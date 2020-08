Itaú Unibanco S A : 05.08.20 - Itaú Unibanco volta a reduzir taxas de juros para seus clientes após nova queda da Selic.pdf

Itaú Unibanco volta a reduzir taxas de juros para seus clientes após nova

queda da Selic

Corte de 0,25 ponto percentual será repassado para linhas de crédito pessoal e capital de giro

Agosto de 2020 - O Itaú Unibanco anuncia mais uma vez uma redução na taxa de juros para seus clientes pessoa física e jurídica, reflexo do novo corte da taxa básica de juros anunciado nesta quarta-feira (4) pelo Comitê de Política Monetária (Copom). A queda de 0,25 ponto percentual da Selic será repassada para suas linhas de crédito.

A mudança é válida para a taxa de empréstimo pessoal no caso de clientes pessoa física, e para o capital de giro, no caso de pessoa jurídica. Os novos valores valem a partir da próxima segunda-feira (10) e variam de acordo com o perfil do cliente e de seu relacionamento com o banco.

A decisão de acompanhar a redução da taxa básica de juros - em todos os cortes que ocorreram em 2019 e 2020 - faz parte do compromisso do Itaú em manter preços competitivos no mercado, oferecendo a melhor relação custo benefício para seus clientes, sem deixar de lado o valor agregado em seus serviços e produtos.

O banco também vem procurando dar suporte a seus clientes neste momento delicado ao participar da oferta de todos os planos emergenciais do governo e com o Programa Travessia, iniciativa inédita no setor financeiro brasileiro criada para tratar de forma estruturada o endividamento, dando fôlego aos clientes e garantindo que eles tenham condições sustentáveis ao longo do tempo com o ajuste nas opções de carências, prazos e garantias.