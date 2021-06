EQS-Adhoc : Leader sectoriel dans le classement de durabilité Sustainalytics

EQS Group-Ad-hoc: Implenia AG / Mot-clé(s) : Évaluation/Développement durable Leader sectoriel dans le classement de durabilité Sustainalytics 2021-06-03 / 07:00 CET/CEST Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Implenia obtient l'excellent score de 84 points, renforçant encore sa position de leader en matière de questions environnementales, sociales et de gouvernance Dietlikon, le 3 juin 2021 - Dans sa dernière évaluation, Sustainalytics, l'une des principales sociétés mondiales de recherche et d'analyse en matière de questions environnementales, sociales et de gouvernance, a attribué 84 points à Implenia pour 2020. Implenia progresse ainsi de cinq points par rapport à l'année précédente, ce qui consolide sa position de leader dans le secteur « Construction & Engineering ». Cette position de leader concerne chacun des trois critères, à savoir environnementaux, sociaux et de gouvernance. « Cet excellent résultat constitue pour nous une validation de notre trajectoire ambitieuse. Grâce à nos nouveaux objectifs de durabilité, nous la poursuivrons avec engagement », a déclaré Anita Eckardt, présidente du Sustainability Committee. « Depuis la réduction de CO[2] dans le cadre de notre progression vers la neutralité carbone jusqu'à l'économie circulaire, en passant par les normes les plus élevées en matière de chaîne d'approvisionnement durable, nos douze objectifs couvrent un large éventail de réalisations que nous entendons concrétiser dans les années à venir. » En 2018, Implenia est devenue la première entreprise industrielle de Suisse dont la marge de crédit est liée à la performance de durabilité établie par Sustainalytics. Les nombreuses années d'efforts dans le domaine de la durabilité ont donc également porté leurs fruits au plan financier. Grâce à sa très bonne note actuelle, Implenia bénéficie de conditions de financement plus favorables et fait figure de pionnier en matière de financement de crédit « vert ». Un résumé du rapport de Sustainalytics peut être téléchargé ici (en anglais) : Company Report (implenia.com) Contact pour les médias: Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com Contact pour investisseurs et analystes: Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com Calendrier des investisseurs: 17 août 2021: Conférence de presse et d'analystes sur le résultat semestriel Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l'immobilier, Implenia développe et réalise des espaces de vie, des univers de travail et des infrastructures pour les générations futures en Suisse et en Allemagne. En outre, Implenia planifie et met en ouvre des projets d'infrastructure complexes en Autriche, en France, en Suède et en Norvège. Né en 2006, Implenia est héritier de près de 150 ans de tradition dans la construction. L'entreprise rassemble sous un même toit le savoir-faire d'unités de conseil, de planification et d'exécution hautement spécialisées au sein d'un prestataire de services multinational intégré de premier plan dans les domaines de la construction et de l'immobilier. Grâce à son large spectre d'activités ainsi qu'à la vaste expérience de ses spécialistes, le Groupe est en mesure de réaliser des projets complexes de grande envergure et d'accompagner les ouvrages sur l'ensemble de leur cycle de vie et au plus près des clients. Dans ce contexte, l'accent est mis sur les besoins des clients et sur un équilibre durable entre réussite économique, d'une part, et responsabilité sociale et écologique, d'autre part. Implenia, dont le siège principal se trouve à Opfikon près de Zurich, emploie plus 8 500 personnes en Europe et a généré en 2020 un chiffre d'affaires de près de 4 milliards de francs. L'entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D'autres informations sont disponibles sur implenia.com. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fin du communiqué ad hoc =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Langue : Français Entreprise : Implenia AG Industriestrasse 24 8305 Dietlikon Schweiz Téléphone : +41 58 474 74 74 E-mail : info@implenia.com Site internet : www.implenia.com ISIN : CH0023868554 Numéro valeur : A0JEGJ Bourses : SIX Swiss Exchange EQS News ID : 1203881 Fin du message EQS Group News-Service =------------

