Interpump S p A : Assemblea soci 29 aprile 2022 - Pubblicazione documentazione supplementare

English text in the next page

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2022

DEPOSITO E PUBBLICAZIONE RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2021

E DICHIARAZIONE CONSOLIDATA NON FINANZIARIA

S. Ilario d'Enza (RE), 1 aprile 2022 - Si rende noto come siano stati resi disponibili ulteriori documenti relativi alla prossima Assemblea Ordinaria degli Azionisti, convocata per il 29 aprile 2022, e in particolare:

- la Relazione finanziaria annuale al 31/12/2021 (comprendente il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato),

- la Relazione del Collegio Sindacale,

- la Relazione della Società di Revisione e

- la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016.

sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società: www.interpumpgroup.it.nella sezione "Governance - Documentazione Assembleare" e depositate presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Saranno altresì messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente:

- le situazioni contabili delle società controllate rilevanti non appartenenti all'Unione Europea predisposte ai fini della redazione del bilancio consolidato, in conformità al disposto dell'articolo 15 Regolamento Mercati e

- i bilanci e/o i prospetti riepilogativi delle società controllate e collegate di Interpump Group S.p.A., in conformità al disposto dell'articolo 2429 Codice Civile.

Media Relations: Investor Relations: Moccagatta Associati Elisabetta Cugnasca Tel. 02 8645.1695 Tel. 0522-904433 segreteria@moccagatta.it ecugnasca@interpumpgroup.it

INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. FERMI, 25 - 42049 S. ILARIO D'ENZA - REGGIO EMILIA (ITALY) - TEL.+39.0522.904311

FAX. +39.0522.904444 - E-mail info@interpumpgroup.it

GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING, 29 APRIL 2022

PUBLICATION AND AVAILABILITY OF THE 2021 ANNUAL FINANCIAL REPORT

AND OF THE CONSOLIDATED NON-FINANCIAL STATEMENTS

S. Ilario d'Enza (RE), 1st April 2022 - The Company announces that additional documents pertaining to the upcoming General Shareholders' Meeting have been published, and in particular:

- Separate and Consolidated Financial Statements for the FY ended December 31, 2021,

- Report of the Board of Statutory Auditors,

- Report of the Independent Auditors and

- Consolidated Non-financial Report prepared according to D.Lgs. 254/2016,

havebeenmadeavailabletothepublicatitsregisteredoffice,onitscorporatewebsite www.interpumpgroup.it (in section "Governance - Shareholders' Meeting") and have been stored in the authorized storage system eMarket STORAGE at www.emarketstorage.com.

The following documents will be also available in accordance with the law:

- the accounting situations of the significant non-EU subsidiaries drawn up for the purposes of preparing the consolidated financial statements, in accordance with article 15 of the Market Regulation and

- the financial statements and/or the summary schedules of the subsidiaries and associates of Interpump Group S.p.A., in accordance with the requirements of article 2429 of the Italian civil code.