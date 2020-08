Itaú Unibanco S A : 18.08.20 - Itaú Unibanco lança programa iPhone pra Sempre.pdf

Itaú Unibanco lança programa "iPhone pra Sempre"

Clientes com cartões do banco poderão fazer upgrade para um novo modelo de iPhone a cada 21

meses

São Paulo, 18 de agosto de 2020 - O Itaú Unibanco vai possibilitar que seus clientes possam trocar seu iPhone por um modelo mais novo em intervalos regulares e com uma das menores parcelas do mercado. Por meio do programa "iPhone pra Sempre", os clientes com cartões do Itaú poderão adquirir um modelo de iPhone por meio dos aplicativos do banco e da Itaucard, com parcelamento estendido para pagar o valor total do aparelho e a opção de trocá-lo a cada 21 meses.

"Estamos muito entusiasmados em apresentar a nossos clientes o novo programa "iPhone pra Sempre", oferecendo uma forma totalmente inovadora para aquisição do smartphone. O mercado brasileiro geralmente trabalha com parcelas de até 12x, o que torna o valor de cada parcela mais caro. Agora estamos tornando mais fácil para que mais clientes do Itaú possam desfrutar da experiência de alta qualidade do iPhone - e oferecendo a opção de atualizar para um novo modelo regularmente", afirma Rubens Fogli, diretor de Negócios Digitais do Itaú Unibanco.

Para fazer parte do programa, o cliente do Itaú deve acessar a versão atualizada dos apps do banco ou da Itaucard, ir até a aba "Serviços" e escolher a opção "iPhone pra Sempre". Ali, ele seleciona seu modelo preferido, incluindo as versões de iPhone 11 e iPhone 11 Pro, o iPhone XR e também o iPhone SE, o lançamento mais recente da Apple. O iPhone vem com recursos poderosos e inovadores, incluindo uma experiência de câmera incomparável, os chips mais rápidos e inteligentes, recursos de privacidade líderes da indústria e está totalmente integrado com o iOS 13, oferecendo acesso imediato à App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud, e mais.

Definido o modelo, o dono do novo iPhone o recebe no endereço indicado durante o processo de compra e passa a pagar, na fatura mensal de seu cartão, parcelas a partir de R$ 140,91 sem juros. A oferta é limitada a 1 aparelho por CPF, válida para pessoas com limite disponível no cartão suficiente para cobrir o valor total do celular escolhido.

Depois de 21 meses, o cliente terá pago cerca de 70% do valor de mercado do aparelho. Daí em diante, o cliente contará com três opções:

permanecer em definitivo com o iPhone, pagando uma última parcela correspondente a aproximadamente 30% do valor daquele aparelho;

trocar o produto em uso por uma versão mais moderna, com a abertura de um novo ciclo de financiamento; ou

devolver o aparelho e sair do programa.

Se a opção for pela troca ou devolução do iPhone, o cliente não precisa pagar a parcela equivalente a 30% do valor do aparelho. Mais detalhes sobre o programa "iPhone pra Sempre" estão disponíveis em https://feitopara.vc/iphone-pr

Itaú Unibanco - Comunicação Corporativa