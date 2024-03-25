IRBID DISTRICT ELECTRICITY
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﺪﺑﺭﺍ ﺔﻈﻓﺎﺤﻣ ﺀﺎﺑﺮﻬﻛ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
PM 01:10:20 2024-03-25 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
ﻱﺩﺎﻋ ﺮﻴﻏ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺭﻮﻀﺤﻟ ﺓﻮﻋﺩ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
To: Jordan Securities Commission,
Amman Stock Exchange
Company's Name: IRBID DISTRICT ELECTRICITY Date: 25-03-2024 01:10:20 PM
Subject: Invitation to attend an Extraordinary General Assembly Meeting
ﺭﻮﻀﺤﻟ ﻢﻜﺗﻮﻋﺩ ﺪﺑﺭﺍ ﺔﻈﻓﺎﺤﻣ ﺀﺎﺑﺮﻬﻛ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺮﺴﻳ ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻩﺪﻘﻋ ﻱﻮﻨﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﻲﺋﺮﻤﻟﺍ ﻝﺎﺼﺗﻻﺍ ﺔﻠﻴﺳﻭ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﻲﻓ 1:00 ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ 2024-04-21 :ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﻻﺍ ﻝﻭﺪﺟ ﺔﺸﻗﺎﻨﻤﻟ ﻚﻟﺫﻭ ﻲﻧﻭﺮﺘﻜﻟﻻﺍﻭ
The Board of Directors of IRBID DISTRICT ELECTRICITY cordially invites you to attend the company's Extraordinary General Assembly Meeting which will be held at 1:00 on 21-04-2024 at online to discuss the following matters:
:ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
Subject:
ﺕﻼﻳﺪﻌﺘﻟﺍ ﻕﺎﻓﺭﺍ ﺐﺠﻳ) .ﻲﺳﺎﺳﻷﺍ ﺎﻬﻣﺎﻈﻧﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻞﻳﺪﻌﺗ (ﻉﺎﻤﺘﺟﻼﻟ ﺓﻮﻋﺪﻟ ﻲﻓ ﻲﺳﺎﺳﻻﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍﻭ ﺪﻘﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺣﺮﺘﻘﻤﻟﺍ
Amending the Company's Articles and Memorandum of Association (the proposed amendments must be attached to the invitation)
ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻝﺪﻌﻤﻟﺍ ﺲﻴﺳﺄﺘﻟﺍ ﺪﻘﻌﻟﺍ ﻦﻣ (2) ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ ﺺﻧ ﻞﻳﺪﻌﺗ 1--:ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ -:ﻲﻟﺎﺤﻟﺍ ﺺﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﻉﻮﻓﺪﻤﻟﺍﻭ ﻪﺑ ﺐﺘﺘﻜﻤﻟﺍﻭ ﻪﺑ ﺡﺮﺼﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺃﺭ ﻒﻟﺄﺘﻳ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﺮﺸﻋ ﺔﻌﺑﺭﺍ (14) ﻰﻟﺍ ﺔﻤﺴﻘﻣ ًﺎﻴﻧﺩﺭﺃ ًﺍﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ (14) . ﺪﺣﺍﻭ ﻲﻧﺩﺭﺃ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻢﻬﺳ ﻞﻛ ﺔﻤﻴﻗ ﻢﻬﺳ
-:ﺡﺮﺘﻘﻤﻟﺍ ﺺﻨﻟﺍ ﻢﻬﺳ / ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ (21) ﻪﺑ ﺡﺮﺼﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺃﺭ ﻥﻮﻜﻳ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ (14) ﻉﻮﻓﺪﻤﻟﺍﻭ ﻪﺑ ﺐﺘﺘﻜﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺃﺭ ﻥﻮﻜﻳﻭ . ﻢﻬﺳ /
ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻝﺪﻌﻤﻟﺍ ﻲﺳﺎﺳﻷﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﻦﻣ (6) ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ ﺺﻧ ﻞﻳﺪﻌﺗ 2--:ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ -:ﻲﻟﺎﺤﻟﺍ ﺺﻨﻟﺍ ًﺍﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﺮﺸﻋ ﺔﻌﺑﺭﺍ ﻦﻣ ﻲﻤﺳﻹﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺃﺭ ﻒﻟﺄﺘﻳ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻢﻬﺴﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻢـــﻬﺳ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﺓﺮﺸﻋ ﺔﻌﺑﺭﺍ ﻰﻟﺍ ًﺎﻤﺴﻘﻣ ًﺎﻴﻧﺩﺭﺍ ﻢﻬﻨﻣ ﻞـــﻜﻟ ﺓﺩﻭﺪﺤﻣ ﻢﻬﺳﻷﺍ ﻲﻠﻣﺎﺣ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﻣ ﺮﺒﺘﻌﺗﻭ ﺪﺣﺍﻭ ﻲﻧﺩﺭﺃ ﻲﻓ ﻪﺘﻤﻫﺎﺴﻣ ﺭﺍﺪﻘﻤﺑ ﻱﺃ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺃﺭ ﻲـــﻓ ﻪــﻜﻠﺘﻤﻳ ﺎﻣ ﺔﻤﻴﻘﺑ -:ﺡﺮﺘﻘﻤﻟﺍ ﺺﻨﻟﺍ . ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻭ ﻢﻬﺳ / ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ (21) ﻪﺑ ﺡﺮﺼﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺃﺭ ﻥﻮﻜﻳ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ(14) ﻉﻮﻓﺪﻤﻟﺍﻭ ﻪﺑ ﺐﺘﺘﻜﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺃﺭ ﻥﻮﻜﻳ ﺔﻤﻴﻘﺑ ﻢﻬﻨﻣ ﻞﻜﻟ ﺓﺩﻭﺪﺤﻣ ﻢﻬﺳﻻﺍ ﻲﻠﻣﺎﺣ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﻣ ﺮﺒﺘﻌﺗﻭ ﻢﻬﺳ/ .ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻲﻓ ﻪﺘﻤﻫﺎﺴﻣ ﺭﺍﺪﻘﻤﺑ ﻱﺃ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺃﺭ ﻲﻓ ﻪﻜﻠﺘﻤﻳ ﺎﻣ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻲﺳﺎﺳﻷﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﻦﻣ (ﺩ/13) ﻢﻗﺭ ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ ﺺﻧ ﻞﻳﺪﻌﺗ .ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎﺴﺣ ﺎﻬﻧﺍﻮﻨﻋﻭ
:ﻲﻟﺎﺤﻟﺍ ﺺﻨﻟﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﺑ ﻑﺭﺎﺼﻣ ﻭﺃ ﻑﺮﺼﻣ ﻲﻓ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺍﻮﻣﺃ ﻉﺩﻮﺗ ﻑﺭﺎﺼﻤﻟﺍ ﻭﺃ ﻑﺮﺼﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﻎﻟﺎﺒﻤﻟﺍ ﺐﺤﺳ ﻱﺮﺠﻳﻭ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ
1- ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻝﺪﻌﻤﻟﺍ ﺲﻴﺳﺄﺘﻟﺍ ﺪﻘﻌﻟﺍ ﻦﻣ (2) ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ ﺺﻧ ﻞﻳﺪﻌﺗ ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ:-ﻲﻟﺎﺤﻟﺍ ﺺﻨﻟﺍ:-ﻦﻣ ﻉﻮﻓﺪﻤﻟﺍﻭ ﻪﺑ ﺐﺘﺘﻜﻤﻟﺍﻭ ﻪﺑ ﺡﺮﺼﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺃﺭ ﻒﻟﺄﺘﻳ
ﻥﻮﻴﻠﻣ ﺮﺸﻋ ﺔﻌﺑﺭﺍ (14) ﻰﻟﺍ ﺔﻤﺴﻘﻣ ًﺎﻴﻧﺩﺭﺃ ًﺍﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ (14) ﺪﺣﺍﻭ ﻲﻧﺩﺭﺃ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻢﻬﺳ ﻞﻛ ﺔﻤﻴﻗ ﻢﻬﺳ . ﺡﺮﺘﻘﻤﻟﺍ ﺺﻨﻟﺍ:-ﻢﻬﺳ / ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ (21) ﻪﺑ ﺡﺮﺼﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺃﺭ ﻥﻮﻜﻳ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ (14) ﻉﻮﻓﺪﻤﻟﺍﻭ ﻪﺑ ﺐﺘﺘﻜﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺃﺭ ﻥﻮﻜﻳﻭ ﻢﻬﺳ / . 2- ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻝﺪﻌﻤﻟﺍ ﻲﺳﺎﺳﻷﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﻦﻣ (6) ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ ﺺﻧ ﻞﻳﺪﻌﺗ ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ:-ﻲﻟﺎﺤﻟﺍ ﺺﻨﻟﺍ:-ًﺍﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﺮﺸﻋ ﺔﻌﺑﺭﺍ ﻦﻣ ﻲﻤﺳﻹﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺃﺭ ﻒﻟﺄﺘﻳ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻢﻬﺴﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻢـــﻬﺳ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﺓﺮﺸﻋ ﺔﻌﺑﺭﺍ ﻰﻟﺍ ًﺎﻤﺴﻘﻣ ًﺎﻴﻧﺩﺭﺍ ﻢﻬﻨﻣ ﻞـــﻜﻟ ﺓﺩﻭﺪﺤﻣ ﻢﻬﺳﻷﺍ ﻲﻠﻣﺎﺣ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﻣ ﺮﺒﺘﻌﺗﻭ ﺪﺣﺍﻭ ﻲﻧﺩﺭﺃ ﻲﻓ ﻪﺘﻤﻫﺎﺴﻣ ﺭﺍﺪﻘﻤﺑ ﻱﺃ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺃﺭ ﻲـــﻓ ﻪــﻜﻠﺘﻤﻳ ﺎﻣ ﺔﻤﻴﻘﺑ ﺡﺮﺘﻘﻤﻟﺍ ﺺﻨﻟﺍ . ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ:-ﻭ ﻢﻬﺳ / ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ (21) ﻪﺑ ﺡﺮﺼﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺃﺭ ﻥﻮﻜﻳ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ(14) ﻉﻮﻓﺪﻤﻟﺍﻭ ﻪﺑ ﺐﺘﺘﻜﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺃﺭ ﻥﻮﻜﻳ ﺔﻤﻴﻘﺑ ﻢﻬﻨﻣ ﻞﻜﻟ ﺓﺩﻭﺪﺤﻣ ﻢﻬﺳﻻﺍ ﻲﻠﻣﺎﺣ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﻣ ﺮﺒﺘﻌﺗﻭ ﻢﻬﺳ/ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻲﻓ ﻪﺘﻤﻫﺎﺴﻣ ﺭﺍﺪﻘﻤﺑ ﻱﺃ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺃﺭ ﻲﻓ ﻪﻜﻠﺘﻤﻳ ﺎﻣ. ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻲﺳﺎﺳﻷﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﻦﻣ (ﺩ/13) ﻢﻗﺭ ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ ﺺﻧ ﻞﻳﺪﻌﺗ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎﺴﺣ ﺎﻬﻧﺍﻮﻨﻋﻭ. ﻲﻟﺎﺤﻟﺍ ﺺﻨﻟﺍ: ﺲﻠﺠﻣ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﺑ ﻑﺭﺎﺼﻣ ﻭﺃ ﻑﺮﺼﻣ ﻲﻓ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺍﻮﻣﺃ ﻉﺩﻮﺗ ﻑﺭﺎﺼﻤﻟﺍ ﻭﺃ ﻑﺮﺼﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﻎﻟﺎﺒﻤﻟﺍ ﺐﺤﺳ ﻱﺮﺠﻳﻭ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ
IRBID DISTRICT ELECTRICITY
ﻊﻴﻗﻮﺘﻟﺎﺑ ﻦﻴﺿﻮﻔﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻌﻗﻮﻣ ﺕﺎﻜﻴﺷ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﺤﻠﺼﻤﻟ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺕﺎﻬﺠﻠﻟ ﻢﻬﻌﻴﻗﺍﻮﺗﻭ ﻢﻫﺅﺎﻤﺳﺃ ﻎﻠﺒﺗﻭ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻡﺎﻳﺃ ﺀﺎﻨﺛﺃ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﻲﻓ ﻎﻠﺒﻣ ﻱﺃ ﺀﺎﻘﺑﺇ ﺯﻮﺠﻳ ﻻﻭ ،ﺔﺼﺘﺨﻤﻟﺍ .ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻲﺘﺌﻣ ﻦﻋ ﺪﻳﺰﻳ ﻲﻧﺩﺭﻷﺍ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ
:ﻞﻳﺪﻌﺘﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﺡﺮﺘﻘﻤﻟﺍ ﺺﻨﻟﺍ
ﻞﻣﺎﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻖﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﻙﻮﻨﺒﻟﺍ ﻭﺃ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺍﻮﻣﺃ ﻉﺩﻮﺗ - ﻦﻣ ﻎﻟﺎﺒﻤﻟﺍ ﺐﺤﺳ ﻱﺮﺠﻳﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺎﻬﻌﻣ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻦﻋ ﺓﺭﺩﺎﺻ ﺕﻻﺍﻮﺣ ﻭﺍ/ﻭ ﺕﺎﻜﻴﺷ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻙﻮﻨﺒﻟﺍ ﻭﺃ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺓﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺾﻳﻮﻔﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﻬﺷ ﺐﺴﺣ ﻊﻴﻗﻮﺘﻟﺎﺑ ﻦﻴﺿﻮﻔﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻌﻗﻮﻣﻭ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﺕﺍﺭﺍﺮﻗ ﻰﻠﻋ ًﺀﺎﻨﺑ ﺓﺪﻌﻤﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﺒﻗﺍﺮﻣ ﺓﺮﺋﺍﺩ ﻦﻋ ﺯﻭﺎﺠﺘﺗ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻣ ﻎﻠﺒﻣ ﻱﺃ ﺀﺎﻘﺑﺇ ﺯﻮﺠﻳ ﻻﻭ ،ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻦﻴﻣﺃ ﻱﻷ ﻦﻴﻣﺎﺘﻟﺍ ﺔﺼﻴﻟﻮﺑ ﻲﻓ ﺓﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﺔﻴﻨﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﻴﻄﻐﺘﻟﺍ ﻪﺘﻤﻴﻗ . ﻕﻭﺪﻨﺻ
ﻊﻴﻗﻮﺘﻟﺎﺑ ﻦﻴﺿﻮﻔﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻌﻗﻮﻣ ﺕﺎﻜﻴﺷ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﺤﻠﺼﻤﻟ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺕﺎﻬﺠﻠﻟ ﻢﻬﻌﻴﻗﺍﻮﺗﻭ ﻢﻫﺅﺎﻤﺳﺃ ﻎﻠﺒﺗﻭ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻡﺎﻳﺃ ﺀﺎﻨﺛﺃ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﻲﻓ ﻎﻠﺒﻣ ﻱﺃ ﺀﺎﻘﺑﺇ ﺯﻮﺠﻳ ﻻﻭ ،ﺔﺼﺘﺨﻤﻟﺍ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻲﺘﺌﻣ ﻦﻋ ﺪﻳﺰﻳ ﻲﻧﺩﺭﻷﺍ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ. ﻞﻳﺪﻌﺘﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﺡﺮﺘﻘﻤﻟﺍ ﺺﻨﻟﺍ: - ﻞﻣﺎﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻖﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﻙﻮﻨﺒﻟﺍ ﻭﺃ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺍﻮﻣﺃ ﻉﺩﻮﺗ ﻦﻣ ﻎﻟﺎﺒﻤﻟﺍ ﺐﺤﺳ ﻱﺮﺠﻳﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺎﻬﻌﻣ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻦﻋ ﺓﺭﺩﺎﺻ ﺕﻻﺍﻮﺣ ﻭﺍ/ﻭ ﺕﺎﻜﻴﺷ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻙﻮﻨﺒﻟﺍ ﻭﺃ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺓﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺾﻳﻮﻔﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﻬﺷ ﺐﺴﺣ ﻊﻴﻗﻮﺘﻟﺎﺑ ﻦﻴﺿﻮﻔﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻌﻗﻮﻣﻭ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﺕﺍﺭﺍﺮﻗ ﻰﻠﻋ ًﺀﺎﻨﺑ ﺓﺪﻌﻤﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﺒﻗﺍﺮﻣ ﺓﺮﺋﺍﺩ ﻦﻋ ﺯﻭﺎﺠﺘﺗ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﻲﻓ ﻲﻟﺎﻣ ﻎﻠﺒﻣ ﻱﺃ ﺀﺎﻘﺑﺇ ﺯﻮﺠﻳ ﻻﻭ ،ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻦﻴﻣﺃ ﻱﻷ ﻦﻴﻣﺎﺘﻟﺍ ﺔﺼﻴﻟﻮﺑ ﻲﻓ ﺓﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﺔﻴﻨﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﻴﻄﻐﺘﻟﺍ ﻪﺘﻤﻴﻗ ﻕﻭﺪﻨﺻ .
ﻪﺑ ﺡﺮﺼﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻣ ﺱﺃﺭ ﺓﺩﺎﻳﺯ
Increasing the authorized capital of the Company
ﺭﺎﻨﻳﺩ / ﻢﻬﺳ ﻥﻮﻴﻠﻣ (7) ﺭﺍﺪﻘﻤﺑ ﻲﻟﺎﺤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺃﺭ ﺓﺩﺎﻳﺯ 1-ﻲﻓ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﻉﺯﻮﺗ ﺚﻴﺤﺑ ﻢﻬﺴﻠﻟ ﺪﺣﺍﻭ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﺔﻤﻴﻘﺑﻭ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟ ًﺎﻘﻓﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺃﺮﺑ ﻪﺘﻤﻫﺎﺴﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ًﻼﻛ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻥﺍ ﻰﻠﻋﻭ ﺹﻮﺼﺨﻟﺎﺑ ﺔﻳﺭﺎﺴﻟﺍ ﺕﺎﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺃﺭ ﻲﻓ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﻢﻬﺳﺃ ﺔﻤﻴﻗ ﺔﻴﻄﻐﺗ ﻢﺘﺗ ﻲﻓ ﺓﺭﻭﺪﻤﻟﺍ ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﺪﻴﺻﺭ ﻦﻣ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ (7) ﻩﺭﺍﺪﻘﻣ ﺎﻣ ﺔﻠﻤﺳﺭ ﻪﺑ ﺐﺘﺘﻜﻤﻟﺍﻭ ﻪﺑ ﺡﺮﺼﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺃﺭ ﻚﻟﺬﺑ ﺢﺒﺼﻴﻟﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﺌﻴﻫﻭ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻡﺎﻋ ﺐﻗﺍﺮﻣ ﻯﺪﻟ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﺇ ﻝﺎﻤﻜﺘﺳﺇ ﺪﻌﺑ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺃﺭ ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ﻢﻬﺳ / ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ (21) ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ . ﻢﻬﺳ/ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ (14) ﻲﻟﺎﺤﻟﺍ
1- ﺭﺎﻨﻳﺩ / ﻢﻬﺳ ﻥﻮﻴﻠﻣ (7) ﺭﺍﺪﻘﻤﺑ ﻲﻟﺎﺤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺃﺭ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻲﻓ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﻉﺯﻮﺗ ﺚﻴﺤﺑ ﻢﻬﺴﻠﻟ ﺪﺣﺍﻭ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﺔﻤﻴﻘﺑﻭ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟ ًﺎﻘﻓﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺃﺮﺑ ﻪﺘﻤﻫﺎﺴﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ًﻼﻛ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻥﺍ ﻰﻠﻋﻭ ﺹﻮﺼﺨﻟﺎﺑ ﺔﻳﺭﺎﺴﻟﺍ ﺕﺎﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺃﺭ ﻲﻓ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﻢﻬﺳﺃ ﺔﻤﻴﻗ ﺔﻴﻄﻐﺗ ﻢﺘﺗ ﻲﻓ ﺓﺭﻭﺪﻤﻟﺍ ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﺪﻴﺻﺭ ﻦﻣ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ (7) ﻩﺭﺍﺪﻘﻣ ﺎﻣ ﺔﻠﻤﺳﺭ ﻪﺑ ﺐﺘﺘﻜﻤﻟﺍﻭ ﻪﺑ ﺡﺮﺼﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺃﺭ ﻚﻟﺬﺑ ﺢﺒﺼﻴﻟﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﺌﻴﻫﻭ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻡﺎﻋ ﺐﻗﺍﺮﻣ ﻯﺪﻟ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﺇ ﻝﺎﻤﻜﺘﺳﺇ ﺪﻌﺑ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺃﺭ ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ﻢﻬﺳ / ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ (21) ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﻢﻬﺳ/ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ (14) ﻲﻟﺎﺤﻟﺍ .
.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
yousef Mohaidat :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors
User Name: yousef Mohaidat
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Irbid District Electricity Company PSC published this content on 25 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 March 2024 11:30:02 UTC.