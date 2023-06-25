IBN ALHAYTHAM HOSPITAL COMPANY

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: IBN ALHAYTHAM HOSPITAL

ﻢﺜﻴﻬﻟﺍ ﻦﺑﺍ ﻰﻔﺸﺘﺴﻣ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

COMPANY

AM 08:50:48 2023-06-24 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Date: 24-06-2023 08:50:48 AM

ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻳﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

Subject: Other Material Information

IBN ALHAYTHAM HOSPITAL COMPANY announces the

ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺪﺤﻟﺍ ﻉﻮﻗﻭ ﻦﻋ ﻢﺜﻴﻬﻟﺍ ﻦﺑﺍ ﻰﻔﺸﺘﺴﻣ ﺔﻛﺮﺷ ﻦﻠﻌﺗ

occurrence of the following material event:

:ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻩﺎﻧﺩﺃ ﻦﻴﺒﻤﻟﺍ

Material Event

ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺪﺤﻟﺍ

Date of event: 24-06-2023

2023-06-24 :ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺪﺤﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ

The differences between the preliminary results and the

ﺔﻳﻮﻨﺴﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﻭﻻﺍ ﻝﺎﻤﻋﻻﺍ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻦﻴﺑ ﺕﺎﻗﻭﺮﻔﻟﺍ

annual financial statements and reasons for these

ﻲﺟﺭﺎﺨﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎﺴﺤﻟﺍ ﻖﻗﺪﻣ ﻦﻣ ﺓﺯﺰﻌﻣ ﺎﻬﺑﺎﺒﺳﺍﻭ

differences supported by the external auditor

,,, ﻦﻴﻣﺮﺘﺤﻤﻟﺍ ﻪﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺭﺍﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

ﻦﻴﻣﺮﺘﺤﻤﻟﺍ ﻪﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺭﺍﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ,,,

,,,ﺪﻌﺑﻭ ﻪﺒﻴﻃ ﻪﻴﺤﺗ

ﺔﻴﺋﺎﻬﻨﻟﺍ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﻭﻻﺍ ﻝﺎﻤﻋﻻﺍ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﺕﺎﻗﻭﺮﻓ : ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

ﺪﻌﺑﻭ ﻪﺒﻴﻃ ﻪﻴﺤﺗ,,,

ﻝﻭﻻﺍ ﻥﻮﻧﺎﻛ 31 ﻲﻓ ﻪﻴﻬﺘﻨﻤﻟﺍ ﺔﻨﺴﻠﻟ ﻢﺜﻴﻬﻟﺍ ﻦﺑﺍ ﻰﻔﺸﺘﺴﻣ ﺔﻛﺮﺸﻟ

ﺔﻴﺋﺎﻬﻨﻟﺍ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﻭﻻﺍ ﻝﺎﻤﻋﻻﺍ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﺕﺎﻗﻭﺮﻓ : ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

2022

ﻝﻭﻻﺍ ﻥﻮﻧﺎﻛ 31 ﻲﻓ ﻪﻴﻬﺘﻨﻤﻟﺍ ﺔﻨﺴﻠﻟ ﻢﺜﻴﻬﻟﺍ ﻦﺑﺍ ﻰﻔﺸﺘﺴﻣ ﺔﻛﺮﺸﻟ

ﻝﺎﻤﻋﻻﺍ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﺕﺎﻗﻭﺮﻓ ﻥﺄﺑ ﻢﻛﺪﻴﻔﻧ ﻩﻼﻋﺍ ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ ﻰﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷﻷﺎﺑ

2022

ﻢﺜﻴﻬﻟﺍ ﻦﺑﺍ ﻰﻔﺸﺘﺴﻣ ﺔﻛﺮﺸﻟ ﻪﻴﺋﺎﻬﻨﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﻻﺍ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻦﻋ ﻪﻴﻟﻭﻻﺍ

ﻝﺎﻤﻋﻻﺍ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﺕﺎﻗﻭﺮﻓ ﻥﺄﺑ ﻢﻛﺪﻴﻔﻧ ﻩﻼﻋﺍ ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ ﻰﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷﻷﺎﺑ

ﺔﻴﺋﺎﻬﻨﻟﺍ ﻖﻴﻗﺪﺘﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﺇ ﺪﻌﺑ ﻚﻟﺫﻭ ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ ﺖﻧﺎﻛ , 2022 ﻪﻨﺴﻟ

ﻢﺜﻴﻬﻟﺍ ﻦﺑﺍ ﻰﻔﺸﺘﺴﻣ ﺔﻛﺮﺸﻟ ﻪﻴﺋﺎﻬﻨﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﻻﺍ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻦﻋ ﻪﻴﻟﻭﻻﺍ

:

ﺔﻴﺋﺎﻬﻨﻟﺍ ﻖﻴﻗﺪﺘﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﺇ ﺪﻌﺑ ﻚﻟﺫﻭ ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ ﺖﻧﺎﻛ , 2022 ﻪﻨﺴﻟ

) ( ﺔﻴﻟﻭﺃ ﺔﻌﺟﺍﺮﻣ ) ( ﺓﺭﺎﺴﺧ ) - ﺔﻴﻟﻭﻷﺍ ﻝﺎﻤﻋﻻﺍ ﺞﺋﺎﺘﻧ -

:

( 2,066,185

- ) ( ﺔﻴﻟﻭﺃ ﺔﻌﺟﺍﺮﻣ ) ( ﺓﺭﺎﺴﺧ ) - ﺔﻴﻟﻭﻷﺍ ﻝﺎﻤﻋﻻﺍ ﺞﺋﺎﺘﻧ

ﺔﻴﺋﺎﻬﻨﻟﺍ ﻖﻴﻗﺪﺘﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﺇ ﺪﻌﺑ - ﺕﻼﻳﺪﻌﺘﻟﺍ .1

2,066,185 )

( 735,410 ) ﺔﻌﻗﻮﺘﻤﻟﺍ ﺔﻴﻧﺎﻤﺘﺋﻻﺍ ﺮﺋﺎﺴﺨﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ .2

ﺔﻴﺋﺎﻬﻨﻟﺍ ﻖﻴﻗﺪﺘﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﺇ ﺪﻌﺑ - ﺕﻼﻳﺪﻌﺘﻟﺍ

( 6,994 ) ﺔﻔﻴﻠﺤﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺮﺋﺎﺴﺧ ﻲﻓ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﺼﺣ .3

1.735,410 ) ﺔﻌﻗﻮﺘﻤﻟﺍ ﺔﻴﻧﺎﻤﺘﺋﻻﺍ ﺮﺋﺎﺴﺨﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ )

1,727 ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻻﺍ .4

2.6,994 ) ﺔﻔﻴﻠﺤﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺮﺋﺎﺴﺧ ﻲﻓ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﺼﺣ )

59,049 ﺔﻋﺎﺒﻤﻟﺍ ﺔﻋﺎﻀﺒﻟﺍ ﺔﻔﻠﻜﺗ .5

3.1,727 ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻻﺍ

ﻥﺎﻴﺑ ﻲﻓ ﺎﻬﺟﺍﺭﺩﺍ ﻢﺗ ﺚﻴﺣ ) ﺔﻘﺑﺎﺳ ﺕﺍﻮﻨﺳ ﻒﻳﺭﺎﺼﻣ .6

4.59,049 ﺔﻋﺎﺒﻤﻟﺍ ﺔﻋﺎﻀﺒﻟﺍ ﺔﻔﻠﻜﺗ

ﻕﻮﻘﺣ ﻲﻓ ﺕﺍﺮﻴﻐﺘﻟﺍ ﻥﺎﻴﺑ ﻲﻓ ﺎﻬﺟﺍﺭﺩﺍ ﺐﺠﻳﻭ , ﻞﺧﺪﻟﺍ

5. ﻥﺎﻴﺑ ﻲﻓ ﺎﻬﺟﺍﺭﺩﺍ ﻢﺗ ﺚﻴﺣ ) ﺔﻘﺑﺎﺳ ﺕﺍﻮﻨﺳ ﻒﻳﺭﺎﺼﻣ

85,037 ( ﺔﻴﻜﻠﻤﻟﺍ

ﻕﻮﻘﺣ ﻲﻓ ﺕﺍﺮﻴﻐﺘﻟﺍ ﻥﺎﻴﺑ ﻲﻓ ﺎﻬﺟﺍﺭﺩﺍ ﺐﺠﻳﻭ , ﻞﺧﺪﻟﺍ

( 596,591 ) ﺕﺎﻗﻭﺮﻔﻟﺍ ﻲﻓﺎﺻ .7

85,037 ( ﺔﻴﻜﻠﻤﻟﺍ

ﺔﻴﻧﺍﺰﻴﻣ ) ﻲﺋﺎﻬﻨﻟﺍ ﻖﻴﻗﺪﺘﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﺇ ﺪﻌﺑ ﻝﺎﻤﻋﻻﺍ ﺞﺋﺎﺘﻧ .8

6. 596,591 ) ﺕﺎﻗﻭﺮﻔﻟﺍ ﻲﻓﺎﺻ )

( 2,662,776) ( ﺔﻘﻗﺪﻣ

7. ﺔﻴﻧﺍﺰﻴﻣ ) ﻲﺋﺎﻬﻨﻟﺍ ﻖﻴﻗﺪﺘﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﺇ ﺪﻌﺑ ﻝﺎﻤﻋﻻﺍ ﺞﺋﺎﺘﻧ

.9

2,662,776) ( ﺔﻘﻗﺪﻣ )

,,, ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ .10

8.

9.

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IBN ALHAYTHAM HOSPITAL COMPANY

10. ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ ,,,

Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors

User Name: ﻦﺑﺰﻟﺍ ﻦﻤﻳﺍ

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ ﻦﺑﺰﻟﺍ ﻦﻤﻳﺍ :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

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Ibn Alhaytham Hospital Co. PSC published this content on 25 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 June 2023 06:08:05 UTC.