MEDIAPRO et Free annoncent un accord de distribution : TELEFOOT, LA CHAÎNE DU FOOT sera accessible aux abonnés Freebox

Les abonnés pourront aussi profiter des matchs diffusés en Ultra HD : les 2 affiches du vendredi et du dimanche soir seront diffusées sur le canal TELEFOOT 4K lors de chaque journée de Championnat.

La chaîne TELEFOOT sera disponible en option pour les abonnés Freebox éligibles avec ou sans engagement, mais aussi au sein de l'offre couplée Netflix + TELEFOOT.

En proposant TELEFOOT à ses abonnés Freebox, Free assurera à la chaîne une diffusion très large tout en faisant la promotion de sa programmation exceptionnelle, comprenant notamment, chaque saison, les dix meilleures affiches du Championnat de France de football.

TELEFOOT vient ainsi enrichir l'offre de contenus foot que propose déjà le Groupe avec l'application Free Ligue 1 Uber Eats, disponible sur Freebox et sur mobile : la seule plateforme qui donne accès en quelques secondes à 100% des buts de la Ligue 1 Uber Eats en vidéo, ainsi qu'à de nombreux contenus exclusifs.

A propos de Free

Free, filiale du Groupe iliad, est l'inventeur de la Freebox, le 1er boîtier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples à un prix très attractif. Free compte près de 20 millions d'abonnés en France (dont 6,5 millions d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,3 millions d'abonnés mobiles au 31/03/2020). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s'est lancé le 29 mai 2018 sous la marque Iliad et comptait plus de 5,8 millions d'abonnés au 31 mars 2020.

À propos du Groupe MEDIAPRO

Le Groupe MEDIAPRO, qui a enregistré un chiffre d'affaires de 1,9 milliards d'euros en 2019, opère une flotte de plus de 88 unités de diffusion mobiles en haute définition et 4K, et produit la couverture en direct de plus de 12 000 événements dans le monde chaque année. MEDIAPRO est un groupe leader dans la création et la production de contenu. The Mediapro Studio crée des projets (34 projets sont en cours) pour HBO, Netflix, Amazon Prime Video, Turner, DirectTV, Movistar, FOX, Viacom ou Televisa, en collaboration avec des créateurs tels que Paolo Sorrentino, Woody Allen, Patricio Guzman, Iván Escobar, Diego San José, Àlex Pastor, David Pastor, Manuel Huerga, Jean Jacques Annaud, Gastón Duprat ou Mariano Cohn entre autres. Le Groupe participe également à la production de 16 ligues nationales de football dans le monde, en plus d'événements sportifs pour l'UEFA et la FIFA. MEDIAPRO est le producteur officiel de la Liga espagnole et son agence internationale de vente de droits. Il gère les droits de la ligue et de la Coupe canadienne jusqu'en 2028 et les droits de fédérations comme le Chili, le Salvador, le Guatemala, le Honduras ou le Paraguay. Le groupe produit plus de 15 chaînes de télévision dans le monde, dont plusieurs chaînes sportives spécialisées. Par ailleurs, Mediapro coopère avec Eleven Sports en Belgique concernant la Pro League pour le lancement de 3 chaînes dédiées, la production des matchs ainsi que la vente internationale des droits médias. Enfin UBEAT est une multiplateforme eSports et divertissements qui distribue des compétitions (LVP et 55 autres) ainsi que des nouveaux formats de divertissements pour de nouveaux publics. C'est une plateforme leader en espagnol avec 3 millions de vues et plus de 1,3 million d'utilisateurs uniques.

