Financials EUR USD Sales 2021 0,14 M 0,16 M 0,16 M Net income 2021 - - - Net Debt 2021 - - - P/E ratio 2021 - Yield 2021 - Capitalization 100 M 107 M 113 M Capi. / Sales 2021 717x Capi. / Sales 2022 1,97x Nbr of Employees 2 Free-Float 82,3% Chart IGEA PHARMA N.V. Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus BUY Number of Analysts 1 Last Close Price 0,30 € Average target price 1,08 € Spread / Average Target 259% Managers and Directors Vicenzo Moccia Chairman-Management Board Sector and Competitors 1st jan. Capi. (M$) IGEA PHARMA N.V. -40.74% 114 BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO., LTD. 73.95% 22 890 10X GENOMICS, INC. 6.63% 16 867 BIOMÉRIEUX 4.25% 15 936 DIASORIN S.P.A. 4.32% 10 870 NATERA, INC. -3.44% 9 091