Un résultat semestriel une fois de plus remarquable

Communication d'entreprise Zurich, le 1er septembre 2021 - 07h00 | Annonce ad-hoc en vertu de l'art. 53 RC . Chiffre d'affaires en hausse porté à la fois par une croissance organique et par des acquisi-tions aucours du premier semestre 2021 . Bénéfice d'exploitation avant effets de réévaluation +6.1% . Nouvelles plus-values sur réévaluation de CHF 131 millions . EBIT qui atteint CHF 155 millions . Revenus locatifs like-for-like en hausse de +1.6% . Augmentation substantielle de la NAV par action hors impôts différés à CHF 82.50 (+19%)

«Je suis fier d'annoncer les performances opérationnelles remarquables réalisées par notre groupe au cours du premier semestre 2021. Le segment Properties et ainsi que la quasi-totalité des sociétés affiliées du segment Real Estate Services ont augmenté leur résultat d'exploitation. Ce résultat illustre la résistance du modèle économique ainsi que l'engagement de nos collaborateurs et le dynamisme du groupe. En outre, les nouveaux effets de réévaluation importants soulignent la qualité de notre portefeuille», déclare Stéphane Bonvin, CEO du groupe Investis.

Un résultat fort à l'échelle du groupe

Le groupe a augmenté son chiffre d'affaires de 14% à CHF 102 millions (CHF 89 millions l'année précédente). Le segment Properties a maintenu son chiffre d'affaires malgré la vente de trois biens immobiliers commerciaux au cours du deuxième semestre 2020. En ce qui concerne le segment Real Estate Services, les sociétés nouvellement acquises Rohr AG et SEA lab ont été consolidées pour la première fois au 1er avril. Le chiffre d'affaires de ce segment a également connu une croissance organique. L'EBITDA du groupe avant effets de réévaluations a atteint CHF 25 millions (CHF 24 millions).

La hausse soutenue des flux de trésorerie en provenance des biens immobiliers et la baisse du taux d'escompte réel moyen à 2.94% (contre 3.15% au 31.12.2020) sur l'ensemble du portefeuille ont conduit à des réévaluations de CHF 131 millions, entraînant du même coup un résultat d'exploitation (EBIT) impressionnant de CHF 155 millions (CHF 62 millions).

Des résultats opérationnels excellents dans les deux segments

Le segment Properties a dégagé un chiffre d'affaires de CHF 29 millions (+0.5%). Les revenus locatifs like-for-like ont enregistré une nouvelle hausse substantielle de +1.6%. Le taux de vacances a pu être réduit à 2.7% (3.0% au 31.12.2020). L'état locatif annuel s'élevait à CHF 63.0 millions au 30.06.2021 (CHF 58.6 millions au 31.12.2020). Sur ce segment, l'EBIT a atteint le niveau remarquable de CHF 151 millions (CHF 59 millions). Il inclut les effets de réévaluation mentionnés à hauteur de CHF 131 millions.

Sur le segment Real Estate Services, le secteur Property Management a affiché un chiffre d'affaires en légère baisse (-1,6%). Les services complémentaires restent affectés par la crise liée au COVID-19. Néanmoins, le portefeuille locatif géré a à nouveau réalisé une belle progression pour s'établir à CHF 1.49 milliards. (CHF 1.42 milliards au 31.12.2020). L'activité Facility Services a dégagé un chiffre d'affaires de CHF 45 millions (CHF 32 millions). Hormis la première consolidation de Rohr et SEA lab, toutes les autres sociétés affiliées ont augmenté leur chiffre d'affaires. La quasi-totalité des sociétés affiliées ont amélioré leur marge opérationnelle. Au total, la marge EBIT de Real Estate Services atteint l'excellent niveau de 8.8% (8.7%).

Résultat financier

Les charges financières s'établissent à CHF 2.1 millions, en légère hausse par rapport avec l'année précédente. Les taux d'intérêt moyens sont restés au premier semestre 2021 au niveau très bas de 0.4% (0.5%).

Les produits financiers s'élèvent à CHF 2.7 millions (CHF 0.2 million). Cette hausse notable provient de la vente de la participation minoritaire dans Flatfox AG (CHF 2.6 millions).

Impôts sur le revenu

Les impôts sur le revenu se sont élevés à CHF 22.8 millions avec un taux d'imposition de 14.7%.

Bénéfice net

L'excellent résultat s'élève à CHF 132 millions (CHF 51 millions) ainsi que CHF 10.39 par action (CHF 4.02). Le bénéfice net, hors effet de réévaluations, a atteint CHF 19.6 millions.

Structure toujours très solide des capitaux - Gross LTV à 39%

Le total du bilan s'élevait à CHF 1.7 milliard au 30 juin 2021, avec un ratio de fonds propres très confortable de 51.5% (52.8% au 31.12.2020). L'emprunt de CHF 140 millions arrivé à échéance en février 2021 a fait l'objet d'un refinancement partiel grâce à un nouvel emprunt de CHF 115 millions à des conditions favorables. Le portefeuille immobilier a été évalué à CHF 1,668 millions. À la date de référence, il comprenait 170 immeubles avec 3,059 unités résidentielles. Rapporté à la valeur du portefeuille immobilier, le loan-to-value (LTV) atteint cette fois encore une valeur conservative de 39% (dettes financières porteuses d'intérêt à hauteur de CHF 650 millions). Les passifs d'impôts différés ont atteint CHF 158.5 millions (CHF 137.8 millions).

La valeur nette d'inventaire (NAV) par action sans impôts différés en lien avec les immeubles a connu une nouvelle hausse, s'établissant désormais à CHF 82.50 (CHF 74.80 au 31.12.2020).

Environnement de marché et perspectives 2021

Le portefeuille d'Investis est constitué à 93% d'immeubles d'habitation occupant le segment de prix moyen et bénéficiant d'une situation centrale dans la région de l'arc lémanique. La concentration sur cette région est en quelque sorte l'«USP» d'Investis. Le marché résidentiel suisse reste un point d'ancrage stable du marché immobilier et l'exode urbain souvent évoqué n'est pas survenu sur le marché clé d'Investis. Au contraire, la forte demande en faveur de ces biens résidentiels dans le canton de Genève a continué d'augmenter, ce dont témoigne l'évolution des prix. Entre mai 2020 et mai 2021, les loyers de tous les appartements anciens mis sur le marché libre ont augmenté de 0.8% (OCSTAT Office cantonal de la statistique de Genève). Cette hausse s'inscrit dans la continuité des dernières années (+0.6% en 2019 et +0.8% en 2020). Dans le segment des petits appartements, le marché clé d'Investis, la hausse est plus forte et va de +1.0% pour les appartements de deux ou trois pièces à +1.5% pour les studios. La population ne cesse d'augmenter dans le canton de Genève (0.5% ou 2,690 personnes au cours des douze derniers mois selon OCSTAT). Compte tenu des permis de construire accordés pour certains immeubles en ville de Genève, de nouveaux appartements arriveront sur le marché dans les années à venir. Cependant, seuls quelques-uns d'entre eux seront sur le marché libre (sans contrôle des loyers par la ville ou le canton), ce qui fait que le marché restera fortement sur réglementé.

L'immigration reste un facteur important pour la demande, resp. la situation du taux de vacances. Que ce soit en Suisse en général ou dans les cantons de Genève et de Vaud en particulier, le solde migratoire reste positif. Le marché immobilier des deux cantons continuera d'en profiter à un rythme supérieur à la moyenne.

Sur le segment Properties, Investis entend poursuivre l'élargissement du portefeuille immobilier par des acquisitions ciblées, en mettant l'accent sur l'arc lémanique. Sur le segment Real Estate Services, la situation s'est normalisée un peu plus encore. Bien qu'elle ait déjà atteint un niveau élevé, la numérisation continue de progresser. Le segment reste tourné prioritairement vers la fourniture de services de haute qualité.

Sauf circonstances imprévues, liées par exemple à une nouvelle vague de COVID-19, et compte tenu des plus-values sur réévaluation et des performances solides et continues des deux segments, Properties et Real Estate Services, Investis table sur un bénéfice net nettement plus élevé en 2021 par rapport à l'année précédente.

Rapport

Le rapport semestriel 2021 détaillé est disponible sur https://reports.investisgroup.com/21/hyr ainsi que sur notre site web https://www.investisgroup.com/fr/investisseurs/rapports.

Une conférence téléphonique en anglais pour les médias et les analystes aura lieu aujourd'hui à 10h00 au sujet des résultats semestriels. À la fin de la présentation des chiffres semestriels, Stéphane Bonvin (CEO) et René Häsler (CFO) se tiendront à votre disposition pour répondre à vos questions.

Les numéros d'accès sont:

+41 (0)58 310 50 00 (Europe)

+44 (0)207 107 06 13 (UK)

