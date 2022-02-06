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IMDEX : 1H22 Results Presentation

02/06/2022 | 04:48pm EST
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IMDEX FY22

Half Year Results

Presentation

7 FEB 2022 PAUL HOUSE - CEO PAUL EVANS - CFO

CONFIDENTIAL PROPERTY OF © IMDEX LIMITED

ersonal use only

FORWARD LOOKING STATEMENTS

THIS PRESENTATION MAY CONTAIN CERTAIN 'FORWARD-LOOKING STATEMENTS' AND PROJECTIONS PROVIDED BY OR ON BEHALF OF IMDEX LIMITED (IMDEX). FORWARD LOOKING STATEMENTS CAN GENERALLY BE IDENTIFIED BY THE

USE OF FORWARD LOOKING WORDS SUCH AS, 'EXPECT', 'ANTICIPATE', 'LIKELY', 'INTEND', 'SHOULD', 'COULD', 'MAY', 'PREDICT', 'PLAN', 'PROPOSE', 'WILL', 'BELIEVE', 'FORECAST', 'ESTIMATE', 'TARGET' 'OUTLOOK', 'GUIDANCE' AND

OTHER SIMILAR EXPRESSIONS WITHIN THE MEANING OF SECURITIES LAWS OF APPLICABLE JURISDICTIONS. THESE FORWARD-LOOKING STATEMENTS REFLECT VARIOUS ASSUMPTIONS MADE BY OR ON BEHALF OF IMDEX.

YOU ARE CAUTIONED NOT TO PLACE UNDUE RELIANCE ON FORWARD LOOKING STATEMENTS. THE STATEMENTS, OPINIONS AND ESTIMATES IN THIS PRESENTATION ARE BASED ON ASSUMPTIONS AND CONTINGENCIES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE, AS ARE STATEMENTS ABOUT MARKET AND INDUSTRY TRENDS, PROJECTIONS, GUIDANCE AND ESTIMATES.

THE FORWARD LOOKING STATEMENTS CONTAINED IN THIS PRESENTATION ARE NOT GUARANTEES OR PREDICTIONS OF FUTURE PERFORMANCE AND INVOLVE KNOWN AND UNKNOWN RISKS AND UNCERTAINTIES AND OTHER FACTORS, MANY OF WHICH ARE BEYOND THE CONTROL OF IMDEX, AND MAY INVOLVE SIGNIFICANT ELEMENTS OF SUBJECTIVE JUDGEMENT AND ASSUMPTIONS

AS TO FUTURE EVENTS WHICH MAY OR MAY NOT BE CORRECT. THE FORWARD LOOKING STATEMENTS ARE SUBJECT TO SIGNIFICANT BUSINESS, ECONOMIC AND COMPETITIVE UNCERTAINTIES AND CONTINGENCIES ASSOCIATED WITH THE MINING - TECHNICAL SERVICES INDUSTRY WHICH MAY BE BEYOND THE CONTROL IMDEX WHICH COULD CAUSE ACTUAL RESULTS OR TRENDS TO DIFFER MATERIALLY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO RETENTION OF KEY BUSINESS RELATIONSHIPS, ENVIRONMENTAL IMPACTS AND CLAIMS, OPERATIONAL AND EXECUTIONAL RISKS, RESEARCH AND DEVELOPMENT AND INTELLECTUAL PROPERTY RISKS, AN INABILITY TO MEET CUSTOMER DEMAND, PRICE AND CURRENCY FLUCTUATIONS, OPERATING RESULTS, LEGISLATIVE, FISCAL

AND REGULATORY DEVELOPMENTS, ECONOMIC AND FINANCIAL MARKET CONDITIONS IN VARIOUS COUNTRIES, APPROVALS AND COST ESTIMATES, ENVIRONMENTAL RISKS, ABILITY TO MEET FUNDING REQUIREMENTS AND SHARE PRICE VOLATILITY. ACCORDINGLY, THERE CAN BE NO ASSURANCE THAT SUCH STATEMENTS AND PROJECTIONS WILL BE REALISED. IMDEX MAKES NO REPRESENTATIONS AS TO THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF ANY SUCH STATEMENT OF PROJECTIONS OR THAT ANY FORECASTS WILL BE ACHIEVED.

A NUMBER OF IMPORTANT FACTORS COULD CAUSE ACTUAL RESULTS, ACHIEVEMENTS OR PERFORMANCE TO DIFFER MATERIALLY FROM THE FORWARD LOOKING STATEMENTS, INCLUDING THE RISKS AND UNCERTAINTIES SET OUT ABOVE. INVESTORS SHOULD CONSIDER THE FORWARD LOOKING STATEMENTS CONTAINED IN THIS PRESENTATION IN LIGHT OF THOSE MATTERS. THE FORWARD LOOKING STATEMENTS ARE BASED ON INFORMATION AVAILABLE TO IMDEX AS AT THE DATE OF THIS PRESENTATION. EXCEPT AS REQUIRED BY LAW OR REGULATION (INCLUDING THE ASX LISTING RULES), IMDEX UNDERTAKES NO OBLIGATION TO PROVIDE ANY ADDITIONAL OR UPDATED INFORMATION WHETHER AS A RESULT OF NEW INFORMATION, FUTURE EVENTS OR RESULTS OR OTHERWISE. INDICATIONS OF, AND GUIDANCE OR OUTLOOK ON, FUTURE EARNINGS OR FINANCIAL POSITION OR PERFORMANCE ARE ALSO FORWARD LOOKING STATEMENTS.

2

IMDEX IS A LEADING GLOBAL

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WE ENABLE CLIENTS TO FIND,

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WITH PRECISION AND AT SPEED.

ersonal

3

PRESENTATION

OVERVIEW

only

1H22

FINANCIAL

INDUSTRY

BUSINESS

FY22 FOCUS

FINANCIAL &

PERFORMANCE

& MARKET

OVERVIEW

AREAS &

OPERATIONAL

UPDATE

& GROWTH

OUTLOOK

ersonal use

HIGHLIGHTS

4

1H22 FINANCIAL

onlyHIGHLIGHTS

useersonalPercentages comparable

to 1H21

Move ()

35%

55%

81%

RECORD REVENUE

RECORD EBITDA

RECORD NPAT

Up 35.3% on a constant currency basis

Up 54.8% on a constant currency basis

Underlying effective tax rate 31.7%

Strong demand and growth in all regions

(1H22 $51.5m v 1H21 $33.2m)

Statutory tax rate 30.1%

(1H22 $167.8m v 1H21 $124.3m)

(1H22 $24.4m v 1H21 $13.5m)

15%

36%

50%

EBITDA MARGIN UPLIFT

NET CASH

INTERIM DIVIDEND

Strong fixed cost leverage

(1H22 $30.0m v 1H21 $47.4m)

Fully franked

(1H22 30.7% v 1H21 26.7%)

After investment in Datarock and

In line with historical payout ratio

acquisition of DataCloud (MinePortal)

(1H22 1.5 cps v 1H21 1.0 cps)

Cash from operations in line with pcp

5

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Disclaimer

Imdex Limited published this content on 06 February 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 February 2022 21:47:42 UTC.


© Publicnow 2022
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Net cash 2022 55,9 M 39,5 M 39,5 M
P/E ratio 2022 25,7x
Yield 2022 1,31%
Capitalization 1 173 M 829 M 829 M
EV / Sales 2022 3,46x
EV / Sales 2023 3,16x
Nbr of Employees 521
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