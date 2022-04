Invent Medic Sweden : Fullmaktsformulär årsstämma 5 maj 2022

FULLMAKTSFORMULÄR / POWER OF ATTORNEY FORM

Härmed befullmäktigas nedanstående ombud, eller den han/hon sätter i sitt ställe, att rösta för samtliga undertecknads aktier i Invent Medic Sweden AB (publ), 556682-1046, vid årsstämma i Invent Medic Sweden AB AB (publ) den 5 maj 2022. Fullmakten skickas antingen till till Invent Medic Sweden AB, Nytänkargatan 4, 223 63 Lund eller via epost till:anmalan@inventmedic.com

Ombud / Proxy

Ombudets namn / Name of the proxy Personnummer/födelsedatum / Social security number/date of birth Utdelningsadress / Distribution address Postnummer och postort / Postal code and postal address Telefonnummer / Telephone number

Underskrift av aktieägaren / Signature of the shareholder

Aktieägarens namn / Shareholder's name Personnummer/födelsedatum/organisationsnummer / Social security number/date of birth/organization number Ort och datum* / Place and date* Telefonnummer / Telephone number Namnteckning/Namnförtydligande* / Signature/Name clarification*

*Observera att fullmakten måste dateras och undertecknas. Vid firmateckning ska namnförtydligande anges vid namnteckningen och aktuellt registreringsbevis biläggas det ifyllda fullmaktsformuläret.

* Please note that the power of attorney must be dated and signed. When signing for a firm, clarification of name must be stated at the time of signing and the current registration certificate must be attached to the completed power of attorney form.