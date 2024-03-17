IRBID DISTRICT ELECTRICITY
To: Jordan Securities Commission,
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Amman Stock Exchange
ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Company's Name: IRBID DISTRICT ELECTRICITY
ﺪﺑﺭﺍ ﺔﻈﻓﺎﺤﻣ ﺀﺎﺑﺮﻬﻛ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
Date: 17-03-2024 12:19:55 PM
PM 12:19:55 2024-03-17 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
Subject: ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺪﻋﻮﻣ
ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺪﻋﻮﻣ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺓﻮﻋﺩ ﺹﻮﺼﺨﺑ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺭﺍﺮﻗ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑ
ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺓﻮﻋﺩ ﺹﻮﺼﺨﺑ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺭﺍﺮﻗ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑ
ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺭﻮﻀﺤﻟ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻲﻤﻫﺎﺴﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ
ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺭﻮﻀﺤﻟ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻲﻤﻫﺎﺴﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ
ﻦﻴﻨﺛﻻﺍ ﻡﻮﻳ ﺮﻬﻇ ﻦﻣ ﺓﺮﺸﻋ ﺔﻴﻧﺎﺜﻟﺍ ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ﻡﺎﻤﺗ ﻲﻓ ﺪﻘﻌﻴﺳ ﻱﺬﻟﺍ
ﻦﻴﻨﺛﻻﺍ ﻡﻮﻳ ﺮﻬﻇ ﻦﻣ ﺓﺮﺸﻋ ﺔﻴﻧﺎﺜﻟﺍ ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ﻡﺎﻤﺗ ﻲﻓ ﺪﻘﻌﻴﺳ ﻱﺬﻟﺍ
ﻲﺋﺮﻤﻟﺍ ﻝﺎﺼﺗﻻﺍ ﻞﺋﺎﺳﻭ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ 2024/4/15 ﻖﻓﺍﻮﻤﻟﺍ
ﻲﺋﺮﻤﻟﺍ ﻝﺎﺼﺗﻻﺍ ﻞﺋﺎﺳﻭ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ 2024/4/15 ﻖﻓﺍﻮﻤﻟﺍ
ﺎﻬﻌﻳﺯﻮﺗ ﺡﺮﺘﻘﻤﻟﺍ ﺡﺎﺑﺭﻻﺍ ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻢﺘﻳ ﻢﻟ ﺚﻴﺣ، ﻲﻧﻭﺮﺘﻜﻟﻻﺍﻭ
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ﺎﻨﻧﺎﺑ ﺎﻤﻠﻋ . ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﻲﻓ ﺎﻬﺘﺸﻗﺎﻨﻣ ﻢﺘﻴﺳﻭ
ﺎﻤﻠﻋ . ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﻲﻓ ﺎﻬﺘﺸﻗﺎﻨﻣ ﻢﺘﻴﺳ ﺚﻴﺣ
ﺪﻋﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻡﺎﻋ ﺐﻗﺍﺮﻣ ﺔﻘﻓﺍﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﺭﺎﻈﺘﻧﺎﺑ
ﻰﻠﻋ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻡﺎﻋ ﺐﻗﺍﺮﻣ ﺔﻘﻓﺍﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﺭﺎﻈﺘﻧﺎﺑ ﺎﻨﻧﺎﺑ
ﻦﻣ ﺔﻴﺋﺎﻬﻨﻟﺍ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﻝﺎﺣ ﻲﻓ ﺭﺍﺮﻘﻟﺎﺑ ﻢﻛﺪﻳﻭﺰﺗ ﻢﺘﻴﺳﻭ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻﺍ
ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﻝﺎﺣ ﻲﻓ ﺭﺍﺮﻘﻟﺎﺑ ﻢﻛﺪﻳﻭﺰﺗ ﻢﺘﻴﺳﻭ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺪﻋﻮﻣ
ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺐﻗﺍﺮﻣ ﻞﺒﻗ.
.ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺐﻗﺍﺮﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﻴﺋﺎﻬﻨﻟﺍ
17-03-2024
17-03-2024
Please accept our sincere thanks and appreciation.
.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
Chairman of Board of Directors
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
User Name: yousef Mohaidat
yousef Mohaidat :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Irbid District Electricity Company PSC published this content on 17 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 March 2024 09:40:05 UTC.