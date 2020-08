IDSUD S A : RACHAT D'ACTIONS JUIN 202019 août 2020 0 08/19/2020 | 10:32am EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields IDSUD DECLARATIONS DES PROGRAMMES DE RACHATS Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n°2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation SIREN : 057 804 783 Dénomination sociale de l'émetteur : SA IDSUD LEI : 969500RSUFGJP0GX2G45 Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) Actions Date de début du programme 13/06/2019 TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES Opérations du mois de : juin-20 I. INFORMATIONS CUMULEES Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : 6 901 Solde au 31 Mai, date de la dernière déclaration : 5 596 Nombre de titres achetés dans le mois : 1 418 Nombre de titres vendus dans le mois : 925 Nombre de titres transférés (1) dans le mois Nombre de titres annulés dans le mois : Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois MF/ JC/02/07/2020 14:22 1/2 II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) (1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant Date de Dont nombre de titres Nom de Achat / Vente / Nombre de achetés/vendus dans le Cours de la transaction Montant Commentaires l'intermédiaire Transfert (2) titres (3) cadre d'un contrat de transaction (4) jj/mm/aaaa liquidité (2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas 01/06/2020 GILBERT DUPONT Vente 62 Liquidite 62,0774 € 3 848,80 02/06/2020 GILBERT DUPONT Achat 100 Liquidite 62,7800 € 6 278,00 02/06/2020 GILBERT DUPONT Vente 141 Liquidite 63,3702 € 8 935,20 03/06/2020 GILBERT DUPONT Achat 77 Liquidite 64,3506 € 4 955,00 04/06/2020 GILBERT DUPONT Achat 42 Liquidite 64,0048 € 2 688,20 05/06/2020 GILBERT DUPONT Achat 106 Liquidite 63,5547 € 6 736,80 05/06/2020 GILBERT DUPONT Vente 121 Liquidite 64,1256 € 7 759,20 08/06/2020 GILBERT DUPONT Achat 78 Liquidite 64,0436 € 4 995,40 08/06/2020 GILBERT DUPONT Vente 25 Liquidite 64,2000 € 1 605,00 09/06/2020 GILBERT DUPONT Achat 43 Liquidite 64,2000 € 2 760,60 09/06/2020 GILBERT DUPONT Vente 10 Liquidite 64,4000 € 644,00 10/06/2020 GILBERT DUPONT Achat 40 Liquidite 64,1700 € 2 566,80 11/06/2020 GILBERT DUPONT Achat 78 Liquidite 63,2923 € 4 936,80 12/06/2020 GILBERT DUPONT Achat 20 Liquidite 62,4000 € 1 248,00 12/06/2020 GILBERT DUPONT Vente 20 Liquidite 62,8000 € 1 256,00 15/06/2020 GILBERT DUPONT Achat 65 Liquidite 62,5231 € 4 064,00 15/06/2020 GILBERT DUPONT Vente 6 Liquidite 63,0000 € 378,00 16/06/2020 GILBERT DUPONT Vente 64 Liquidite 63,0000 € 4 032,00 16/06/2020 GILBERT DUPONT Achat 94 Liquidite 62,7234 € 5 896,00 17/06/2020 GILBERT DUPONT Achat 52 Liquidite 62,4000 € 3 244,80 17/06/2020 GILBERT DUPONT Vente 32 Liquidite 62,4000 € 1 996,80 18/06/2020 GILBERT DUPONT Achat 11 Liquidite 62,2000 € 684,20 19/06/2020 GILBERT DUPONT Vente 135 Liquidite 62,8741 € 8 488,00 22/06/2020 GILBERT DUPONT Achat 150 Liquidite 63,2267 € 9 484,01 23/06/2020 GILBERT DUPONT Vente 275 Liquidite 63,6800 € 17 512,00 23/06/2020 GILBERT DUPONT Achat 150 Liquidite 63,5600 € 9 534,00 24/06/2020 GILBERT DUPONT Achat 118 Liquidite 65,4153 € 7 719,01 25/06/2020 GILBERT DUPONT Achat 86 Liquidite 64,4419 € 5 542,00 26/06/2020 GILBERT DUPONT Achat 108 Liquidite 62,5722 € 6 757,80 26/06/2020 GILBERT DUPONT Vente 8 Liquidite 61,1000 € 488,80 29/06/2020 GILBERT DUPONT Vente 10 Liquidite 61,4000 € 614,00 30/06/2020 GILBERT DUPONT Vente 16 Liquidite 61,6000 € 985,60 Attachments Original document

