IRBID DISTRICT ELECTRICITY
To: Jordan Securities Commission,
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Amman Stock Exchange
ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Company's Name: IRBID DISTRICT ELECTRICITY
ﺪﺑﺭﺍ ﺔﻈﻓﺎﺤﻣ ﺀﺎﺑﺮﻬﻛ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
Date: 17-03-2024 12:25:54 PM
PM 12:25:54 2024-03-17 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
Subject: ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺪﻋﻮﻣ
ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺪﻋﻮﻣ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺓﻮﻋﺩ ﺹﻮﺼﺨﺑ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺭﺍﺮﻗ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑ
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ﻱﺬﻟﺍ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺭﻮﻀﺤﻟ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻲﻤﻫﺎﺴﻤﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ
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ﻦﻴﻨﺛﻻﺍ ﻡﻮﻳ ﺮﻬﻈﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﺓﺪﺣﺍﻮﻟﺍ ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ﻡﺎﻤﺗ ﻲﻓ ﺪﻘﻌﻴﺳ
ﻦﻴﻨﺛﻻﺍ ﻡﻮﻳ ﺮﻬﻈﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﺓﺪﺣﺍﻮﻟﺍ ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ﻡﺎﻤﺗ ﻲﻓ ﺪﻘﻌﻴﺳ
ﻲﺋﺮﻤﻟﺍ ﻝﺎﺼﺗﻻﺍ ﻞﺋﺎﺳﻭ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ 2024/4/15 ﻖﻓﺍﻮﻤﻟﺍ
ﻲﺋﺮﻤﻟﺍ ﻝﺎﺼﺗﻻﺍ ﻞﺋﺎﺳﻭ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ 2024/4/15 ﻖﻓﺍﻮﻤﻟﺍ
ﺐﻗﺍﺮﻣ ﺔﻘﻓﺍﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﺭﺎﻈﺘﻧﺎﺑ ﺎﻨﻧﺎﺑ ﺎﻤﻠﻋ ، ﻲﻧﻭﺮﺘﻜﻟﻻﺍﻭ
ﺐﻗﺍﺮﻣ ﺔﻘﻓﺍﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﺭﺎﻈﺘﻧﺎﺑ ﺎﻨﻧﺎﺑ ﺎﻤﻠﻋ ، ﻲﻧﻭﺮﺘﻜﻟﻻﺍﻭ
ﻲﻓ ﺭﺍﺮﻘﻟﺎﺑ ﻢﻛﺪﻳﻭﺰﺗ ﻢﺘﻴﺳﻭ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺪﻋﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻡﺎﻋ
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ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺐﻗﺍﺮﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﻴﺋﺎﻬﻨﻟﺍ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﻝﺎﺣ.
.ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺐﻗﺍﺮﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﻴﺋﺎﻬﻨﻟﺍ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﻝﺎﺣ
17-03-2024
17-03-2024
Please accept our sincere thanks and appreciation.
.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
Chairman of Board of Directors
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
User Name: yousef Mohaidat
yousef Mohaidat :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Irbid District Electricity Company PSC published this content on 17 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 March 2024 09:40:05 UTC.