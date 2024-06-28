Company Number: 05589712
THE COMPANIES ACT 2006
PUBLIC COMPANY LIMITED BY SHARES
ARTICLES OF ASSOCIATION
of
IQGEO GROUP PLC
(as amended by Special Resolution passed on 28 June 2024)
Articles of Association - IQGeo Group plc (amended)(155888622.1)
Table of contents
Clause heading and number
Page number
PRELIMINARY
1
1.
EXCLUSION OF MODEL ARTICLES AND TABLE A
1
2.
DEFINITIONS AND INTERPRETATION
1
LIMITATION OF LIABILITY
3
3.
LIABILITY OF MEMBERS LIMITED
3
NAME
4
4.
CHANGE OF NAME
4
VARIATION OF RIGHTS
4
5.
VARIATION OF RIGHTS
4
6.
ISSUE OF FURTHER SHARES
4
SHARES
4
7.
RIGHTS ATTACHING TO SHARES
4
8.
REDEEMABLE SHARES
4
9.
PAYMENT OF COMMISSION
4
10.
TRUSTS NOT RECOGNISED
4
11.
NUMBER OF HOLDERS
5
UNCERTIFICATED SHARES
5
12.
SHARES IN DEMATERIALISED FORM
5
13.
APPLICATION OF ARTICLES
5
14.
FORFEITURE, LIEN AND OTHER ENTITLEMENTS
5
15.
ISSUER RECORD OF SECURITIES
6
16.
ADDITIONAL REGULATIONS
6
SHARE CERTIFICATES
6
17.
RIGHT TO SHARE CERTIFICATE
6
18.
EXECUTION OF SHARE CERTIFICATES
6
19.
REPLACEMENT OF SHARE CERTIFICATES
7
20.
SHARE CERTIFICATES SENT AT HOLDER'S RISK
7
Table of contents
Page (1)
LIEN ON SHARES
7
21.
COMPANY'S LIEN ON SHARE NOT FULLY PAID
7
22.
ENFORCING LIEN BY SALE
7
23.
GIVING EFFECT TO A SALE
7
24.
APPLICATION OF PROCEEDS OF SALE
7
CALLS ON SHARES
8
25.
CALL
8
26.
WHEN A CALL IS MADE
8
27.
LIABILITY OF JOINT HOLDERS
8
28.
INTEREST DUE ON NON-PAYMENT
8
29.
SUMS PAYABLE TREATED AS CALLS
8
30.
POWER TO DIFFERENTIATE
8
31.
PAYMENT OF CALLS IN ADVANCE
8
FORFEITURE AND SURRENDER OF SHARES
8
32.
NOTICE IF CALL IS NOT PAID
8
33.
FORFEITURE ON NON-COMPLIANCE WITH NOTICE
9
34.
DISPOSAL OF FORFEITED SHARES
9
35.
EFFECT OF FORFEITURE
9
36.
STATUTORY DECLARATION AS TO FORFEITURE
9
TRANSFER OF SHARES
9
37.
FORM OF TRANSFER
9
38.
REFUSAL OF REGISTRATION OF PARTLY-PAID SHARES
9
39.
RIGHTS TO REFUSE REGISTRATION OF CERTIFICATED SHARES
10
40.
NOTICE OF REFUSAL
10
41.
NO FEE FOR REGISTRATION
10
42.
RETENTION OF TRANSFERS
10
43.
RENUNCIATION DEEMED TO BE A TRANSFER
10
TRANSMISSION OF SHARES
10
44.
TRANSMISSION ON DEATH
10
45.
ELECTION OF PERSON ENTITLED BY TRANSMISSION
11
Table of contents
Page (2)
46.
RIGHTS OF PERSON ENTITLED BY TRANSMISSION
..........................................................11
UNTRACEABLE SHAREHOLDERS
11
47.
POWER TO SELL SHARES
11
48.
PROCEDURE ON SALE
12
DISCLOSURE OF INTERESTS
12
49.
DISCLOSURE OF INTERESTS
12
FRACTIONAL SHARES
15
50.
FRACTIONS OF SHARES
15
GENERAL MEETINGS
15
51.
ANNUAL GENERAL MEETING
15
52.
CALLING OF GENERAL MEETING
15
NOTICE OF GENERAL MEETINGS
15
53.
LENGTH OF NOTICE
15
54.
CONTENT OF NOTICE
15
55.
OMISSION OR NON RECEIPT OF NOTICE
16
PROCEEDINGS AT GENERAL MEETINGS
16
56.
BUSINESS TRANSACTED AT A GENERAL MEETING
..........................................................16
57.
QUORUM
16
58.
PROCEDURE IF QUORUM NOT PRESENT
16
59.
SECURITY ARRANGEMENTS
16
60.
CHAIRMAN
17
61.
DIRECTOR'S RIGHT TO ATTEND AND SPEAK
17
62.
ADJOURNMENT
17
63.
MEETING AT MORE THAN ONE PLACE
17
64.
AMENDMENTS TO RESOLUTIONS
18
65.
METHOD OF VOTING AND DEMAND FOR A POLL
18
66.
DECLARATION BY CHAIRMAN
18
67.
WITHDRAWAL OF DEMAND FOR A POLL
19
68.
METHOD OF TAKING A POLL
19
69.
WHEN POLL IS TAKEN
19
Table of contents
Page (3)
70.
NOTICE OF POLL
19
VOTES OF MEMBERS
19
71.
VOTES OF MEMBERS
19
72.
JOINT HOLDERS
19
73.
VOTES ON BEHALF OF INCAPABLE MEMBERS
19
74.
NO RIGHT TO ATTEND OR VOTE WHERE SUMS OVERDUE
20
75.
OBJECTION OF VOTERS
20
76. NO OBLIGATION TO VERIFY PROXY VOTING IN ACCORDANCE WITH INSTRUCTIONS20
PROXIES
20
77.
APPOINTMENT OF PROXY
20
78.
FORM OF PROXY
20
79.
DELIVERY OF PROXIES
21
80.
MULTIPLE PROXIES
21
81.
DETERMINATION OF PROXY'S AUTHORITY
22
REPRESENTATIVES OF CORPORATIONS
22
82.
REPRESENTATIVES OF CORPORATIONS
22
CLASS MEETINGS
22
83.
CLASS MEETINGS
22
NUMBER OF DIRECTORS
22
84.
NUMBER OF DIRECTORS
22
APPOINTMENT AND RETIREMENT OF DIRECTORS
23
85.
RETIREMENT OF DIRECTORS
23
86.
TIMING OF VACATION OF OFFICE
23
87.
AGE OF DIRECTORS
23
88.
PERSONS ELIGIBLE AS DIRECTOR
23
89.
POWER OF THE COMPANY TO APPOINT DIRECTORS
23
90.
POWER OF BOARD TO APPOINT DIRECTORS
23
DISQUALIFICATION AND REMOVAL OF DIRECTORS
24
91.
POWER OF REMOVAL BY SPECIAL RESOLUTION
24
92.
VACATION OF OFFICE
24
Table of contents
Page (4)
ALTERNATE DIRECTORS
24
93.
APPOINTMENT OF ALTERNATE DIRECTORS
24
94.
TERMINATION OF APPOINTMENT
24
95.
EFFECT OF APPOINTMENT
25
96.
EXPENSES AND REMUNERATION
25
97.
ALTERNATE DIRECTOR TO BE OFFICER
25
98.
METHOD OF APPOINTMENT AND REMOVAL
25
99.
APPOINTEE ACTING IN MORE THAN ONE CAPACITY
25
POWERS OF DIRECTORS
25
100.
GENERAL POWERS OF THE COMPANY VESTED IN BOARD
25
101.
LOCAL BOARD
26
102.
APPOINTMENT OF ATTORNEYS AND AGENTS
26
DELEGATION OF DIRECTORS' POWERS
26
103.
DELEGATION OF DIRECTORS' POWERS
26
BORROWING POWERS
26
104.
BORROWING POWERS
26
EXECUTIVE DIRECTORS
26
105.
APPOINTMENT TO EXECUTIVE OFFICES
26
106.
MANAGING DIRECTOR/CHIEF EXECUTIVE TO BE A DIRECTOR
27
107.
OTHER EXECUTIVE OFFICE NOT LINKED TO DIRECTORSHIP
27
108.
EMOLUMENTS OF EXECUTIVE DIRECTORS
27
109.
DELEGATION TO EXECUTIVE DIRECTORS
27
ASSOCIATE DIRECTORS
27
110.
ASSOCIATE DIRECTORS
27
REMUNERATION OF DIRECTORS
27
111.
DIRECTORS' FEES
28
112.
EXTRA REMUNERATION
28
DIRECTORS' EXPENSES
28
113.
DIRECTORS' EXPENSES
28
PENSIONS AND OTHER BENEFITS
28
Table of contents
Page (5)
114.
DIRECTORS' GRATUITIES AND PENSIONS
28
DIRECTORS' INTERESTS
28
115.
INTERESTS IN PROPOSED TRANSACTIONS TO BE DISCLOSED
28
116.
INTERESTS IN ACTUAL TRANSACTIONS TO BE DISCLOSED
28
117.
ISSUES RELATING TO DECLARATIONS OF INTERESTS
28
118.
WHEN A DECLARATION IS NOT REQUIRED
29
119.
PERMITTED INTERESTS
29
120.
DIRECTOR MAY ACT IN A PROFESSIONAL CAPACITY
29
121.
VOTING ON MATTERS WHERE A DIRECTOR IS INTERESTED
30
122.
QUORUM WHEN A DIRECTOR IS NOT ENTITLED TO VOTE
30
123.
PROPOSALS MAY BE CONSIDERED SEPARATELY
30
124.
CHAIRMAN TO DECIDE WHETHER A DIRECTOR MAY VOTE
31
DIRECTORS' POWERS TO AUTHORISE CONFLICTS OF INTEREST
31
125.
AUTHORISATION OF INTERESTS
31
126.
REQUIREMENT FOR AUTHORISATION TO BE EFFECTIVE
31
127.
CONFLICTS ARISING OUT OF AUTHORISED MATTER
31
128.
DIRECTORS MAY IMPOSE TERMS ON AUTHORISATION
31
129.
EXAMPLES OF TERMS THAT MAY BE IMPOSED
31
130.
CONFIDENTIAL INFORMATION
32
131.
GENERAL DUTIES
32
132.
ACCOUNTABILITY FOR BENEFITS
32
133.
CONFLICT OF DUTIES
32
DIRECTORS' INTERESTS - GENERAL
32
134.
CONNECTED PERSONS
32
135.
SUSPENSION OR RATIFICATION BY ORDINARY RESOLUTION
32
PROCEEDINGS OF THE BOARD
33
136.
NOTICE OF BOARD MEETINGS
33
137.
VOTING AT BOARD MEETINGS
33
138.
QUORUM AT BOARD MEETINGS
33
139.
PARTICIPATION IN MEETINGS BY TELEPHONE
33
Table of contents
Page (6)
140.
NUMBER OF DIRECTORS BELOW QUORUM
33
141.
CHAIRMAN
33
142.
RESOLUTION IN WRITING
33
143.
VALIDITY OF ACTS
34
SECRETARY
34
144.
SECRETARY
34
MINUTES
34
145.
MINUTES
34
THE SEAL
34
146.
USE OF SEAL
34
147.
OFFICIAL SEAL
34
148.
SECURITIES SEAL
35
149.
AFFIXING OF SECURITIES SEAL
35
DIVIDENDS
35
150.
DECLARATION OF DIVIDENDS BY THE COMPANY
35
151.
CALCULATION OF DIVIDENDS
35
152.
BOARD MAY PAY INTERIM AND FIXED DIVIDENDS
35
153.
AMOUNTS DUE ON SHARES MAY BE DEDUCTED
35
154.
NO INTEREST ON DIVIDENDS
35
155.
RECORD DATES
36
156.
PAYMENT TO PERSONS ENTITLED BY TRANSMISSION
36
157.
PAYMENT PROCEDURE
36
158.
UNCASHED DIVIDENDS
36
159.
DIVIDENDS OTHER THAN IN CASH
37
160.
SCRIP DIVIDENDS
37
161.
JOINT HOLDERS
38
ACCOUNTS
38
162.
MEMBERS HAVE NO RIGHTS TO INSPECT RECORDS
38
163.
DELIVERY OF ACCOUNTS
38
CAPITALISATION OF PROFITS
39
Table of contents
Page (7)
164.
PROCEDURE
39
165.
PROFITS WHICH MAY BE CAPITALISED
39
NOTICES
40
166.
FORM OF NOTICE
40
167.
METHOD OF SERVICE
40
168.
MEMBERS WITH OVERSEAS ADDRESSES
40
169.
MEMBER PRESENT DEEMED TO HAVE NOTICE
40
170.
SERVICE OF NOTICE ON PERSON ENTITLED BY TRANSMISSION
41
171.
UNTRACED MEMBER NOT ENTITLED TO NOTICES
41
172.
WHEN NOTICE DEEMED SERVED
41
173.
NOTICE WHEN POST NOT AVAILABLE
42
AUTHENTICATION OF DOCUMENTS
42
174.
AUTHENTICATION OF DOCUMENTS
42
DESTRUCTION OF DOCUMENTS
42
175.
DESTRUCTION OF DOCUMENTS
42
PROVISION FOR EMPLOYEES ON CESSATION OF BUSINESS
43
176.
PROVISION FOR EMPLOYEES ON CESSATION OF BUSINESS
43
WINDING UP
43
177.
WINDING UP
43
INDEMNITY
43
178.
INDEMNITY
43
SCHEME OF ARRANGEMENT
44
179.
SCHEME OF ARRANGEMENT
44
Table of contents
Page (8)
Company Number: 05589712
ARTICLES OF ASSOCIATION
of
IQGEO GROUP PLC
PRELIMINARY
1. Exclusion of Model Articles and Table A
1.1 The regulations contained in the Model Articles of Association applicable to the Company under or pursuant to the Act, or in Table A in the schedule to The Companies (Tables A to F) Regulations 1985 (as amended) and in any Table A applicable to the Company under any former enactment relating to companies shall not apply to the Company except insofar as they are repeated or contained in these articles.
2. Definitions and interpretation
2.1 In these articles, if not inconsistent with the subject or context:
"Acquisition"
means the acquisition of the company by the Purchaser
pursuant to a scheme of arrangement sanctioned by the court
under Part 26 the Companies Act 2006;
"Act"
means the Companies Act 2006;
"Acts"
means the Companies Acts (as defined in section 2 of the
Act) insofar as they apply to the Company;
"address"
includes a number or address used for the purposes of
sending or receiving notices, documents or information by
electronic means but, in any other case, shall not include any
number or address used for such purpose;
"Alternate Director"
means an alternate director appointed in accordance with
Article 93;
"Articles"
means these Articles of Association as from time to time
altered;
"Auditors"
means the auditors for the time being of the Company;
"Bidco Company"
has the meaning given in Article 179.2;
"Board"
means the Directors or any of them acting as the board of
directors of the Company;
"calendar year"
means a year from 1 January to 31 December inclusive;
"clear days"
means in relation to the period of a notice that period
excluding the day when the notice is given or deemed to be
given and the day for which it is given or on which it is to take
effect;
Page 1
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IQGeo Group plc published this content on 28 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 June 2024 16:56:44 UTC.