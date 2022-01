Innovative RFK S p A : Corporate events agenda

Corporate events agenda

PRESS RELEASE Corporate events agenda

Milan, January 30, 2022 - innovative - RFK SpA, Euronext Access Paris Holding company communicates the following corporate events agenda for the Year 2022:

-March 28, 2022 Board Of directors

Agenda

-Approval of the draft financial statement 2021,

-Situation of the Company at six month (art. 2381 comma 5 Italian civil code),

-Call of the shareholders' meeting for the approval of the financial statements 2021 and the renewal of directors

-Various

-April 29, 2022

Shareholders' meeting Agenda

-Approval financial statement 2021

-Appointments of new board of directors, President and annual directors' fees

Board of directos

Agenda Appointment managing director and delegation of powers Variuos

-September 29, 2022

Board of directors

Agenda

-Situation of the Company at six month (art. 2381 comma 5 Italian civil code),

-Various

For information

Website: www.innovative-rfk.it Investor relations I-RFK: investor.relations@innovative-rfk.it

COMUNICATO STAMPA

CALENDARIO EVENTI SOCIETARI

Milano, 30 Gennaio 2022 - Innovative - RFK S.p.A., holding di partecipazioni quotata alla Borsa Euronext di Parigi, comunica il seguente calendario degli Eventi Societari per l'anno 2022:

Consiglio di Amministrazione 28 Marzo 2022 Ordine del Giorno • approvazione bozza bilancio di esercizio 2021 • art. 2381 comma 5 cc situazione a sei mesi • convocazione assemblea dei soci per approvazione bilancio di esercizio e rinnovo amministratori • varie ed eventuali

Assemblea dei Soci 29 Aprile 2022 Ordine del Giorno • approvazione Bilancio di esercizio 2021 • rinnovo del Consiglio di Amministrazione, nomina del presidente e approvazione compensi amministratori

Consiglio di amministrazione Ordine del giorno Nomina amministratore delegato, delega di poteri Varie ed eventuali

Consiglio di Amministrazione 29 Settembre 2022 Ordine del Giorno • art. 2381 comma 5 c.c. situazione a sei mesi • varie ed eventuali

Per Informazioni

Website: www.innovative-rfk.it Investor relations I-RFK: investor.relations@innovative-rfk.it

