟﺍ ﻖﻴﻗﺪﺘﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﺇ ﺪﻌﺑ ﻝﺎﻤﻋﻻﺍ ﺞﺋﺎﺘﻧ
.9
2,662,776) ( ﺔﻘﻗﺪﻣ )
,,, ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ .10
8.
9.
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IBN ALHAYTHAM HOSPITAL COMPANY
10. ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ ,,,
Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors
User Name: ﻦﺑﺰﻟﺍ ﻦﻤﻳﺍ
.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ ﻦﺑﺰﻟﺍ ﻦﻤﻳﺍ :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Ibn Alhaytham Hospital Co. PSC published this content on 25 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 June 2023 06:08:05 UTC.