Financials DKK USD Sales 2022 75 452 M 10 000 M 10 000 M Net income 2022 1 662 M 220 M 220 M Net Debt 2022 11 535 M 1 529 M 1 529 M P/E ratio 2022 15,3x Yield 2022 - Capitalization 25 345 M 3 359 M 3 359 M EV / Sales 2022 0,49x EV / Sales 2023 0,45x Nbr of Employees 311 820 Free-Float 82,5% Chart ISS A/S Technical analysis trends ISS A/S Short Term Mid-Term Long Term Trends Bullish Neutral Neutral Income Statement Evolution Consensus Sell Buy Mean consensus HOLD Number of Analysts 11 Last Close Price 137,20 DKK Average target price 156,00 DKK Spread / Average Target 13,7% EPS Revisions Managers and Directors Jacob Aarup-Andersen Group Chief Executive Officer Kasper Fangel Group Chief Financial Officer Niels Smedegaard Chairman Markus Sontheimer Chief Information & Digital Officer Adam Troels Bjerg Group Chief Operating Officer Sector and Competitors 1st jan. Capi. (M$) ISS A/S 9.76% 3 359 CINTAS CORPORATION -3.36% 43 489 TELEPERFORMANCE SE -32.12% 15 516 EDENRED SE 28.17% 12 791 BUREAU VERITAS SA -13.61% 11 257 LG CORP. 0.25% 9 113