Intervacc : medverkar på ABGSC Investor Day den 7 september

Måndagen den 7 september medverkar Intervaccs VD Andreas Andersson på direktsända ABGSC Investor Day i Stockholm. Bolaget befinner sig i en spännande och intensiv fas med bl.a pågående process för ett europeiskt marknadsgodkännande avseende det första egenutvecklade vaccinet Strangvac®. Evenemanget ABGSC Investor Day, som denna gång genomförs utan publik, livesänds men kommer också att finnas tillgängligt i efterhand. Länk till livestream presenteras nedan och den i efterhand publicerade inspelningen kommer att finnas tillgängligt på vår hemsida, via vår kanal @intervacc_se på Twitter samt på introduce.se Tid: måndagen 7 september, kl. 15.00 Plats: Livesändning på nätet via denna länk. ABG Sundal Colliers seminarium Introduce Investor Day anordnas kvartalsvis där företagsledare från olika börsbolag bjuds in för att presentera sina verksamheter. Presentationen följs av en frågestund som leds av erfarna aktieanalytiker från ABG Sundal Collier. Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0)8-684 211 10 som Certified Adviser. Om Strangvac®

Strangvac® är ett nytt innovativt vaccin mot kvarka, en mycket smittsam och allvarlig infektion hos hästar som orsakas av bakterien Streptococcus equi. Strangvac® består av enbart av lösliga rekombinanta proteiner, injiceras intramuskulärt och saknar helt levande smittämnen. Detta resulterar i ett väl tolererat vaccin med utmärkt säkerhetsprofil, som kan förväntas av ett modernt vaccin. Attachments Original document

