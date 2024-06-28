Company Number: 05589712

THE COMPANIES ACT 2006

PUBLIC COMPANY LIMITED BY SHARES

ARTICLES OF ASSOCIATION

of

IQGEO GROUP PLC

(as amended by Special Resolution passed on 28 June 2024)

Articles of Association - IQGeo Group plc (amended)(155888622.1)

Table of contents

Clause heading and number

Page number

PRELIMINARY

1

1.

EXCLUSION OF MODEL ARTICLES AND TABLE A

1

2.

DEFINITIONS AND INTERPRETATION

1

LIMITATION OF LIABILITY

3

3.

LIABILITY OF MEMBERS LIMITED

3

NAME

4

4.

CHANGE OF NAME

4

VARIATION OF RIGHTS

4

5.

VARIATION OF RIGHTS

4

6.

ISSUE OF FURTHER SHARES

4

SHARES

4

7.

RIGHTS ATTACHING TO SHARES

4

8.

REDEEMABLE SHARES

4

9.

PAYMENT OF COMMISSION

4

10.

TRUSTS NOT RECOGNISED

4

11.

NUMBER OF HOLDERS

5

UNCERTIFICATED SHARES

5

12.

SHARES IN DEMATERIALISED FORM

5

13.

APPLICATION OF ARTICLES

5

14.

FORFEITURE, LIEN AND OTHER ENTITLEMENTS

5

15.

ISSUER RECORD OF SECURITIES

6

16.

ADDITIONAL REGULATIONS

6

SHARE CERTIFICATES

6

17.

RIGHT TO SHARE CERTIFICATE

6

18.

EXECUTION OF SHARE CERTIFICATES

6

19.

REPLACEMENT OF SHARE CERTIFICATES

7

20.

SHARE CERTIFICATES SENT AT HOLDER'S RISK

7

Table of contents

Page (1)

LIEN ON SHARES

7

21.

COMPANY'S LIEN ON SHARE NOT FULLY PAID

7

22.

ENFORCING LIEN BY SALE

7

23.

GIVING EFFECT TO A SALE

7

24.

APPLICATION OF PROCEEDS OF SALE

7

CALLS ON SHARES

8

25.

CALL

8

26.

WHEN A CALL IS MADE

8

27.

LIABILITY OF JOINT HOLDERS

8

28.

INTEREST DUE ON NON-PAYMENT

8

29.

SUMS PAYABLE TREATED AS CALLS

8

30.

POWER TO DIFFERENTIATE

8

31.

PAYMENT OF CALLS IN ADVANCE

8

FORFEITURE AND SURRENDER OF SHARES

8

32.

NOTICE IF CALL IS NOT PAID

8

33.

FORFEITURE ON NON-COMPLIANCE WITH NOTICE

9

34.

DISPOSAL OF FORFEITED SHARES

9

35.

EFFECT OF FORFEITURE

9

36.

STATUTORY DECLARATION AS TO FORFEITURE

9

TRANSFER OF SHARES

9

37.

FORM OF TRANSFER

9

38.

REFUSAL OF REGISTRATION OF PARTLY-PAID SHARES

9

39.

RIGHTS TO REFUSE REGISTRATION OF CERTIFICATED SHARES

10

40.

NOTICE OF REFUSAL

10

41.

NO FEE FOR REGISTRATION

10

42.

RETENTION OF TRANSFERS

10

43.

RENUNCIATION DEEMED TO BE A TRANSFER

10

TRANSMISSION OF SHARES

10

44.

TRANSMISSION ON DEATH

10

45.

ELECTION OF PERSON ENTITLED BY TRANSMISSION

11

Table of contents

Page (2)

46.

RIGHTS OF PERSON ENTITLED BY TRANSMISSION

..........................................................11

UNTRACEABLE SHAREHOLDERS

11

47.

POWER TO SELL SHARES

11

48.

PROCEDURE ON SALE

12

DISCLOSURE OF INTERESTS

12

49.

DISCLOSURE OF INTERESTS

12

FRACTIONAL SHARES

15

50.

FRACTIONS OF SHARES

15

GENERAL MEETINGS

15

51.

ANNUAL GENERAL MEETING

15

52.

CALLING OF GENERAL MEETING

15

NOTICE OF GENERAL MEETINGS

15

53.

LENGTH OF NOTICE

15

54.

CONTENT OF NOTICE

15

55.

OMISSION OR NON RECEIPT OF NOTICE

16

PROCEEDINGS AT GENERAL MEETINGS

16

56.

BUSINESS TRANSACTED AT A GENERAL MEETING

..........................................................16

57.

QUORUM

16

58.

PROCEDURE IF QUORUM NOT PRESENT

16

59.

SECURITY ARRANGEMENTS

16

60.

CHAIRMAN

17

61.

DIRECTOR'S RIGHT TO ATTEND AND SPEAK

17

62.

ADJOURNMENT

17

63.

MEETING AT MORE THAN ONE PLACE

17

64.

AMENDMENTS TO RESOLUTIONS

18

65.

METHOD OF VOTING AND DEMAND FOR A POLL

18

66.

DECLARATION BY CHAIRMAN

18

67.

WITHDRAWAL OF DEMAND FOR A POLL

19

68.

METHOD OF TAKING A POLL

19

69.

WHEN POLL IS TAKEN

19

Table of contents

Page (3)

70.

NOTICE OF POLL

19

VOTES OF MEMBERS

19

71.

VOTES OF MEMBERS

19

72.

JOINT HOLDERS

19

73.

VOTES ON BEHALF OF INCAPABLE MEMBERS

19

74.

NO RIGHT TO ATTEND OR VOTE WHERE SUMS OVERDUE

20

75.

OBJECTION OF VOTERS

20

76. NO OBLIGATION TO VERIFY PROXY VOTING IN ACCORDANCE WITH INSTRUCTIONS20

PROXIES

20

77.

APPOINTMENT OF PROXY

20

78.

FORM OF PROXY

20

79.

DELIVERY OF PROXIES

21

80.

MULTIPLE PROXIES

21

81.

DETERMINATION OF PROXY'S AUTHORITY

22

REPRESENTATIVES OF CORPORATIONS

22

82.

REPRESENTATIVES OF CORPORATIONS

22

CLASS MEETINGS

22

83.

CLASS MEETINGS

22

NUMBER OF DIRECTORS

22

84.

NUMBER OF DIRECTORS

22

APPOINTMENT AND RETIREMENT OF DIRECTORS

23

85.

RETIREMENT OF DIRECTORS

23

86.

TIMING OF VACATION OF OFFICE

23

87.

AGE OF DIRECTORS

23

88.

PERSONS ELIGIBLE AS DIRECTOR

23

89.

POWER OF THE COMPANY TO APPOINT DIRECTORS

23

90.

POWER OF BOARD TO APPOINT DIRECTORS

23

DISQUALIFICATION AND REMOVAL OF DIRECTORS

24

91.

POWER OF REMOVAL BY SPECIAL RESOLUTION

24

92.

VACATION OF OFFICE

24

Table of contents

Page (4)

ALTERNATE DIRECTORS

24

93.

APPOINTMENT OF ALTERNATE DIRECTORS

24

94.

TERMINATION OF APPOINTMENT

24

95.

EFFECT OF APPOINTMENT

25

96.

EXPENSES AND REMUNERATION

25

97.

ALTERNATE DIRECTOR TO BE OFFICER

25

98.

METHOD OF APPOINTMENT AND REMOVAL

25

99.

APPOINTEE ACTING IN MORE THAN ONE CAPACITY

25

POWERS OF DIRECTORS

25

100.

GENERAL POWERS OF THE COMPANY VESTED IN BOARD

25

101.

LOCAL BOARD

26

102.

APPOINTMENT OF ATTORNEYS AND AGENTS

26

DELEGATION OF DIRECTORS' POWERS

26

103.

DELEGATION OF DIRECTORS' POWERS

26

BORROWING POWERS

26

104.

BORROWING POWERS

26

EXECUTIVE DIRECTORS

26

105.

APPOINTMENT TO EXECUTIVE OFFICES

26

106.

MANAGING DIRECTOR/CHIEF EXECUTIVE TO BE A DIRECTOR

27

107.

OTHER EXECUTIVE OFFICE NOT LINKED TO DIRECTORSHIP

27

108.

EMOLUMENTS OF EXECUTIVE DIRECTORS

27

109.

DELEGATION TO EXECUTIVE DIRECTORS

27

ASSOCIATE DIRECTORS

27

110.

ASSOCIATE DIRECTORS

27

REMUNERATION OF DIRECTORS

27

111.

DIRECTORS' FEES

28

112.

EXTRA REMUNERATION

28

DIRECTORS' EXPENSES

28

113.

DIRECTORS' EXPENSES

28

PENSIONS AND OTHER BENEFITS

28

Table of contents

Page (5)

114.

DIRECTORS' GRATUITIES AND PENSIONS

28

DIRECTORS' INTERESTS

28

115.

INTERESTS IN PROPOSED TRANSACTIONS TO BE DISCLOSED

28

116.

INTERESTS IN ACTUAL TRANSACTIONS TO BE DISCLOSED

28

117.

ISSUES RELATING TO DECLARATIONS OF INTERESTS

28

118.

WHEN A DECLARATION IS NOT REQUIRED

29

119.

PERMITTED INTERESTS

29

120.

DIRECTOR MAY ACT IN A PROFESSIONAL CAPACITY

29

121.

VOTING ON MATTERS WHERE A DIRECTOR IS INTERESTED

30

122.

QUORUM WHEN A DIRECTOR IS NOT ENTITLED TO VOTE

30

123.

PROPOSALS MAY BE CONSIDERED SEPARATELY

30

124.

CHAIRMAN TO DECIDE WHETHER A DIRECTOR MAY VOTE

31

DIRECTORS' POWERS TO AUTHORISE CONFLICTS OF INTEREST

31

125.

AUTHORISATION OF INTERESTS

31

126.

REQUIREMENT FOR AUTHORISATION TO BE EFFECTIVE

31

127.

CONFLICTS ARISING OUT OF AUTHORISED MATTER

31

128.

DIRECTORS MAY IMPOSE TERMS ON AUTHORISATION

31

129.

EXAMPLES OF TERMS THAT MAY BE IMPOSED

31

130.

CONFIDENTIAL INFORMATION

32

131.

GENERAL DUTIES

32

132.

ACCOUNTABILITY FOR BENEFITS

32

133.

CONFLICT OF DUTIES

32

DIRECTORS' INTERESTS - GENERAL

32

134.

CONNECTED PERSONS

32

135.

SUSPENSION OR RATIFICATION BY ORDINARY RESOLUTION

32

PROCEEDINGS OF THE BOARD

33

136.

NOTICE OF BOARD MEETINGS

33

137.

VOTING AT BOARD MEETINGS

33

138.

QUORUM AT BOARD MEETINGS

33

139.

PARTICIPATION IN MEETINGS BY TELEPHONE

33

Table of contents

Page (6)

140.

NUMBER OF DIRECTORS BELOW QUORUM

33

141.

CHAIRMAN

33

142.

RESOLUTION IN WRITING

33

143.

VALIDITY OF ACTS

34

SECRETARY

34

144.

SECRETARY

34

MINUTES

34

145.

MINUTES

34

THE SEAL

34

146.

USE OF SEAL

34

147.

OFFICIAL SEAL

34

148.

SECURITIES SEAL

35

149.

AFFIXING OF SECURITIES SEAL

35

DIVIDENDS

35

150.

DECLARATION OF DIVIDENDS BY THE COMPANY

35

151.

CALCULATION OF DIVIDENDS

35

152.

BOARD MAY PAY INTERIM AND FIXED DIVIDENDS

35

153.

AMOUNTS DUE ON SHARES MAY BE DEDUCTED

35

154.

NO INTEREST ON DIVIDENDS

35

155.

RECORD DATES

36

156.

PAYMENT TO PERSONS ENTITLED BY TRANSMISSION

36

157.

PAYMENT PROCEDURE

36

158.

UNCASHED DIVIDENDS

36

159.

DIVIDENDS OTHER THAN IN CASH

37

160.

SCRIP DIVIDENDS

37

161.

JOINT HOLDERS

38

ACCOUNTS

38

162.

MEMBERS HAVE NO RIGHTS TO INSPECT RECORDS

38

163.

DELIVERY OF ACCOUNTS

38

CAPITALISATION OF PROFITS

39

Table of contents

Page (7)

164.

PROCEDURE

39

165.

PROFITS WHICH MAY BE CAPITALISED

39

NOTICES

40

166.

FORM OF NOTICE

40

167.

METHOD OF SERVICE

40

168.

MEMBERS WITH OVERSEAS ADDRESSES

40

169.

MEMBER PRESENT DEEMED TO HAVE NOTICE

40

170.

SERVICE OF NOTICE ON PERSON ENTITLED BY TRANSMISSION

41

171.

UNTRACED MEMBER NOT ENTITLED TO NOTICES

41

172.

WHEN NOTICE DEEMED SERVED

41

173.

NOTICE WHEN POST NOT AVAILABLE

42

AUTHENTICATION OF DOCUMENTS

42

174.

AUTHENTICATION OF DOCUMENTS

42

DESTRUCTION OF DOCUMENTS

42

175.

DESTRUCTION OF DOCUMENTS

42

PROVISION FOR EMPLOYEES ON CESSATION OF BUSINESS

43

176.

PROVISION FOR EMPLOYEES ON CESSATION OF BUSINESS

43

WINDING UP

43

177.

WINDING UP

43

INDEMNITY

43

178.

INDEMNITY

43

SCHEME OF ARRANGEMENT

44

179.

SCHEME OF ARRANGEMENT

44

Table of contents

Page (8)

Company Number: 05589712

ARTICLES OF ASSOCIATION

of

IQGEO GROUP PLC

PRELIMINARY

1. Exclusion of Model Articles and Table A

1.1 The regulations contained in the Model Articles of Association applicable to the Company under or pursuant to the Act, or in Table A in the schedule to The Companies (Tables A to F) Regulations 1985 (as amended) and in any Table A applicable to the Company under any former enactment relating to companies shall not apply to the Company except insofar as they are repeated or contained in these articles.

2. Definitions and interpretation

2.1 In these articles, if not inconsistent with the subject or context:

"Acquisition"

means the acquisition of the company by the Purchaser

pursuant to a scheme of arrangement sanctioned by the court

under Part 26 the Companies Act 2006;

"Act"

means the Companies Act 2006;

"Acts"

means the Companies Acts (as defined in section 2 of the

Act) insofar as they apply to the Company;

"address"

includes a number or address used for the purposes of

sending or receiving notices, documents or information by

electronic means but, in any other case, shall not include any

number or address used for such purpose;

"Alternate Director"

means an alternate director appointed in accordance with

Article 93;

"Articles"

means these Articles of Association as from time to time

altered;

"Auditors"

means the auditors for the time being of the Company;

"Bidco Company"

has the meaning given in Article 179.2;

"Board"

means the Directors or any of them acting as the board of

directors of the Company;

"calendar year"

means a year from 1 January to 31 December inclusive;

"clear days"

means in relation to the period of a notice that period

excluding the day when the notice is given or deemed to be

given and the day for which it is given or on which it is to take

effect;

Page 1

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