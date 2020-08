Intershop : Halbjahresbericht 2020 0 08/27/2020 | 05:59am EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Halbjahresbericht 2020 Reingewinn pro Aktie (in CHF) 60 50 40 30 20 10 0 2018 2019 H1 2019 H1 2020 2017 Reingewinn Reingewinn (exkl. Bewertungsveränderungen) Eigenkapitalrendite 20 (in Prozent) 16 12 8 4 0 2017 2018 2019 H1 2019 H1 2020 EK-Rendite EK-Rendite (ohne Bewertungsveränderungen) Reingewinn 120 (in CHF Mio.) 100 80 60 40 20 0 2017 2018 2019 H1 2019 H1 2020 Vermietung Bewertungsveränderungen Steuereffekt STAF Assoz. Gesellschaft Verkauf Nettorendite und 12 11.3% 11.0% 9.8% Leerstandsquote 8.0% 7.9% (in Prozent) 9 6 3 5.6% 5.4% 5.4% 5.4% 5.2% 0 2016 2017 2018 2019 H1 2020 Nettorendite Leerstand 1 Kennzahlen Intershop-Gruppe 1. Sem. 1. Sem. 2020 2019 Finanzen Nettoliegenschaftsertrag Mio. CHF 35.3 37.7 Erfolg aus Verkauf Mio. CHF 14.5 6.4 Bewertungsveränderungen Mio. CHF 0.9 8.4 Betriebsergebnis (EBIT) Mio. CHF 46.1 48.0 Unternehmensergebnis vor Steuern (EBT) Mio. CHF 41.7 42.9 Reingewinn Mio. CHF 33.9 41.9 Geldfluss aus Geschäftstätigkeit Mio. CHF 15.5 8.1 Investitionen in Immobilien Mio. CHF 27.8 12.6 Bilanzsumme2) Mio. CHF 1'361.0 1'343.0 Immobilien2) Mio. CHF 1'323.6 1'312.8 Finanzverbindlichkeiten2) Mio. CHF 531.0 504.0 Eigenkapital2) Mio. CHF 653.1 666.1 Eigenkapitalrendite1) 10.3% 12.7% Eigenkapitalrendite exkl. Bewertungsveränderungen1) 6) 10.1% 10.7% Portfolio Anzahl Renditeliegenschaften2) 41 42 Anzahl Entwicklungsliegenschaften2) 7) 12 12 Vermietbare Fläche2) in m2 562'939 565'880 Bruttorendite2) 3) 4) 6.0% 6.2% Nettorendite2) 3) 5) 5.2% 5.4% Leerstandsquote2) 3) 7.9% 8.0% Personal Anzahl Mitarbeiter/-innen2) 75 72 Aktie Reingewinn pro Aktie6) CHF 18.06 21.77 Reingewinn pro Aktie exkl. Bewertungsveränderungen6) CHF 17.69 18.34 Eigenkapital pro Aktie (Net asset value, NAV)2) 8) CHF 347.41 354.33 Börsenkurs am Bilanzstichtag2) CHF 567.00 567.00 Dividende pro Aktie9) CHF 25.00 22.00 Bezogen auf das durchschnittliche Eigenkapital der Berichtsperiode, siehe «Alternative Perfomancekennzahlen», GB 2019, S. 118 Angaben per 30.6.2020 und per 31.12.2019 Angaben beziehen sich auf Renditeliegenschaften am Bilanzstichtag Effektiver Jahres-Bruttomietertrag im Verhältnis zum Marktwert am Bilanzstichtag, siehe «Alternative Perfomancekennzahlen», GB 2019, S. 118 Effektiver Jahres-Bruttomietertrag abzüglich aller direkt zuordenbaren Liegenschaftsaufwendungen (exkl. Zinsen) im Verhältnis zum Marktwert am Bilanzstichtag, siehe «Alternative Perfomancekennzahlen», GB 2019, S. 118 Siehe «Reingewinn pro Aktie», S. 27 Inklusive Promotionsliegenschaften Siehe «Eigenkapital pro Aktie», S. 24 Im ersten Semester bezahlte Dividende für das Geschäftsjahr 2019 bzw. 2018 2 Intershop-Gruppe 1 Kennzahlen Intershop-Gruppe Bericht zum 4 Aktionärsbrief Halbjahresabschluss 2020 7 Immobilienportfolio 10 Finanzen Halbjahresrechnung 2020 14 Konsolidierte Bilanz 15 Konsolidierte Erfolgsrechnung 16 Veränderung des konsolidierten Eigenkapitals 17 Konsolidierte Geldflussrechnung 18 Anhang zum konsolidierten Halbjahresabschluss per 30. Juni 2020 28 Detailinformationen zu den Renditeliegenschaften 32 Detailinformationen zu den Promotions- und Entwicklungsliegenschaften 32 Detailinformationen zu den Zu- und Abgängen von Immobilien Adressen 34 Adressen Bericht 3 zum Halbjahresabschluss 2020 4 Aktionärsbrief

7 Immobilienportfolio 10 Finanzen 4 Intershop-Gruppe Bericht zum Halbjahresabschluss 2020 Aktionärsbrief Sehr geehrte Aktionäre, geschätzte Geschäftspartner und Mitarbeiter Trotz eines turbulenten Semesters hat sich der Geschäftsverlauf von Intershop erfreulich stabil entwickelt. Erwartungsgemäss sanken Ergebnis und Mietertrag aufgrund von Verkäufen sowie der Entmietung zweier grösserer Entwicklungsliegenschaften. Der Reingewinn nahm gegenüber der herausragenden Vorjahresperiode um 19% auf CHF 34 Mio. ab, was einem Gewinn von CHF 18.06 pro Aktie entspricht. Die Eigenkapitalrendite beläuft sich auf 10.3%. Nebst den prognostizierten Rückgängen hat jedoch auch Covid-19 mit einem Minus von rund CHF 1 Mio. Spuren hinterlassen, sei es wegen gewährten Mietzinserlassen oder infolge von Zahlungsrück- ständen, für die eine Wertberichtigung gebildet werden musste. Gesamthaft reduzierte sich der Mietertrag um knapp 6%. Aus dem Verkauf der Mehrfamilienhäuser in Kilchberg und einem Teil der Landparzelle in Oberwinterthur-Neuhegi resultierte ein Gewinnbeitrag von CHF 14.5 Mio. Die Neubewertung des Portfolios ergab eine marginale Aufwertung um CHF 0.9 Mio., während sich der Zinsaufwand dank günstigerer Refinanzierungen um mehr als 12% zurück- bildete. Demgegenüber stieg der Steueraufwand wieder deutlich an. Die Vorperiode war durch die Auflösung latenter Steuern von mehr als CHF 6 Mio. positiv beeinflusst worden. Gewinn je Aktie im ersten Semester des entsprechenden Jahres in CHF 25 20 21.77 21.77 15 16.35 18.06 15.72 14.69 10 5 0 2016 2017 2018 2019 2020 Intershop startete zuversichtlich in das laufende Geschäftsjahr, was noch im Februar in unserem Ausblick im Geschäftsbericht 2019 zum Ausdruck kam. Rund einen Monat später befand sich die Schweiz pandemiebedingt im Lockdown und die Wirtschaft auf direktem Weg in die Rezession. Diese dramatische Entwicklung hatte auch Einfluss auf die Immobilienbranche. Viele Unternehmen mussten ihre Betriebstätigkeit temporär einstellen oder waren mit teilweise bedeutenden Nachfra- gerückgängen konfrontiert. Entsprechend brach die zuvor robuste Nachfrage nach Mietflächen fast vollständig weg und einzelne Mieter konnten ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht mehr vollumfänglich nachkommen. Der Transaktionsmarkt reagierte demgegenüber träge. Bereits verhandelte Geschäfte wurden grösstenteils abgewickelt. Neue Angebote gewerblicher Objekte kamen aber nur noch vereinzelt auf den Markt, da die herrschenden Einschränkungen aufgrund von Covid-19 die Preisfindung erschwerten. Mehreren Gründen für tiefere Immobilienwerte, wie die sich abzeichnende Rezession und Veränderungen im Nutzerverhalten, Stichwort Home- office, stehen die Erkenntnisse gegenüber, dass die Tiefzinsphase nun viel länger andauern wird als bislang erwartet und eine erneut massiv ansteigende Liquidität sichere Anlagemöglichkeiten sucht. In diesem anspruchsvollen Umfeld hat Intershop zwei Immobilienobjekte veräussert, je- doch keine Zukäufe getätigt. Intershop-Gruppe5 Bericht zum Halbjahresabschluss 2020 Am Ende der Berichtsperiode belief sich das Eigenkapital auf CHF 653 Mio., und liegt damit CHF 13 Mio. unter dem Stand zu Beginn des Jahres. Die auf CHF 25 erhöhte Dividende konnte während des ersten Semesters bereits wieder zu 72% erwirtschaftet werden. Das anteilige Eigenkapital je Aktie betrug am Ende der Berichtsperiode CHF 347. Eigenkapital je Aktie (NAV) per 30. Juni des entsprechenden Jahres in CHF 350 347 300 338 292 305 250 278 200 150 100 50 0 2016 2017 2018 2019 2020 Geschäftsverlauf Wie zuvor erwähnt, hat sich nach einem hoffnungsvollen Start in das neue Jahr die Situation eklatant gewandelt. Vom Lockdown unverzüglich stark betroffene Betriebe wie Restaurants, Hotels und Non-food-Detailhändler sind im Mietermix der Intershop erfreulicherweise unter- repräsentiert. Trotzdem meldeten sich an die 200 Mieter mit einem jährlichen Mietvolumen von annähernd CHF 20 Mio. mit dem Ziel, ihre Mietzahlungspflicht zu diskutieren. Intershop entschied sich von Beginn an, alle Fälle einzeln zu prüfen und, sofern sinnvoll und effektiv nötig, Hand für Lösungen zu bieten. Im Vordergrund stand die Gewährung von Zahlungsaufschub in Form von Stundungen, wobei in begründeten Fällen auch Mietzinserlasse zugesprochen wur- den. Die Mieterträge des ersten Semesters haben sich wegen Erlassen und wertberichtigten Stundungen gesamthaft um CHF 1.0 Mio. reduziert. Transaktionsseitig veräusserte Intershop die Mehrfamilienhäuser in Kilchberg, eine Landparzel- le in Oberwinterthur-Neuhegi und beurkundete den Verkauf von 63 Eigentumswohnungen in Basel und Baden, die sich in der Erstellung befinden. Per Bilanzstichtag waren somit 78 der 108 Wohnungen verkauft und 22 schriftlich reserviert. Attraktive Akquisitionen konnten nicht identifiziert werden. Bewirtschaftung, Vermietungen und Entwicklungen im Vordergrund Die Betreuung unserer Kunden beziehungsweise Mieter erwies sich im ersten Semester als äus- serst anspruchsvoll und zeitintensiv. Ein weiterer wesentlicher operativer Schwerpunkt stellte die Vermietung von leerstehenden oder gekündigten Flächen dar. Obwohl das vollvermietete Ob- jekt in Kilchberg veräussert wurde, reduzierte sich die Leerstandsquote der Renditeliegenschaf- ten leicht von 8.0% auf 7.9%. Die Nettorendite der Renditeliegenschaften betrug im ersten Semester, trotz der coronabedingten Belastung, attraktive 5.2%. Daneben wurde weiterhin intensiv an den laufenden Entwicklungsprojekten gearbeitet. Alle Pla- nungs- und Bauvorhaben kamen voran, wobei die pandemiebedingten Restriktionen sowohl im Bewilligungsprozess als auch auf den Baustellen zu Zeitverzögerungen führten. Zwischenzeitlich laufen jedoch alle Projekte und Bauarbeiten wieder weitgehend normal. Der private Gestal- tungsplan für den «AuPark» in Wädenswil wurde im ersten Semester von der Baudirektion des Kantons Zürich geprüft und genehmigt und hat im Juli Rechtskraft erhalten. Die Bauvollendung an der Rue de Lausanne 42+44 in Genf verzögert sich um rund drei Monate und wird nun im 6 Intershop-Gruppe Bericht zum Halbjahresabschluss 2020 vierten Quartal 2020 erwartet. Die Zufahrtsstrasse zur Erschliessung der Landparzelle in Ober- winterthur-Neuhegi wurde fertiggestellt und am 29. Juni 2020 erfolgte die Grundbuchanmel- dung des Verkaufs eines rund 16'000 m2 umfassenden Teils dieses Grundstücks. Der Erwerber plant die Erstellung und den Betrieb eines Datacenters. Die Baubewilligung für die Montagehalle von «Stadler» traf im August ein. Beide Parteien verfügen über ein Rücktrittsrecht vom Mietver- trag und prüfen zurzeit die Folgen der Auflagen. Organisation An der 57. ordentlichen Generalversammlung, die aufgrund der Corona-Pandemie ohne Teil- nahme von Aktionären stattfand, wurde allen Traktanden zugestimmt. So wurden unter ande- rem die bisherigen Verwaltungsräte für eine weitere Amtsperiode bestätigt. Ausblick Die längerfristigen Folgen der Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen sind zurzeit nur schwer einschätzbar. Auch wenn sich der Vermietungsmarkt seit dem Bilanzstich- tag wiederbelebt hat, liegt die Nachfrage deutlich unter dem Niveau vor der Pandemie. In der aktuellen Lage scheuen sich viele Mietinteressenten, langfristige Verpflichtungen einzugehen. Trotz der positiven Entwicklung der Leerstände im ersten Semester erwartet Intershop, unter anderem wegen des Auszugs des Grossmieters im WTC Lausanne, per Jahresende unverändert einen Anstieg der Leerstandsquote auf eine Grössenordnung von gut 10%. Die Mieterträge sollten sich, like-for-like, im Bereich des ersten Semesters bewegen, sofern ein weiterer um- fassender Lockdown ausbleibt. Transaktionsseitig verfolgt Intershop den Markt weiterhin sehr aufmerksam. Sich bietende Kaufgelegenheiten werden genutzt, wenn sich damit nachhaltig Mehrwerte erarbeiten lassen. Unverändert wird angestrebt, alle sich in Entwicklung befindli- chen Eigentumswohnungen in Basel und Baden vor Bauvollendung zu veräussern. Aufgrund von Bauverzögerungen können die Wohnungen in Basel erst gegen Ende des ersten Quartals 2021 übergeben werden. Sollten sich attraktive Verkaufsopportunitäten ergeben, werden diese auch weiterhin wahrgenommen. Keine Aussagen können zur Entwicklung der Marktwerte der Liegenschaften gemacht werden. Unter Ausschluss der Marktwertveränderungen und unter der Voraussetzung, dass die Pandemiefolgen das zweite Semester nicht über Erwarten negativ beeinflussen, geht Intershop erneut von einem guten Abschluss aus, der die Beibehaltung der attraktiven Dividendenpolitik ermöglichen sollte. Dieter Marmet Cyrill Schneuwly Präsident des Verwaltungsrats Chief Executive Officer Zürich, 20. August 2020 Intershop-Gruppe7 Bericht zum Halbjahresabschluss 2020 Immobilienportfolio Nach einem zuversichtlich stimmenden Start in das neue Jahr änderte sich die Situation mit der weltweiten Ausbreitung von Covid-19 schlagartig. Im Gegensatz zum Vermietungsmarkt reagierte der Transaktionsmarkt eher zögerlich. Bereits vorher vereinbarte Transaktionen wurden noch abgewickelt, so auch der Verkauf der Wohnüberbauung in Kilchberg und der Teilparzelle in Oberwinterthur-Neuhegi. Die Anzahl der während der Pandemie insgesamt im Markt verhandel- ten und abgeschlossenen Transaktionen liegt jedoch deutlich unter dem Vorjahr. Aufgrund die- ser schwachen Datenbasis ist eine solide Aussage zur weiteren Entwicklung kaum zu treffen. Es scheint aber, dass sich der Trend der letzten Jahre aufgrund der Verlängerung der Phase tiefster Zinssätze fortsetzt. Core-Objekte und gut vermietete Liegenschaften mit bonitätsstarken Mie- tern bleiben gesucht. Dies trifft auch auf Wohnimmobilien an zentralen Lagen zu. Das Interesse an Objekten, die nicht über diese Prädikate verfügen, wird vermutlich geringer ausfallen und die Preise könnten leicht unter Druck geraten. Schwierig dürfte es für Detailhandelsliegenschaften wie Shopping-Center und für Hotels werden. Intershop verfolgte den Transaktionsmarkt wäh- rend des gesamten Semesters sehr aufmerksam, konnte aber keine attraktiven Kaufgelegenhei- ten identifizieren. Sofort und direkt vom Lockdown betroffen waren Mieter, deren Betrieb zwangsläufig stillstand. Dies waren insbesondere Restaurants, Hotels und Non-food-Detailhändler. Das Engagement von Intershop in diesen Segmenten ist seit Jahren tief. Aber auch weitere Branchen litten unter den Folgen der Pandemie. So konnten Schulen ihren Betrieb nicht aufrechterhalten, Fitnesscenter wurden geschlossen und mittelbar betroffene Lieferanten und Dienstleister, wie Eventagentu- ren, medizinische Dienste usw. bekundeten Mühe, ihren Mietverpflichtungen nachzukommen. Intershop entschied sich dazu, alle Anfragen einzeln zu prüfen und, wenn sinnvoll und effektiv nötig, Hand für Lösungen zu bieten. Im Vordergrund stand die Gewährung von Stundungen, aber auch Mietzinsverzichte wurden zugestanden, wenn ein Zahlungsaufschub offensichtlich keine nachhaltige Lösung darstellte. Spürbar erschwert wurden diese in der Regel konstruktiv verlaufenden Verhandlungen durch die politischen Entwicklungen auf eidgenössischer Ebene, die am Ende sogar in einem Gesetzesentwurf mit der Verpflichtung auf einen teilweisen Verzicht der Miete endeten. Das Parlament plant somit wissentlich und entgegen der Empfehlung des Bundesrates die Eigentumsrechte zu verletzen und will damit nach eigenem Gutdünken die Geldmittel und das Vermögen Dritter umverteilen. Dass im Ständerat sogar vermeintlich liberale Vertreter dieses Ansinnen unterstützten, verheisst für die Zukunft wenig Gutes. Ökonomisch hatte dieser Entscheid für Intershop jedoch einen nur marginalen Einfluss, da mit der Mehr- zahl der betroffenen Mieter bereits vergleichbare Lösungen vereinbart worden waren oder sich in Verhandlung befanden. Die Summe der Mietzinserlasse belief sich im ersten Semester auf CHF 0.7 Mio. und Mietzinsstundungen in der Höhe von CHF 0.3 Mio. wurden wertberichtigt. Die Nachfrage nach Büroflächen kam im März abrupt zum Erliegen, doch entspannte sich die Situation ab Ende des Semesters wieder spürbar. Homeoffice hat sich rasant verbreitet und bewährt, was dessen Akzeptanz stark gefördert hat. Es steht ausser Frage, dass die Tätigkeit im Homeoffice nun ein fester Bestandteil unserer Arbeitswelt geworden ist und infolge dessen der Bedarf an Büroflächen eher abnehmen wird. Allerdings scheint sich auch zu bestätigen, dass die bislang angestrebte Minimierung des Flächenbedarfs je Mitarbeiter wohl den Zenit überschritten hat und zukünftig wieder mehr Fläche für die im Büro arbeitenden Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden muss. Wie sich diese beiden gegenläufigen Trends mittelfristig auf 8 Intershop-Gruppe Bericht zum Halbjahresabschluss 2020 den Büromarkt auswirken, kann zurzeit nicht verlässlich prognostiziert werden. Klarer erscheint die Ausgangslage im Detailhandel, der durch das starke Wachstum des Online-Handels zuneh- mend unter Druck gerät. Die Nachfrage nach Flächen ausserhalb hochfrequentierter Lagen wird weiter abnehmen und entsprechende Auswirkungen auf die dortigen Mietpreise haben, was insbesondere ältere, mittelgrosse Einkaufszentren an peripheren Standorten zu spüren bekom- men. Bei vielen produzierenden Betrieben kam es sehr kurzfristig zu teilweise starken Produk- tionsrückgängen, weil die Lieferketten unterbrochen waren oder die Nachfrage stark einbrach. Viele Unternehmen verfügten jedoch Anfang des Jahres noch über einen soliden Arbeitsvorrat, sodass die Rezession erst zeitverzögert sichtbar werden wird. Die heute offenkundige Anfällig- keit von Lieferketten birgt aber mittelfristig die Chance, den Trend zum Verlagern vieler Pro- duktionsschritte in das Land mit den niedrigsten Kosten zu hinterfragen und im Interesse der Versorgungssicherheit Produktionskapazitäten zurückzuholen. Dies würde die Nachfrage nach hierfür geeigneten Liegenschaften merklich unterstützen. Als Stabilitätsanker erwies sich das Wohnsegment. Da sich jedoch der Referenzzinssatz im ersten Semester auf 1.25% reduziert hat, werden diese Erträge im Verlaufe des Jahres tendenziell abnehmen. Nebst der Bearbeitung der pandemiebedingten Folgen standen im abgelaufenen Semester er- neut die Vermietung leerstehender Flächen sowie die laufenden und geplanten Entwicklungen im Fokus. Portfolio nach Nutzungsart (Basis Mieterträge in der Berichtsperiode) 8% Büro 5% 7% Bildungswesen 43% Gewerbe, Logistik Detailhandel, Gastronomie 31% 6% Wohnen Parking Verkaufsbedingt rückläufiger Mietertrag und sinkende Leerstandsquote Infolge der Verkäufe, der laufenden Umnutzung der Entwicklungsliegenschaften in Baden und Pfäffikon/SZ sowie pandemiebedingter Mindererträge reduzierte sich der Mietertrag um 5.8% auf CHF 39.5 Mio. Die Leerstandsquote der Renditeliegenschaften sank in einem schwierigen Umfeld gegenüber Mitte 2019 um 1.6 und gegenüber Ende 2019 um 0.1 Prozentpunkte. Unter Ausschluss der Transaktionen (like-for-like) reduzierte sich der Mietertrag der Renditeliegen- schaften um 0.5% und die Leerstandsquote sank um 0.2 Prozentpunkte. Erfreulich entwickelte sich der «Puls 5» in Zürich, der nahezu vollvermietet ist. Auch die Liegenschaften in Dielsdorf und Reinach konnten erfreuliche Vermietungserfolge verzeichnen. Der Anstieg der Leerstände in den Immobilienobjekten in Genf, Rue de Lausanne, in Basel, Redingstrasse, und in Bern, Hofweg, ist auf die laufenden Sanierungsarbeiten zurückzuführen. Um Komplikationen zu ver- hindern, verzichtet Intershop kurz vor und während einer Sanierung in gewissen Fällen darauf, gekündigte Flächen neu zu vermieten. Diese Leerstände sollten nach Bauvollendung zeitnah wiedervermietet werden können. Intershop-Gruppe9 Bericht zum Halbjahresabschluss 2020 Entwicklung der Leerstandsquote der Renditeliegenschaten in % per 30. Juni 12 11.6% 10 10.2% 9.7% 9.5% 8 7.9% 6 4 2 0 2017 2018 2019 2020 2016 Entwicklungen im Portfolio trotz Pandemie sehr erfreulich Die Pandemie zeigte auch Auswirkungen im Entwicklungsgeschäft. Die Genehmigungsverfah- ren beanspruchten mehr Zeit und bei der Realisation, d. h. auf den Baustellen, kam es in den meisten Fällen zu Verzögerungen. Am weitestgehendsten waren diese in Genf zu spüren, wo es zu einer temporären Einstellung der Arbeiten und anschliessend zu einer nur stufenweisen Wie- deraufnahme kam. Die Aufstockung und Sanierung der Rue de Lausanne wird deshalb rund drei Monate verzögert im Spätherbst 2020 abgeschlossen sein. Auch in Basel, Baden und Pfäffikon kamen die Arbeiten etwas langsamer als geplant voran, da Auflagen im Zusammenhang mit Covid-19 in die Bauabläufe integriert werden mussten. Trotzdem entwickelten sich alle Projekte gesamthaft erfreulich. Der private Gestaltungsplan «AuPark» in Wädenswil wurde in der Berichtsperiode von der Bau- direktion des Kantons Zürich genehmigt. Nachdem die Einsprachefrist Anfang Juli ungenutzt verstrichen ist, hat der Gestaltungsplan Rechtskraft erhalten. Nach der breiten Unterstützung im Gemeinderat im Juli 2019 hat Intershop bereits im letzten Jahr mit der Ausarbeitung des Bau- gesuchs begonnen, weshalb dieses voraussichtlich noch im laufenden Jahr eingereicht werden kann. Mit der Realisierung des Überbauungsplans «Albanteich-Promenade» in Basel, der eine Verdichtung der Hochhäuser vorsieht, haben die Eigentümer der beiden Nachbarliegenschaften im Frühjahr begonnen und die Bauarbeiten gestartet. Intershop geht davon aus, dass die Ar- beiten zur Erstellung der zwei Anbauten im laufenden Semester und diejenigen zur Sanierung der eigenen beiden Hochhäuser Anfang 2021 aufgenommen werden können. Die Bauarbeiten am Eigentumswohnungsprojekt «Gellertstrasse» laufen nunmehr wieder planmässig. Auch der Wohnungsverkauf verlief zufriedenstellend. Zum Bilanzstichtag waren 22 der 30 Wohnungen verkauft und drei weitere schriftlich reserviert. Wegen Bauverzögerungen wird die Eigentums- übertragung voraussichtlich erst gegen Ende des ersten Quartals 2021 möglich sein. Die Rückbauarbeiten des Promotionsprojektes «Römerstrasse» in Baden wurden Ende 2019 gestartet. Anschliessend begannen die Vorbereitungsarbeiten im Untergrund, die am Bilanz- stichtag noch andauerten. Der Verkauf der 78 Eigentumswohnungen startete im April 2020 fulminant. Innert weniger als drei Monaten wurden 56 Wohnungen verkauft und 19 schriftlich reserviert. Die architektonische Qualität, die Lage, aber auch das Vermarktungskonzept konn- ten offensichtlich überzeugen. Das bislang unbebaute Grundstück auf dem Industrieareal in Oberwinterthur-Neuhegi wurde in der Berichtsperiode mit der neu erstellten «Fabrikstrasse» erschlossen. Der Kaufinteressent für eine Parzelle von 16'325 m2 hat die Transaktion Ende Juni abgewickelt. Er verfügt noch über ein Kaufrecht für weitere gut 11'000 m2. Auf einem Grossteil der verbleibenden Parzelle ist die Erstellung einer Montagehalle für «Stadler» vorgesehen. Die Auflagen in der Anfang August eingetroffenen Baubewilligung werden nun von der Mieterin und Intershop geprüft, da beide Parteien über ein Rücktrittsrecht vom Mietvertrag verfügen. 10 Intershop-Gruppe Bericht zum Halbjahresabschluss 2020 Finanzen Erfolgreiches Semester mit einer Eigenkapitalrendite von 10.3% Der Mietertrag von Intershop ist im ersten Semester 2020 im Vergleich zur Vorjahresperiode um 5.8% auf CHF 39.5 Mio. gesunken. Der Rückgang ist überwiegend auf die Entmietung der beiden Entwicklungsobjekte Pfäffikon und Baden sowie die 2019 und 2020 getätigten Verkäufe zurückzuführen. Daneben waren die pandemiebedingten negativen Ertragseffekte mit CHF 1.0 Mio. grösser als die positiven Auswirkungen der erzielten Vermietungserfolge. Die Bruttorendite des Portfolios von Renditeliegenschaften betrug 6.0% und ist durch einen Covid-19-Effekt von 0.2% belastet. Aus dem Verkauf der Mehrfamilienhäuser an der Schlossmattstrasse in Kilchberg sowie eines Teils der Landparzelle in Oberwinterthur-Neuhegi resultierte ein Erfolg von CHF 14.5 Mio. Der Liegenschaftsaufwand konnte stabil gehalten werden und lag bei tiefen 10.6% des Mie- tertrags. Die Nettorendite der Renditeliegenschaften, die sich aus den effektiv vereinnahmten Mieterträgen abzüglich der liegenschaftsbezogenen Kosten ergibt, betrug im ersten Semester 5.2%; ein trotz Pandemieeffekten herausragender Wert. Nettorendite Renditeliegenschaften per 30. Juni des entsprechenden Jahres in % 6 5 5.7% 5.5% 5.5% 5.5% 5.2% 4 3 2 1 0 2016 2017 2018 2019 2020 Während der administrative Aufwand im Vorjahresvergleich um 10.3% reduziert werden konn- te, ist der Personalaufwand um 1.5% gestiegen, wobei sich der Personalbestand im Vergleich zum Jahresende um drei Mitarbeitende auf 75 und die Anzahl Vollzeitstellen um eine auf 66 erhöht hat. Aufgrund der Schätzung des Marktwerts des Immobilienportfolios per 30. Juni 2020 durch KPMG Real Estate resultierte, nach Abzug der in der Berichtsperiode getätigten Investitionen, ei- ne Marktwerterhöhung von CHF 0.9 Mio., was 0.1% des Portfoliowerts entspricht. Die wesent- lichen Werttreiber waren Veränderungen der Mietsituation, getätigte respektive neu geplante Investitionen sowie veränderte Teuerungsannahmen und leicht tiefere Diskontierungssätze. Da die Effekte von Planungs- und Entwicklungsprojekten erst beim Vorliegen einer rechtsgültigen Baubewilligung in der Bewertung berücksichtigt werden können, wurde das Bewertungsre- sultat im ersten Semester 2020 durch aufgelaufene Projektkosten um CHF 0.8 Mio. negativ beeinflusst. Die Bandbreite der nominalen Diskontierungssätze hat sich mit 3.5% bis 6.5% gegenüber der Beurteilung per Ende 2019 mit 3.2% bis 6.7% leicht verringert. Intershop-Gruppe11 Bericht zum Halbjahresabschluss 2020 Trotz der im Vergleich zum Ende der Vorjahresperiode um CHF 23 Mio. gestiegenen Verschul- dung reduzierte sich der Zinsaufwand aufgrund der tieferen Zinssätze um CHF 0.6 Mio. bzw. 12.0% auf CHF 4.5 Mio. Wie im Vorjahressemester wurde ein Finanzertrag von weniger als CHF 0.1 Mio. erwirtschaftet. Der Steueraufwand ist im Vorjahresvergleich deutlich um CHF 6.7 Mio. auf CHF 7.7 Mio. ge- stiegen, da im Vorjahr Einmaleffekte aus den nach der Steuerreform (STAF) beschlossenen Steu- ersatzreduktionen, die eine Reduktion der latenten Steuern um CHF 6.8 Mio. zur Folge hatten, zu verzeichnen waren. Der Gewinn nach Steuern lag 19.0% unter dem Vorjahreswert und betrug CHF 33.9 Mio., was einer Eigenkapitalrendite von 10.3% entspricht. Starke Bilanz mit Eigenkapitalquote von 48% Aufgrund der im ersten Semester 2020 getätigten Investitionen in das Bestandesportfolio und die Promotionsprojekte ist der Wert des Immobilienportfolios im Vergleich zum Jahresende ungeachtet der Verkäufe leicht gestiegen. Die verzinslichen Finanzverbindlichkeiten sind mit CHF 531.0 Mio. um CHF 27.0 Mio. höher als am 31. Dezember 2019, und der durchschnittliche Zinssatz hat sich von 1.79% per Jahresende auf 1.66% vermindert. Trotz der Dividendenausschüttung von CHF 47.0 Mio. verminderte sich das Eigenkapital lediglich um CHF 13.0 Mio. Dabei resultierte eine sehr solide Eigenkapitalquote von 48.0%. Durchschnittlicher Zinssatz der Finanzverbindlichkeiten in % per 30. Juni 3 2 2.30% 2.10% 1.99% 1.88% 1.66% 1 0 2016 2017 2018 2019 2020 Überdurchschnittliche Performance der Intershop-Aktie Der Total Return der Intershop-Aktie im ersten Semester 2020, das heisst die Veränderung des Börsenkurses zuzüglich der bezahlten Dividende, belief sich in einem schwierigen Börsenumfeld auf 4.4% und lag damit deutlich über dem Vergleichsindex SXI Swiss Real Estate Shares TR mit −13.3%. Stabiles Aktionariat Ende Juni 2020 hatte Intershop 1'109 eingetragene Aktionäre. Meldepflichtige Grenzwerte wurden in der Berichtsperiode keine unter- bzw. überschritten. Der Dispobestand ist seit Jah- resende von 14.0% auf 16.0% gestiegen. Unverändert werden rund 98% der mit Stimmrecht eingetragenen Aktien von Aktionären mit Domizil in der Schweiz gehalten. 12 Intershop-Gruppe Bericht zum Halbjahresabschluss 2020 Intershop-Gruppe13 Halbjahresrechnung Konsolidierte Bilanz Konsolidierte Erfolgsrechnung Veränderung des konsolidierten Eigenkapitals Konsolidierte Geldflussrechnung Anhang zum konsolidierten Halbjahresabschluss per 30. Juni 2020 Detailinformationen zu den Renditeliegenschaften Detailinformationen zu den Promotions- und Entwicklungsliegenschaften Detailinformationen zu den Zu- und Abgängen von Immobilien Adressen 14 Intershop-Gruppe Halbjahresrechnung 2020 Aktiven Passiven Konsolidierte Bilanz (in CHF 1'000) Anmerkungen 30.06.2020 31.12.2019 Umlaufvermögen Flüssige Mittel 24'718 17'155 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 420 1'563 Sonstige kurzfristige Forderungen 9'431 9'309 Renditeliegenschaften zur Veräusserung 2 0 14'209 Promotionsliegenschaften 1 41'513 32'249 Rechnungsabgrenzungen 1'606 752 Total Umlaufvermögen 77'688 75'237 Anlagevermögen Renditeliegenschaften 2 1'150'788 1'137'356 Entwicklungsliegenschaften 3 131'277 128'954 Übrige Sachanlagen 319 348 Immaterielle Anlagen 8 12 Latente Steuerguthaben 155 147 Aktiven aus Personalvorsorgeeinrichtungen 771 938 Total Anlagevermögen 1'283'318 1'267'755 Total Aktiven 1'361'006 1'342'992 Kurzfristiges Fremdkapital Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 4 134'850 80'850 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 15'337 11'146 Steuerverbindlichkeiten 9'247 6'527 Derivative Finanzinstrumente 5 310 0 Kurzfristige Rückstellungen 3'098 3'098 Rechnungsabgrenzungen 22'262 23'019 Total kurzfristiges Fremdkapital 185'104 124'640 Langfristiges Fremdkapital Langfristige Finanzverbindlichkeiten 4 396'115 423'136 Derivative Finanzinstrumente 5 11'597 12'273 Latente Steuerverbindlichkeiten 110'706 111'723 Langfristige Rückstellungen 4'354 5'074 Total langfristiges Fremdkapital 522'772 552'206 Total Fremdkapital 707'876 676'846 Eigenkapital Aktienkapital 6 19'000 19'000 Kapitalreserven 5'782 6'071 Gewinnreserven 628'348 641'075 Total Eigenkapital 653'130 666'146 Total Passiven 1'361'006 1'342'992 Die Angaben im Anhang bilden einen integrierten Bestandteil der Konzernrechnung. Intershop-Gruppe15 Halbjahresrechnung 2020 Konsolidierte Erfolgsrechnung (in CHF 1'000) Anmerkungen 1. Sem. 2020 1. Sem. 2019 Liegenschaftsertrag 8 39'500 41'944 Erfolg aus Verkauf 9 14'515 6'433 Übriger Erfolg 2'114 2'223 Total betrieblicher Ertrag 56'129 50'600 Liegenschaftsaufwand 10 4'169 4'204 Personalaufwand 5'442 5'361 Administrativer Aufwand 1'265 1'410 Total betrieblicher Aufwand 10'876 10'975 Bewertungsveränderungen 11 883 8'401 Betriebsergebnis (EBIT) 46'136 48'026 Finanzertrag 12 54 45 Finanzaufwand 12 −4'528 −5'147 Unternehmensergebnis vor Ertragssteuern 41'662 42'924 Ertragssteuern 13 −7'718 −1'022 Reingewinn 33'944 41'902 Es bestehen keine Minderheitsanteile. Reingewinn pro Aktie (CHF) 14 18.06 21.77 Reingewinn pro Aktie (verwässert) (CHF) 14 18.06 21.77 Die Angaben im Anhang bilden einen integrierten Bestandteil der Konzernrechnung. 16 Intershop-Gruppe Halbjahresrechnung 2020 Veränderung des konsolidierten Eigenkapitals (in CHF 1'000) Gewinn- reserven Aktien- Kapital- Eigene Allg. Gewinn- Absicherungs-­ Total Anmerkungen kapital reserven Aktien reserven instrumente Kapital Stand per 1.1.2019 20'000 6'035 -7'578 681'454 -9'843 690'068 Kauf eigene Aktien 6 -54'875 -54'875 Abgabe eigene Aktien (Kaderbeteiligungsplan) 6 36 974 1'010 Kapitalherabsetzung -1'000 51'500 -50'500 0 Dividendenzahlung -41'316 -41'316 Veränderung derivative Finanzinstrumente 5 -1'819 -1'819 Reingewinn 1. Semester 2019 41'902 41'902 Stand per 30.6.2019 19'000 6'071 -9'979 631'540 -11'662 634'970 Veränderung derivative Finanzinstrumente 2'070 2'070 Reingewinn 2. Semester 2019 29'106 29'106 Stand per 31.12.2019 19'000 6'071 -9'979 660'646 -9'592 666'146 Kauf eigene Aktien 6 -1'298 -1'298 Abgabe eigene Aktien (Kaderbeteiligungsplan) 6 -289 1'298 1'009 Dividendenzahlung -46'960 -46'960 Veränderung derivative Finanzinstrumente 5 289 289 Reingewinn 1. Semester 2020 33'944 33'944 Stand per 30.6.2020 19'000 5'782 -9'979 647'630 -9'303 653'130 Die Angaben im Anhang bilden einen integrierten Bestandteil der Konzernrechnung. Intershop-Gruppe17 Halbjahresrechnung 2020 Konsolidierte Geldflussrechnung (in CHF 1'000) Anmerkungen 1. Sem. 2020 1. Sem. 2019 Reingewinn 33'944 41'902 Ertragssteueraufwand 13 7'718 1'022 Bewertungsveränderungen 11 -883 -8'401 Abschreibungen 68 60 Zinsertrag 12 -54 -9 Übriger Finanzerfolg 12 0 -36 Zinsen erhalten 53 22 Zinsaufwand 12 4'528 5'147 Zinsen bezahlt -5'065 -7'371 Ertragssteuern bezahlt -6'437 -16'422 Veränderung Rückstellungen -720 -360 Erfolg aus Verkauf von Liegenschaften 9 -14'515 -6'433 Einzahlungen aus Verkauf von Promotionsliegenschaften 6'659 0 Auszahlungen für Investitionen in Promotionsliegenschaften -8'931 -406 Veränderungen des Nettoumlaufvermögens -816 -652 Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 15'549 8'063 Auszahlungen für Investitionen in Renditeliegenschaften -12'816 -8'799 Einzahlungen aus Verkauf von Renditeliegenschaften 19'963 50'504 Auszahlungen für Investitionen in Entwicklungsliegenschaften -6'086 -3'394 Einzahlungen aus Verkauf von Entwicklungsliegenschaften 12'244 0 Einzahlungen aus Verkauf von Wertschriften/Festgeldern 0 8'309 Auszahlungen für Kauf von Mobilien und immateriellen Anlagen -34 -9 Geldfluss aus Investitionstätigkeit 13'271 46'611 Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten 4 47'250 53'940 Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten 4 -20'249 -135'000 Dividendenausschüttung -46'960 -41'316 Kauf eigener Aktien 6 -1'298 -54'875 Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -21'257 -177'251 Zu-/Abnahme der flüssigen Mittel 7'563 -122'577 Stand der flüssigen Mittel per 1. Januar 17'155 133'784 Stand der flüssigen Mittel per 30. Juni 24'718 11'207 Die Angaben im Anhang bilden einen integrierten Bestandteil der Konzernrechnung. 18 Intershop-Gruppe Halbjahresrechnung 2020 Anhang zum konsolidierten Halbjahresabschluss per 30. Juni 2020 Tätigkeit Die Intershop-Gruppe ist eine Immobilienunternehmung, die sich auf Kauf, Entwicklung und Verkauf von Immobilien primär in der Schweiz konzentriert. Die Intershop Holding AG mit Sitz in Zürich, Schweiz, ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und kontrolliert alle Gesellschaften der Intershop­ -Gruppe. Anlagepolitik Die Anlagepolitik wurde während der gesamten Berichtsperiode eingehalten. Grundsätze der Rechnungslegung und der Konsolidierung Basis der Konsolidierung Die ungeprüfte konsolidierte Halbjahresrechnung 2020 der Intershop-Gruppe wurde in Über- einstimmung mit den Fachempfehlungen zur Rechnungslegung Swiss GAAP FER (einschliess- lich Swiss GAAP FER 31) sowie den Bestimmungen für Immobiliengesellschaften der SIX Swiss Exchange erstellt und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (true and fair view). Bilanz, Erfolgsrechnung, Eigenka- pitalnachweis und Geldflussrechnung werden ungekürzt dargestellt, während der Anhang in Anwendung von Swiss GAAP FER 31/11 in vereinfachter Form präsentiert wird. Rechnungslegungsgrundsätze Die im Geschäftsbericht 2019 erwähnten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sowie die Berechnungsmethoden wurden unverändert angewandt. Konsolidierungskreis In der Berichtsperiode wurden die Einkaufszentrum Herti AG, Zug, Schweiz, und die EZ Vol- ketswil AG, Volketswil, Schweiz, mit der SGI City Immobilien AG, Zürich, Schweiz, fusioniert. Weitere Änderungen des Konsolidierungskreises gegenüber dem Abschluss per 31. ­Dezember 2019 waren nicht zu verzeichnen. Einschätzungen und Annahmen Bei der Erstellung der Halbjahresrechnung in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER müssen Einschätzungen und Annahmen getroffen werden, welche Auswirkungen auf die anzuwen- denden Rechnungslegungsgrundsätze und die in den Vermögenswerten, Verbindlichkeiten, Erträgen und Aufwendungen ausgewiesenen Beträge sowie deren Darstellung haben. Die Ein- schätzungen und Annahmen beruhen auf Erkenntnissen der Vergangenheit oder Erwartungen, die unter den gegebenen Umständen als zutreffend erachtet werden. Die Einschätzungen und Annahmen werden laufend überprüft. Die tatsächlichen Werte können trotzdem von diesen Ein- schätzungen abweichen. Die wichtigsten Positionen, welche auf Annahmen und Schätzungen beruhen, sind der Marktwert der Rendite- und Entwicklungsliegenschaften, die Rückstellungen sowie die latenten Steuerverbindlichkeiten. Intershop-Gruppe19 Halbjahresrechnung 2020 Anmerkungen 1 Promotionsliegenschaften (in CHF 1'000) 30.6.2020 31.12.2019 Stand per 1.1. 32'249 8'823 Investitionen 9'264 5'239 Abgänge 0 0 Übertrag von Entwicklungsliegenschaften 0 18'187 Stand per Bilanzstichtag 41'513 32'249 In der Berichtsperiode wurden keine Promotionsliegenschaften verkauft, weshalb kein Ver- äusserungsertrag erwirtschaftet wurde (Vorjahr: 0). Aus den bereits beurkundeten Kaufverträ- gen lagen Anzahlungen der Käufer von CHF 10.8 Mio. vor (31.12.2019: CHF 4.1 Mio.). Der Brandversicherungswert respektive die Bauzeitversicherung der Promotionsliegenschaften be- trägt CHF 75 Mio. (31.12.2019: CHF 74 Mio.). Die Details zu den Promotionsliegenschaften sind auf den Seiten 32 bis 33 ersichtlich. Stand der laufenden Promotionsprojekte Basel, «Gellertstrasse» Projektbeschreibung: Beim Projekt an der Gellertstrasse 151, 157, 163 in Basel, das Bestandteil des Projekts «Alban- teich-Promenade» ist, werden 30 Eigentumswohnungen realisiert. Projektstand: Nach dem Rückbau der bestehenden Überbauung und den Vorbereitungsarbeiten begann im Juni 2019 der Bau der drei Mehrfamilienhäuser. Die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2021 vorgesehen. Verkaufsstand: Im Juni 2019 erfolgte auch der Verkaufsstart, und bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Be- richts lagen für 25 Wohnungen beurkundete Kaufverträge vor und eine weitere Wohnung war reserviert. Baden, «Römerstrasse» Projektbeschreibung: Bei der Liegenschaft an der Römerstrasse 36-36c in Baden werden 78 Eigentumswohnungen realisiert. Projektstand: Der Teilrückbau der bestehenden Liegenschaften und der Neubau starteten Anfang 2020. Die Fertigstellung ist 2022 vorgesehen. Verkaufsstand: Im April 2020 erfolgte der Verkaufsstart, und bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts lagen für 73 Wohnungen beurkundete Kaufverträge vor und weitere drei Wohnungen waren reserviert. Weitere Projekte Der überarbeitete Gestaltungsplan für das Projekt «Am Wildbach» in Solothurn befindet sich im Bewilligungsverfahren. Das Areal soll in Etappen entwickelt oder verkauft werden. 20 Intershop-Gruppe Halbjahresrechnung 2020 2 Renditeliegenschaften Geschäfts­ Gewerbe- Wohn- Total liegen- liegen- liegen- Liegen- (in CHF 1'000) schaften schaften schaften schaften Stand per 1.1.20191) 771'696 311'922 70'872 1'154'490 Käufe 650 0 0 650 Investitionen 18'935 1'362 1'279 21'576 Abgänge -44'400 0 0 -44'400 Marktwertveränderung 2019 14'991 1'996 2'262 19'249 Stand per 31.12.20191) 761'872 315'280 74'413 1'151'565 Investitionen 6'899 1'039 4'309 12'247 Abgänge 0 0 -14'230 -14'230 Marktwertveränderung 2020 7'065 -2'280 -3'579 1'206 Stand per 30.6.2020 775'836 314'039 60'913 1'150'788 davon Renditeliegenschaften zur Veräusserung TCHF 14'209 (31.12.2019, Wohnliegenschaften) bzw. TCHF 42'486 (1.1.2019, Geschäfts- liegenschaften) Intershop hat in der Berichtsperiode die Liegenschaft Kilchberg, Schlossmattstrasse 9 ver- kauft. Der Brandversicherungswert der Renditeliegenschaften beträgt per Bilanzstichtag CHF 1'368 Mio. (31.12.2019: CHF 1'376 Mio.). Anschaffungskosten und Marktwert je Region: Anschaffungskosten1) Marktwert (in CHF 1'000) 30.6.2020 31.12.2019 30.6.2020 31.12.2019 Renditeliegenschaften Geschäftsliegenschaften Grossraum Zürich 394'524 392'572 522'407 513'746 Genferseegebiet 156'969 152'168 163'184 157'499 Basel/Bern/Mittelland 85'743 85'597 86'777 87'198 übrige Regionen 3'674 3'674 3'468 3'429 Total Geschäftsliegenschaften 640'910 634'011 775'836 761'872 Gewerbeliegenschaften Grossraum Zürich 91'519 90'969 96'652 96'406 Genferseegebiet 126'394 126'354 150'238 152'086 Basel/Bern/Mittelland 23'904 23'594 32'356 32'460 übrige Regionen 28'597 28'457 34'793 34'328 Total Gewerbeliegenschaften 270'414 269'374 314'039 315'280 Wohnliegenschaften Grossraum Zürich 0 11'367 0 14'209 Basel/Bern/Mittelland 57'892 53'605 60'913 60'204 Total Wohnliegenschaften 57'892 64'972 60'913 74'413 Total Renditeliegenschaften 969'216 968'357 1'150'788 1'151'565 1) Die Anschaffungskosten enthalten alle mit dem Kauf verbundenen Kosten sowie die wertvermehrenden Investitionen. Die Details zu den Renditeliegenschaften sind auf den Seiten 28 bis 31 ersichtlich. Intershop-Gruppe21 Halbjahresrechnung 2020 3 Entwicklungsliegenschaften (in CHF 1'000) 30.6.2020 31.12.2019 Stand per 1.1. 128'954 139'380 Käufe 0 1'973 Investitionen 6'107 8'405 Abgänge -3'461 0 Marktwertveränderung -323 -2'617 Übertrag zu Promotionsliegenschaften 0 -18'187 Stand per Bilanzstichtag 131'277 128'954 In der Berichtsperiode wurde ein Landanteil von 16'325 m2 der Liegenschaft Industriepark Ober- winterthur-Neuhegi in Winterthur verkauft. Anschaffungskosten und Marktwert je Region: Anschaffungskosten1) Marktwert (in CHF 1'000) 30.6.2020 31.12.2019 30.6.2020 31.12.2019 Entwicklungsliegenschaften Grossraum Zürich 123'369 120'901 123'939 121'435 Basel/Bern/Mittelland 8'016 7'838 7'338 7'519 Total Entwicklungs- liegenschaften 131'385 128'739 131'277 128'954 1) Die Anschaffungskosten enthalten alle mit dem Kauf verbundenen Kosten sowie die wertvermehrenden Investitionen Der Brandversicherungswert der Gebäude beträgt per Bilanzstichtag CHF 425 Mio. (31.12.2019: CHF 430 Mio.). Die Details zu den Entwicklungsliegenschaften sind auf den Seiten 32 bis 33 ersichtlich. 4 Finanzverbindlichkeiten (in CHF 1'000) 30.6.2020 31.12.2019 Hypotheken und Darlehen 134'850 80'850 Total kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 134'850 80'850 Hypotheken und Darlehen 296'000 323'000 Anleihe 100'115 100'136 Total langfristige Finanzverbindlichkeiten 396'115 423'136 Total Finanzverbindlichkeiten 530'965 503'986 In der Berichtsperiode wurden CHF 20.2 Mio. Finanzverbindlichkeiten zurückbezahlt­ sowie Fi- nanzverbindlichkeiten im Umfang von CHF 47.2 Mio. aufgenommen. 22 Intershop-Gruppe Halbjahresrechnung 2020 Fälligkeiten der verzinslichen kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten­ aus Dar- lehen, Hypotheken und der Anleihe sowie Zinsbindung per 30. Juni 2020: feste (in CHF 1'000) Fälligkeiten Zinsbindung < 1 Jahr 134'850 25'000 1 bis 2 Jahre 101'000 101'000 2 bis 3 Jahre 100'115 100'115 3 bis 4 Jahre 0 0 4 bis 5 Jahre 0 0 > 5 Jahre 195'000 195'000 Total 530'965 421'115 Der Buchwert der verpfändeten Aktiven beläuft sich auf CHF 959 Mio. (31.12.2019: CHF 880 Mio.). Darlehens- und Hypothekarschulden von insgesamt CHF 431 Mio. (CHF 404 Mio.) sind durch Grundpfandrechte (Schuldbriefe) sichergestellt. Der durchschnittliche Zinssatz der Finanzverbindlichkeiten beträgt 1.66% (31.12.2019: 1.79%) bei einer durchschnittlichen Zinsbindung, unter Berücksichtigung der laufenden Zin- sabsicherungsgeschäfte, von 56 Monaten (64 Monate). Am Bilanzstichtag waren 79% (85%) festverzinsliche Finanzverbindlichkeiten (Hypotheken und Anleihen) oder zinsabgesicherte Rollover-Kredite und 21% (15%) Rollover-Kredite ohne Zinsabsicherung. Alle mit Kreditinstituten vereinbarten Finanzkennzahlen (Covenants) wurden in der Berichtspe- riode eingehalten. Die wichtigsten Finanzkennzahlen sind die konsolidierte Eigenkapitalquote (mindestens 30%) respektive die absolute Grösse des Eigenkapitals (mind. CHF 350 Mio.). In einigen Kreditverträgen sind auch Finanzkennzahlen betreffend Zinsdeckungsfaktor (≥ 2.0) oder maximale Belehnung des Verkehrswertes (loan-to-value) vertraglich fixiert. In den Verbindlichkeiten aus langfristiger Finanzierung werden die ausstehenden Anleihen wie folgt ausgewiesen: (in CHF 1'000) 30.6.2020 31.12.2019 Stand per 1.1. 100'136 225'172 Rückzahlung 0 -125'000 Amortisation Emissionskosten -21 -36 Stand per Bilanzstichtag 100'115 100'136 Intershop-Gruppe23 Halbjahresrechnung 2020 Die ausstehende Anleihe wurde zu folgenden Bedingungen ausgegeben: 1.125% Anleihe 2015-2023 Volumen CHF 100 Mio. Laufzeit 8 Jahre (17.4.2015-17.4.2023) Coupon 1.125%, zahlbar jährlich am 17.4. effektive Verzinsung 1.09% Kotierung SIX Swiss Exchange Valorennummer 27'577'643 In den Anleihensbedingungen sind Verpflichtungen enthalten, welche die Besicherung von ge- wissen Verbindlichkeiten einschränken sowie die Höhe der konsolidierten Finanzverbindlich- keiten auf 70% des Marktwerts der Immobilien begrenzen. Diese Bedingungen wurden in der Berichtsperiode eingehalten. 5 Derivative Finanzinstrumente Am Bilanzstichtag bestanden Cashflow-Zinsabsicherungsgeschäfte (Interest Rate Swaps) mit einem Kontraktvolumen von CHF 157 Mio. (31.12.2019: CHF 157 Mio.). Die Details sind aus den nachstehenden Tabellen ersichtlich: 30.6.2020 (in CHF 1'000) Laufzeit Zinssatz Kontraktwert Wiederbeschaffungswert positiv negativ 2021 1.19% 45'000 - 1'091 2021 0.93% 30'000 - 627 2021 1.33% 20'000 - 310 2028 1.46% 24'000 - 3'752 2028 1.47% 38'000 - 6'127 Total 157'000 - 11'907 31.12.2019 (in CHF 1'000) Laufzeit Zinssatz Kontraktwert Wiederbeschaffungswert positiv negativ 2021 1.19% 45'000 - 1'514 2021 0.93% 30'000 - 868 2021 1.33% 20'000 - 519 2028 1.46% 24'000 - 3'572 2028 1.47% 38'000 - 5'800 Total 157'000 - 12'273 Die Marktwertveränderungen der Zinsabsicherungsgeschäfte von CHF 0.4 Mio. (vor latenten Steuern) bzw. CHF 0.3 Mio. (nach latenten Steuern) wurden im Eigenkapital verbucht. 6 Aktienkapital Aktien Total à nom. CHF 10 Nominalwert (Anzahl) (in CHF 1'000) Ausgegebenes Aktienkapital per 31.12.2019 1'900'000 19'000 Ausgegebenes Aktienkapital per 30.6.2020 1'900'000 19'000 24 Intershop-Gruppe Halbjahresrechnung 2020 Eigene Aktien: Aktien Aktien (Anzahl) (in CHF 1'000) Stand per 1.1.2019 15'291 7'578 Kauf eigener Aktien 106'729 54'875 Abgabe eigene Aktien für Kaderbeteiligungsplan -2'020 -1'010 Kapitalherabsetzung -100'000 -51'500 Kursdifferenz - 36 Stand per 31.12.2019 20'000 9'979 Kauf eigener Aktien 2'122 1'298 Abgabe eigene Aktien für Kaderbeteiligungsplan -2'122 -1'009 Kursdifferenz - -289 Stand per 30.6.2020 20'000 9'979 7 Eigenkapital (NAV) pro Aktie 30.6.2020 31.12.2019 Eigenkapital1) 653'130 666'146 Anzahl ausstehender Aktien2) 1'880'000 1'880'000 Eigenkapital pro Aktie (Net asset value, NAV)3) 347.41 354.33 1) In CHF 1'000 2) Ausgegebene Aktien abzüglich eigene Aktien am Bilanzstichtag 3) In CHF 8 Liegenschaftsertrag (in CHF 1'000) 1. Sem. 2020 1. Sem. 2019 Renditeliegenschaften Geschäftsliegenschaften 21'581 22'109 Gewerbeliegenschaften 11'608 11'925 Wohnliegenschaften 1'452 1'802 Entwicklungsliegenschaften 4'672 5'935 Veräusserte Liegenschaften 187 173 Total 39'500 41'944 Im Zusammenhang mit den Covid-19-bedingten Einschränkungen wurden mit der überwie- genden Mehrheit der betroffenen Mietern partnerschaftliche Vereinbarungen umgesetzt, die je nach Dauer und Schwere der Einschränkungen Mietzinsstundungen oder Mietzinserlasse in der Regel von ein bis zwei Monatsmieten umfassen. Die Summe der vereinbarten bzw. erwarteten Mietzinserlasse belief sich im ersten Semester auf CHF 0.7 Mio. Zudem wurden Mietzinsstun- dungen in der Höhe von CHF 0.3 Mio. wertberichtigt, was den Liegenschaftsertrag auch in der entsprechenden Höhe gemindert hat. Intershop-Gruppe25 Halbjahresrechnung 2020 Per Bilanzstichtag stellt sich die Fälligkeit der Mietverträge wie folgt dar: (in %) 30.6.2020 31.12.2019 Wohnen 5.4 6.4 ohne festen Verfall 18.6 17.8 < 1 Jahr 7.2 8.2 1 bis 2 Jahre 15.9 14.5 2 bis 3 Jahre 13.6 11.8 3 bis 4 Jahre 9.2 8.5 4 bis 5 Jahre 10.9 10.2 > 5 Jahre 19.2 22.6 Total 100.0 100.0 Die fünf grössten Mieter sind nachfolgend aufgeführt: (in %) 30.6.2020 31.12.2019 Kanton Waadt 6.4 6.3 Kanton Zürich 4.5 4.4 Sauvin Schmidt SA 4.1 4.2 Migros 3.3 3.4 Galderma SA 2.6 2.6 Total 20.9 20.9 Der Anteil der öffentlichen Hand, worunter alle Mietverträge mit dem Bund, den Kantonen, Gemeinden oder mit deren zusammenhängenden juristischen­ Personen und Organisationen subsumiert sind, beträgt 13.1% (31.12.2019: 13.0%). 9 Erfolg aus Verkauf (in CHF 1'000) 1. Sem. 2020 1. Sem. 2019 Verkaufserlöse Renditeliegenschaften 20'100 50'650 Auflösung Rückstellung für Gewährleistungen 0 329 Bilanzwert Ende Vorperiode -14'209 -42'486 Investitionen laufendes Jahr -21 -1'914 Bruttoverkaufserfolg 5'870 6'579 Verkaufsaufwand -137 -146 Erfolg Renditeliegenschaften 5'733 6'433 Verkaufserlöse Entwicklungsliegenschaften 12'244 0 Bilanzwert Ende Vorperiode -1'894 0 Investitionen laufendes Jahr -1'495 0 Bruttoverkaufserfolg 8'855 0 Verkaufsaufwand -73 0 Erfolg Entwicklungsliegenschaften 8'782 0 Total 14'515 6'433 Intershop hat in der Berichtsperiode die Renditeliegenschaft Kilchberg, Schlossmattstrasse 9, sowie ein Landanteil von 16'325 m2 der Entwicklungsliegenschaft Industriepark Oberwinter- thur-Neuhegi in Winterthur verkauft. 26 Intershop-Gruppe Halbjahresrechnung 2020 10 Liegenschaftsaufwand (in CHF 1'000) 1. Sem. 2020 1. Sem. 2019 Renditeliegenschaften Geschäftsliegenschaften 2'173 2'469 Gewerbeliegenschaften 857 869 Wohnliegenschaften 226 339 Entwicklungsliegenschaften 848 540 Veräusserte Liegenschaften 65 -13 Total 4'169 4'204 Der Aufwand der Liegenschaften setzt sich wie folgt zusammen: (in CHF 1'000) 1. Sem. 2020 1. Sem. 2019 Unterhalts- und Reparaturarbeiten 1'510 1'530 Fremdmiete 11 27 Versicherungsaufwand 523 537 Steuern und Gebühren 406 401 Baurechtsaufwand 450 511 Liegenschaftsverwaltungshonorare 218 226 Nicht verrechenbare Nebenkosten 771 650 Übriger Aufwand 280 322 Total 4'169 4'204 11 Bewertungsveränderungen (in CHF 1'000) 1. Sem. 2020 1. Sem. 2019 Höherbewertung Renditeliegenschaften 11'626 9'022 Tieferbewertung Renditeliegenschaften -10'420 -1'051 Höherbewertung Entwicklungsliegenschaften 2'508 1'674 Tieferbewertung Entwicklungsliegenschaften -2'831 -1'244 Total 883 8'401 Als unabhängiger Liegenschaftenschätzer wurde KPMG AG Real Estate, Zürich, beauftragt. Die Bandbreite der nominalen Diskontierungssätze hat sich mit 3.5% bis 6.5% gegenüber der Be- urteilung per Ende 2019 mit 3.2% bis 6.7% leicht verringert. KPMG AG hat im Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Auswirkungen des Corona-Virus und des Kampfes gegen die Pandemie eine erhöhte Bewertungsunsicherheit für die Bewertung der Anlageliegenschaften festgestellt, da noch keine bzw. nicht genug aktuelle Vergleichsabschlüs- se und Transaktionen mit diesen Randbedingungen vorliegen. 12 Finanzergebnis (in CHF 1'000) 1. Sem. 2020 1. Sem. 2019 Zinsertrag 54 9 Übriger Finanzertrag 0 36 Total Finanzertrag 54 45 (in CHF 1'000) 1. Sem. 2020 1. Sem. 2019 Zinsaufwand -4'528 -5'147 Übriger Finanzaufwand 0 0 Total Finanzaufwand -4'528 -5'147 13 Ertragssteuern 14 Reingewinn pro Aktie 15 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Intershop-Gruppe27 Halbjahresrechnung 2020 Der Zinsertrag enthält die Zinsen auf den flüssigen Mitteln, den Wertschriften und Festgeld- anlagen sowie den Aktiven aus Personalvorsorgeeinrichtungen. Der Zinsaufwand umfasst die Zinsen auf Hypotheken, Darlehen und Anleihen. Der übrige Finanzertrag bzw. -aufwand enthält Bewertungserfolge aus der Bewirtschaftung der liquiden Mittel. (in CHF 1'000) 1. Sem. 2020 1. Sem. 2019 Ordentliche Ertragssteuer 8'743 10'382 Latente Steuern -1'025 -9'360 Total 7'718 1'022 Durch die Veräusserung einer Rendite- und einer Entwicklungsliegenschaft wurden Gewinne realisiert, die der Grundstückgewinnsteuer unterliegen, welche als ordentliche Ertragssteuer klassifiziert wird. Gleichzeitig wurden die diesbezüglichen latenten Steuern reduziert. Im Vorjahr hatten die nach der Abstimmung über die Steuerreform (STAF) beschlossenen Steuersatzreduk- tionen in verschiedenen Kantonen eine Reduktion der latenten Steuern um CHF 6.8 Mio. zur Folge. 1. Sem. 2020 1. Sem. 2019 Reingewinn1) 33'944 41'902 Durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien2) 1'879'690 1'924'852 Anzahl ausstehender Aktien für das verwässerte Ergebnis3) 1'879'690 1'924'852 Reingewinn pro Aktie5) 18.06 21.77 Verwässerter Reingewinn pro Aktie5) 18.06 21.77 Reingewinn1) 33'944 41'902 Bewertungsveränderungen1) -883 -8'401 Latente Steuern auf den Bewertungsveränderungen1) + 4) 184 1'801 Reingewinn exkl. Bewertungsveränderungen1) 33'245 35'302 Durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien2) 1'879'690 1'924'852 Reingewinn pro Aktie exkl. Bewertungs- veränderungen5) 17.69 18.34 In CHF 1'000 Ausgegebene Aktien abzüglich eigene Aktien berechnet auf Tagesbasis Unter Berücksichtigung allfälliger zusätzlich durch Wandel- oder Optionsrechte geschaffener Aktien Berechnet anhand des durchschnittlichen latenten Steuersatzes des entsprechenden Jahres In CHF Der vorliegende Halbjahresabschuss wurde am 20. August 2020 durch den Verwaltungsrat zur Veröffentlichung freigegeben. Bis zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Konzernrechnung sind keine wesent­lichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag eingetreten. 28 Intershop-Gruppe Halbjahresrechnung 2020 Detailinformationen zu den Renditeliegenschaften Stand per 30. Juni 2020 Eigen- Eigentums- Eigentums- Erwerbs- Renovations- Ort Adresse tümer verhältnis quote jahr Baujahr jahr Geschäftsliegenschaften Grossraum Zürich Cham Gewerbestrasse 11 SGIC AE 100% 2006 1990/91 - Dielsdorf Honeywellplatz 1 SGIC AE 100% 2009 1987 2016-18 Dübendorf Stettbachstrasse 7 SGI AE 100% 2008 1971 1994 Zürich Baslerstrasse 30/Freihofstrasse 9 SGI AE 100% 1999 1948-63 2002-04 Zürich Hohlstrasse 190+192 SGIC AE 100% 2007 1985 - Zürich Puls 5, Bürogebäude SGIP AE 100% 2002 2001-04 - Zürich Puls 5, Giessereihalle SGIP SW 51.0% 2002 2001-04 - Zürich Rautistrasse 33 SGIC AE 100% 2010 1984 2012/16 Zürich Sihlquai 253-259 SGI SW/BR 45.9% 02/06 1986 - Zürich Staffelstrasse 8+10+12 SGI AE 100% 1998 1923-63 2002-04 Zürich Uetlibergstrasse 124,130,132,134 SGI AE 100% 1999 1893/1958 2002/08 Grossraum Zürich Genferseegebiet Genf Rue de Lausanne 42+44 SGI AE 100% 99/05 1961 2019-2020 Lausanne World Trade Center, Avenue Gratta-Paille1-2 SGI AE 100% 2016 1991-92 Pully Avenue C.- F. Ramuz 43 SGI AE 100% 1999 1987 - Genferseegebiet Basel / Bern / Mittelland Basel Lehenmattstrasse 260 DB AE 100% 2006 1962 - Belp Airport Business Center, Hühnerhubelstrasse 58,60,62,64,66 SGI SW 95.0% 1997 1992 - Bern Waldhöheweg 1 SGI AE 100% 1998 1961 1996 Fribourg Rue de l'Industrie 21 SGI AE 100% 1999 1969 1985 Grenchen Postmarkt, Kirchstrasse 1 SGI AE 100% 1998 1988-90 1998-00 Oberentfelden Ausserfeldstrasse 9 SGI BR 100% 1998 1989 - Reinach / BL Sternenhofstrasse 15/15A SGI SW 100% 98/08 1989 - Rombach Bibersteinerstrasse 4 SGI AE 100% 99/19 1991 2009 Studen / BE Sägeweg 7 SGI AE 100% 1998 1989 - Basel / Bern / Mittelland Übrige Regionen St. Gallen Heiligkreuzstrasse 9+11 SGI AE 100% 1998 1960 2012/13 Übrige Regionen Total Geschäftsliegenschaften 1) per Bilanzstichtag 2) während der Berichtsperiode Abkürzungen Seite 32 Intershop-Gruppe29 Halbjahresrechnung 2020 Grundstücks- Vermietbare Flächen (in m2) Anzahl Sollmiete Leerstand1) Mieterträge (in TCHF) 2) fläche (in m2) Büro Detailhandel Gewerbe/Lager Wohnen Sonstige Total Parkplätze (in TCHF) (in %) Brutto Aufwand Netto 4'109 5'463 0 1'799 0 16 7'278 159 1'606 36.0 8'361 3'153 0 5'644 0 504 9'301 158 1'387 25.0 9'434 3'726 0 4'017 0 0 7'743 95 1'460 1.1 28'381 10'802 0 10'855 273 1'042 22'972 164 4'574 12.2 3'884 4'047 1'086 2'872 163 68 8'236 193 1'881 1.0 4'658 10'748 1'424 579 0 0 12'751 42 4'547 0.0 7'567 6'588 1'286 1'144 0 4'488 13'506 79 5'047 1.5 1'428 2'745 427 913 0 0 4'085 84 958 13.6 3'212 5'438 0 2'636 0 0 8'074 41 1'975 1.0 4'009 8'046 0 4'319 0 109 12'474 84 2'912 6.0 12'656 12'772 0 1'710 272 430 15'184 165 5'537 0.5 87'699 73'528 4'223 36'488 708 6'657 121'604 1'264 31'884 6.1 14'035 1'071 12'964 948 1'949 682 108 2'630 0 5'369 0 1'754 36.7 14'651 16'019 69 1'723 0 1'058 18'869 660 7'347 4.4 3'178 2'313 0 578 0 0 2'891 53 963 1.5 18'777 20'281 751 2'409 2'630 1'058 27'129 713 10'064 9.7 4'570 588 3'982 1'842 0 1'028 221 0 121 1'370 0 246 0.0 28'738 11'405 0 8'393 202 1'946 21'946 305 2'881 28.6 1'178 0 2'084 476 780 0 3'340 32 709 0.4 787 537 0 519 0 0 1'056 14 147 5.1 2'283 2'327 1'232 285 949 185 4'978 85 681 15.6 5'920 1'932 0 1'400 151 63 3'546 83 485 32.3 4'389 3'805 1'259 2'545 0 935 8'544 140 1'501 10.1 5'346 0 814 1'327 326 1'450 3'917 62 523 16.3 5'663 1'540 0 1'309 107 28 2'984 79 385 38.7 56'146 21'546 6'417 16'475 2'515 4'728 51'681 800 7'558 19.6 2'907 504 2'403 866 810 0 507 0 0 1'317 18 247 44.3 866 810 0 507 0 0 1'317 18 247 44.3 69 10 59 163'488 116'165 11'391 55'879 5'853 12'443 201'731 2'795 49'753 9.1 21'581 2'173 19'408 30 Intershop-Gruppe Halbjahresrechnung 2020 Detailinformationen zu den Renditeliegenschaften (Fortsetzung) Stand per 30. Juni 2020 Eigen- Eigentums- Eigentums- Erwerbs- Renovations- Ort Adresse tümer verhältnis quote jahr Baujahr jahr Gewerbeliegenschaften Grossraum Zürich Dietikon Lagerstrasse 6-8 SGI AE 100% 2009 1973/91/05/08 - Höri Hofstrasse 1 SGI AE 100% 2000 1990 - Regensdorf Althardstrasse 301 SGI AE 100% 2000 1965 1992 Rüti Im Neuhof SGI AE 100% 1999 1993 - Würenlos Landstrasse 2 SGI AE 100% 2002 1984 - Grossraum Zürich Genferseegebiet Vernier Chemin de Morglas SGI BR 100% 2002 2000-2002 - Yverdon Centre St-Roch, Rue des Pêcheurs 8 SGI AE 100% 1997 1956 seit 1998 Yverdon Rue des Uttins 27 SGI AE 100% 2007 1970 2007/08 Genferseegebiet Basel / Bern / Mittelland Bern Hofweg 5/Dammweg 27 SGI AE 100% 2005 1935/1956 - Interlaken Untere Bönigstrasse 27 SGIC AE 100% 2012 2013 - Lyss Industriering 43 SGI AE 100% 1999 1964-91 2001/02 Lyss Südstrasse 17 SGIC AE 100% 2012 2007 2011 Basel / Bern / Mittelland Übrige Regionen Bad Ragaz Elestastrasse 16, 16a+18 SGI AE 100% 1999 1960/1987 1999-02 St.Gallen Oststrasse 25/Schlösslistrasse 20 SGI AE 100% 1998 1962 - St.Gallen Oststrasse 29+31 SGI AE 100% 1998 1968 2000 St.Gallen Spinnereistrasse 10+12+14 SGI AE 100% 1998 1968 1983 Übrige Regionen Total Gewerbeliegenschaften Wohnliegenschaften Basel / Bern / Mittelland Basel Redingstrasse 10/12+20/22 DB AE 100% 2006 1969 - Total Wohnliegenschaften Total Renditeliegenschaften 1) per Bilanzstichtag 2) während der Berichtsperiode Abkürzungen Seite 32 Intershop-Gruppe31 Halbjahresrechnung 2020 Grundstücks- Vermietbare Flächen (in m2) Anzahl Sollmiete Leerstand1) Mieterträge (in TCHF) 2) fläche (in m2) Büro Detailhandel Gewerbe/Lager Wohnen Sonstige Total Parkplätze (in TCHF) (in %) Brutto Aufwand Netto 15'965 3'703 0 9'807 0 2'502 16'012 65 2'458 0.0 10'622 3'787 0 10'566 0 110 14'463 125 1'670 0.0 16'471 1'828 0 12'300 211 0 14'339 69 1'708 4.5 6'949 879 0 3'857 0 0 4'736 80 586 0.3 5'877 530 0 5'878 358 292 7'058 57 707 6.9 55'884 10'727 0 42'408 569 2'904 56'608 396 7'129 1.8 3'410 121 3'289 30'725 0 0 41'496 0 0 41'496 0 3'718 0.0 57'846 29'640 2'472 11'545 1'102 1'985 46'744 641 7'805 3.2 3'101 1'774 0 342 0 0 2'116 40 384 65.0 91'672 31'414 2'472 53'383 1'102 1'985 90'356 681 11'907 4.2 5'824 520 5'304 1'875 143 0 2'182 1'353 0 3'678 10 636 15.4 3'467 0 0 1'133 0 20 1'153 20 215 0.0 44'908 3'162 0 13'044 0 50 16'256 430 1'664 36.6 2'220 0 0 1'230 0 0 1'230 11 164 0.0 52'470 3'305 0 17'589 1'353 70 22'317 471 2'679 26.4 940 107 833 16'540 2'627 0 9'942 0 133 12'702 150 1'237 9.5 2'905 1'717 0 3'652 170 0 5'539 59 583 0.0 2'307 88 0 2'075 1'107 0 3'270 12 319 0.0 3'528 2'495 0 4'464 0 0 6'959 79 941 0.7 25'280 6'927 0 20'133 1'277 133 28'470 300 3'080 4.0 1'434 109 1'325 225'306 52'372 2'472 133'513 4'301 5'092 197'751 1'848 24'795 5.9 11'608 857 10'751 11'966 0 0 0 17'177 0 17'177 188 2'963 3.7 1'452 226 1'226 11'966 0 0 0 17'177 0 17'177 188 2'963 3.7 1'452 226 1'226 400'760 168'538 13'863 189'392 27'331 17'535 416'659 4'831 77'511 7.9 34'641 3'256 31'385 32 Intershop-Gruppe Halbjahresrechnung 2020 Detailinformationen zu den Promotions- und Entwicklungsliegenschaften Stand per 30. Juni 2020 Eigen- Eigentums- Eigentums- Erwerbs- Renovations- Ort Adresse tümer verhältnis quote jahr Baujahr jahr Alle Regionen Au-Wädenswil Seestrasse 295 SGI AE 100% 2001 1960-1987 - Baden Römerstrasse 36-36c3) SGI AE 100% 06/07 1958 1990 Basel Gellertstrasse 151, 157, 1633) DB AE 100% 2006 1968 - Biel Maurerweg 10+12 SGI AE 100% 1998 1932 1968 Flurlingen Winterthurerstrasse 702 (Arova-Hallen) SGI AE 100% 2007 1875-1963 2018 Pfäffikon/SZ Talstrasse 35-37 SGI BR 100% 2000 1987 2020 St. Gallen Oststrasse 23 SGI AE 100% 2019 1920-1970 - Winterthur Industriepark Oberwinterthur-Neuhegi SGIC AE 100% 2012 1947-2005 - Wohlen Nordstrasse 1 SGI AE/BR 100% 2018 1972-1987 1990 Zürich Rüdigerstrasse 1 (edeneins)3) SGI SW 0.2% 1998 2007-2009 - Zürich Staffelstrasse 14-22 (edendrei)3) SGI SW 0.8% 1998 2009-2011 - Landparzellen Solothurn Oberer Brühl (Am Wildbach)3) SGI AE 100% 1998 n/a n/a Total Promotions- und Entwicklungsliegenschaften Detailinformationen zu den Zu- und Abgängen von Immobilien Stand per 30. Juni 2020 Eigen- Eigentums- Eigentums- Erwerbs- Übergang Ort Adresse tümer verhältnis quote jahr Nutzen/Gefahr Abgänge Kilchberg Schlossmattstrasse 9 SGI BR 100% 2014 31.03.2020 Winterthur Industriepark Oberwinterthur-Neuhegi4) SGIC AE 100% 2012 29.06.2020 per Bilanzstichtag während der Berichtsperiode Promotionsliegenschaften Teilverkauf Abkürzungen Eigentümer: DB = De Bary & Co. AG SGI = SGI Schweizerische Gesellschaft für Immobilien AG SGIC = SGI City Immobilien AG SGIP = SGI Promotion AG Eigentumsverhältnisse: AE = Alleineigentum BR = Baurecht ME = Miteigentum SW = Stockwerkeigentum; die ausgewiesene Zahl entspricht dem Anteil der Intershop Intershop-Gruppe33 Halbjahresrechnung 2020 Grundstücks- Vermietbare Flächen (in m2) Anzahl Sollmiete Leerstand1) Mieterträge (in TCHF) 2) fläche (in m2) Büro Detailhandel Gewerbe/Lager Wohnen Sonstige Total Parkplätze (in TCHF) (in %) Brutto Aufwand Netto 42'965 5'772 0 20'636 0 880 27'288 304 546 13.6 9'274 0 0 0 0 0 0 0 n/a n/a 5'031 0 0 0 0 0 0 0 n/a n/a 1'492 836 0 1'004 120 0 1'960 15 125 19.9 54'001 4'120 0 32'555 268 351 37'294 277 3'143 42.2 9'349 4'011 0 4'864 98 0 8'973 134 1'542 99.6 1'728 0 0 632 306 0 938 1 70 19.7 119'828 10'334 0 41'962 0 4'355 56'651 602 6'095 14.3 17'414 3'232 0 9'879 0 65 13'176 160 746 30.3 5 0 0 0 0 0 0 2 n/a n/a 30 0 0 0 0 0 0 10 n/a n/a 37'557 0 0 0 0 0 0 0 n/a n/a 298'674 28'305 0 111'532 792 5'651 146'280 1'505 12'267 33.2 4'672 848 3'824 Grundstücks- Vermietbare Flächen (in m2) Anzahl fläche (in m2) Büro Detailhandel Gewerbe/Lager Wohnen Sonstige Total Parkplätze 3'126 0 0 0 1'928 70 1'998 28 16'325 0 0 0 0 0 0 0 34 Adressen Holding Sitz der Gesellschaft Intershop Holding AG Puls 5 Giessereistrasse 18 CH-8005 Zürich Briefadresse Postfach CH-8031 Zürich Telefon +41 44 544 10 00 Telefax +41 44 544 10 01 www.intershop.ch info@intershop.ch Managementgesellschaften Intershop Management AG Puls 5 Giessereistrasse 18 CH-8005 Zürich Telefon +41 44 544 10 00 Telefax +41 44 544 10 01 Centre St Roch - Yverdon-les-Bains S.A. Rue des Pêcheurs 8 CH-1400Yverdon-les-Bains Telefon +41 24 425 22 00 Telefax +41 24 425 08 88 www.st-roch.chimmo@st-roch.ch WTCL Services SA Avenue de Gratta-Paille1-2CH-1018 Lausanne Telefon +41 21 641 11 11 www.wtc.ch info@wtc.ch Realconsult AG Puls 5 Giessereistrasse 18 CH-8005 Zürich Telefon +41 44 544 10 77 Telefax +41 44 544 10 01 58. ordentliche Generalversammlung Mittwoch, 31. März 2021 Cigarettenfabrik Eventhalle 268 Sihlquai 268, 8005 Zürich Berichterstattung Halbjahresbericht 2020 27. August 2020 Bilanz-Medienkonferenz 2. März 2021 Börsenkotierung SIX Swiss Exchange Anlageprodukte Valorennummer Ticker-Symbol Namenaktie 27'377'479 ISN 1.125% Obligationenanleihe 2015 - 2023 27'577'643 ISH15 Steuerwert der Eidg. Steuerverwaltung für 2019 Namenaktie CHF 567.00 1.125% Obligationenanleihe 2015-2023 102.90 Investor Relations Cyrill Schneuwly Thomas Kaul Sprachen Deutsch und Englisch www.intershop.ch Attachments Original document

Permalink Disclaimer Intershop Holding AG published this content on 24 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 August 2020 10:02:10 UTC 0 All news about INTERSHOP HOLDING AG 06:14a INTERSHOP : Kurzbericht 2020 PU 05:59a INTERSHOP : Halbjahresbericht 2020 PU 04/06 INTERSHOP HOLDING AG : Ex-dividend day for final dividend FA 2019 INTERSHOP : Continued successful course of business in the first half of the yea.. PU 2019 INTERSHOP : Private design plan «AuPark» approved by the municipal council PU 2019 INTERSHOP HOLDING AG : Ex-dividend day for final dividend FA 2019 INTERSHOP : Resolutions of the 56th Annual General Meeting held on 4th April 201.. PU 2019 INTERSHOP : Share buyback to reduce the share capital successfully completed - 1.. PU 2019 INTERSHOP : Kurt Ritz to be appointed to the board of directors PU 2018 INTERSHOP : City Council Wädenswil recommends the design plan «AuPark» for accep.. PU