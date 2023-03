AAD 2023: Incyte Presentations and Posters

Presented at the American Academy of Dermatology (AAD) Annual Meeting

March 17-21, 2023; New Orleans, LA

Relapse and Maintenance of Clinical Response In the Randomized Withdrawal Arm of the TRuE-VLong-Term Extension Phase 3 Study of Ruxolitinib Cream in Vitiligo

John E. Harris, MD, PhD,1 Kim Papp, MD, PhD,2,3 Seth B. Forman, MD,4 Jacek Zdybski, MD,5

Amit G. Pandya, MD,6,7 Julien Seneschal, MD, PhD,8 Deanna Kornacki, PhD,9 Kathleen Butler, MD,9

Shaoceng Wei, PhD,9 Thierry Passeron, MD, PhD10,11

1University of Massachusetts Chan Medical School, Worcester, MA, USA; 2Alliance Clinical Trials and Probity Medical Research, Waterloo, ON, Canada; 3Division of Dermatology, Department of Medicine, University of Toronto, Toronto, ON, Canada; 4ForCare Clinical Research, Tampa, FL, USA; 5Klinika Zdybski - Dermedic, Ostrowiec Swietokrzyski, Poland; 6Palo Alto Foundation Medical Group, Mountain View, CA, USA; 7University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, TX, USA; 8Department of Dermatology and Pediatric Dermatology, National Reference Center for Rare Skin Disorders, Hôpital Saint-André, CNRS, UMR-5164, ImmunoConcEpT, F-33000, Bordeaux, France; 9Incyte Corporation, Wilmington, DE, USA; 10Centre Hospitalier Universitaire de Nice, Université Côte d'Azur, Nice, France; 11INSERM U1065, C3M, Université Côte d'Azur, Nice, France