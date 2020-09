Invajo Technologies : Eventplattformen Invajo stärker ställningen mot offentliga Sverige genom avtal med Energimyndigheten 0 09/02/2020 | 02:25am EDT Send by mail :

Invajo har sedan tidigare flertalet kunder inom det offentliga Sverige där nu även Energimyndigheten väljer Invajo som plattform. - Vi vill självklart växa med fler kunder och användare i det här segmentet och är stolta att även Energimyndigheten valt Invajo som plattform, kommenterar Fredrik Berglund, VD på Invajo Technologies AB. För ytterligare information, vänligen kontakta: Fredrik Berglund, CEO, Invajo Technologies AB

E-post: fredrik@invajo.com

Telefon: +46 73 396 99 22 Om Invajo Invajo är en så kallad SaaS (Software as a Service), det vill säga en onlinebaserad mjukvara. Tjänsten används för en effektiv och smidig digital hantering av inbjudningar, bokningar och deltagare. Exempel på användningsområden är streaming av digitala event, webinar samt fysiska sammankomster. Tjänsten används av företag i alla storlekar, offentlig sektor, ideella organisationer och privatpersoner. Bolaget har sin hemvist i Sverige men kunder och användare finns även i andra länder, exempelvis Norge, England, Tyskland, Belgien, Japan och Bulgarien. För mer information, se Invajos hemsida www.invajo.com Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se Attachments Original document

