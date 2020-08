IPL Plastics : Plastiques IPL Inc. poste la circulaire d'information de la direction relative à l'assemblée extraordinaire des actionnaires - FRENCH

Plastiques IPL Inc. poste la circulaire d'information de la direction relative à l'assemblée

extraordinaire des actionnaires et annonce l'expiration de la période de sollicitation

Le conseil d'administration recommande aux actionnaires de voter POURl'arrangement

MONTRÉAL, le 28 août 2020 -- Plastiques IPL Inc. (« IPLP » ou la « Société ») (TSX : IPLP) a annoncé aujourd'hui avoir posté la circulaire d'information de la direction (la « circulaire ») et les documents connexes ayant trait à l'assemblée extraordinaire (l'« assemblée ») des actionnaires d'IPLP et visant l'approbation du plan d'arrangement précédemment annoncé en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (l'« arrangement »), aux termes duquel Intelligent Packaging Limited Purchaser Inc. (l'« acquéreur »), entité contrôlée par des fonds gérés par Madison Dearborn Partners, LLC, société de capital-investissement basée à Chicago, a convenu d'acquérir toutes les actions ordinaires émises et en circulation de la Société au prix de 10,00 $ CA par action, le tout comme il est plus amplement décrit dans la circulaire et dans le communiqué de la Société daté du 29 juillet 2020.

Conformément aux conditions de la convention d'arrangement intervenue le 28 juillet 2020 avec l'acquéreur au sujet de l'arrangement, la période de 30 jours au cours de laquelle la Société a été autorisée

solliciter et à engager des discussions et des négociations concernant des propositions d'acquisition supérieures potentielles a expiré le 27 août 2020 à 23 h 59 (heure de Montréal). Après l'annonce de l'arrangement, le conseiller financier de la Société, BMO Nesbitt Burns Inc. (« BMO ») a communiqué avec 57 acquéreurs potentiels. 14 des acquéreurs potentiels ont passé une entente de confidentialité et de statu quo avec la Société et ont eu accès à des renseignements inconnus du public la concernant. Ces 14 acquéreurs ont par la suite informé BMO qu'ils n'étaient plus intéressés à explorer une opération avec la Société, et aucune proposition supérieure n'a été obtenue au cours de la période de sollicitation.

L'assemblée se tiendra uniquement de manière virtuelle sous forme d'émission audio Web au https://web.lumiagm.com/280366798, le 28 septembre à 10h (heure de Montréal). L'assemblée virtuelle sera accessible en ligne à compter de 9 h (heure de Montréal) le 28 septembre 2020. Indépendamment du lieu où ils se trouvent, les actionnaires auront une occasion égale de participer à l'assemblée en ligne. Les actionnaires ne pourront pas assister en personne à l'assemblée. Les actionnaires d'IPLP inscrits à la fermeture des bureaux le 17 août 2020 sont habiles à recevoir un avis de convocation à l'assemblée et à y voter.

Les actionnaires inscrits (et non les actionnaires véritables) et les fondés de pouvoir dûment nommés et inscrits pourront virtuellement assister, participer et voter à l'assemblée. Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés et inscrits qui participent à l'assemblée en ligne pourront écouter l'assemblée, poser des questions et voter, en temps réel, à condition d'être connectés à Internet et de respecter toutes les exigences énoncées dans la circulaire à la rubrique « Instructions de vote - Actionnaires inscrits - Voter à l'assemblée virtuelle ». Les actionnaires véritables (vous êtes un actionnaire véritable si vos actions sont détenues sous le nom d'un intermédiaire (comme une banque, une société de fiducie ou un courtier en valeurs) ou encore sous le nom d'une chambre de compensation (comme la CDS)) qui ne se sont pas dûment nommés eux-mêmes fondés de pouvoir pourront quand même assister virtuellement à l'assemblée en tant qu'invités. L'actionnaire véritable qui souhaite assister virtuellement et voter à l'assemblée (ou faire en sorte qu'une autre personne y assiste et y vote pour lui) doit suivre les instructions de vote indiquées sur le formulaire de procuration et consulter les instructions indiquées dans la circulaire à la rubrique « Renseignements concernant l'assemblée - Nomination des fondés de pouvoir ». Les invités pourront écouter l'assemblée, mais ne pourront pas voter.