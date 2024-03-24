IRBID DISTRICT ELECTRICITY
To: Jordan Securities Commission,
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Amman Stock Exchange
ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Company's Name: IRBID DISTRICT ELECTRICITY
ﺪﺑﺭﺍ ﺔﻈﻓﺎﺤﻣ ﺀﺎﺑﺮﻬﻛ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
Date: 24-03-2024 11:24:28 AM
AM 11:24:28 2024-03-24 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
Subject: ﻪﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺪﻋﻮﻣ
ﻪﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺪﻋﻮﻣ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
ﻱﺬﻟﺍ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺮﻴﻏﻭ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺪﻋﻮﻣ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﻢﺗ
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ﺪﻳﺪﺠﻟﺍ ﺪﻋﻮﻤﻟﺍ ﺢﺒﺼﻴﻟ 2024/4/15 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻩﺪﻘﻋ ﺭﺮﻘﻣ ﻥﺎﻛ
ﺪﻳﺪﺠﻟﺍ ﺪﻋﻮﻤﻟﺍ ﺢﺒﺼﻴﻟ 2024/4/15 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻩﺪﻘﻋ ﺭﺮﻘﻣ ﻥﺎﻛ
ﻖﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺪﺣﻻﺍ ﻡﻮﻳ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺮﻴﻏﻭ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻ
ﻖﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺪﺣﻻﺍ ﻡﻮﻳ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺮﻴﻏﻭ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻ
ﺓﺮﺸﻋ ﺔﻴﻧﺎﺜﻟﺍ ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ﻡﺎﻤﺗ ﻲﻓ ﻥﺍﺪﻘﻌﻴﺳ ﻥﺍﺬﻠﻟﺍﻭ 2024/4/21
ﺓﺮﺸﻋ ﺔﻴﻧﺎﺜﻟﺍ ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ﻡﺎﻤﺗ ﻲﻓ ﻥﺍﺪﻘﻌﻴﺳ ﻥﺍﺬﻠﻟﺍﻭ 2024/4/21
ﺔﻘﻓﺍﻮﻣ ﺭﻭﺪﺻ ﻦﻴﺤﻟ ﻲﺋﺎﻬﻧ ﺮﻴﻏ ﻮﻫﻭ ﻲﻟﺍﻮﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺍﺮﻬﻇ ﺓﺪﺣﺍﻮﻟﺍﻭ
ﺔﻘﻓﺍﻮﻣ ﺭﻭﺪﺻ ﻦﻴﺤﻟ ﻲﺋﺎﻬﻧ ﺮﻴﻏ ﻮﻫﻭ ﻲﻟﺍﻮﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺍﺮﻬﻇ ﺓﺪﺣﺍﻮﻟﺍﻭ
ﻲﺋﺎﻬﻨﻟﺍ ﺪﻋﻮﻤﻟﺎﺑ ﻢﻜﻴﻓﺍﻮﻧ ﻑﻮﺳﻭ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﺒﻗﺍﺮﻣ ﺓﺮﺋﺍﺩ
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ﺔﺒﻗﺍﺮﻣ ﺓﺮﺋﺍﺩ ﻦﻣ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﺪﻨﻋ ﻝﺎﻤﻋﻻﺍ ﻝﻭﺪﺟﻭ
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ﻮﻫ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﻪﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﻉﻮﺿﻮﻣ ﻥﺍ ًﺎﻤﻠﻋ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ
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ًﺎﻘﺑﺎﺳ ﻪﻨﻋ ﺢﺼﻔﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺃﺭ ﺓﺩﺎﻳﺯ
ًﺎﻘﺑﺎﺳ ﻪﻨﻋ ﺢﺼﻔﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺃﺭ ﺓﺩﺎﻳﺯ
24-03-2024
24-03-2024
Please accept our sincere thanks and appreciation.
.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
Chairman of Board of Directors
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
User Name: yousef Mohaidat
yousef Mohaidat :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Irbid District Electricity Company PSC published this content on 24 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 March 2024 08:54:01 UTC.