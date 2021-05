Itaú Unibanco S A : Final detailed voting map - Extraordinary General Stockholders' Meeting - April 27, 2021

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. CNPJ. 60.872.504/0001-23 A Publicly Listed Company EXTRAORDINARY GENERAL STOCKHOLDERS' MEETING Final Detailed Voting Map

According to CVM Instruction No. 481/09, it discloses the final detailed voting map that consolidates the votes cast remotely and the votes cast in exclusively digital on the matters submitted for the resolution of the at its and Extraordinary Stockholders' Meeting held on April 27, 2021 at 11:10 a.m. exclusively held online, of Itaú Unibanco Holding S.A., a Publicly-Listed Company headquartered in the city of São Paulo, State of São Paulo, at Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, containing the first five numbers of the Individual Taxpayer's Registry (CPF) or of the Corporate Taxpayer's Registry (CNPJ) of the stockholder, the stockholding position and the votes cast:

Balance of Balance Deliberations CPF/CNPJ Preferred Common Shares Shares 1 2 3 4 14.074.XXX/XXXX-XX 14,700 0 Ap. Ap. Ap. Ap. 10.750.XXX/XXXX-XX 124,800 0 Ap. Ap. Ap. Ap. 13.066.XXX/XXXX-XX 665,693 0 Ap. Ap. Ap. Ap. 10.762.XXX/XXXX-XX 11,369 102,904 Ap. Ap. Ap. Ap. 10.916.XXX/XXXX-XX 706,517 3,614,211 Ap. Ap. Ap. Ap. 11.311.XXX/XXXX-XX 294,489 3,115,919 Ap. Ap. Ap. Ap. 12.094.XXX/XXXX-XX 106,600 1,056,115 Ap. Ap. Ap. Ap. 14.494.XXX/XXXX-XX 12,100 129,467 Ap. Ap. Ap. Ap. 14.541.XXX/XXXX-XX 289,500 2,948,638 Ap. Ap. Ap. Ap. 14.623.XXX/XXXX-XX 56,500 0 Ap. Ap. Ap. Ap. 18.407.XXX/XXXX-XX 1,110,246 10,466,085 Ap. Ap. Ap. Ap. 18.830.XXX/XXXX-XX 22,600 248,423 Ap. Ap. Ap. Ap. 20.196.XXX/XXXX-XX 236,200 2,434,366 Ap. Ap. Ap. Ap. 23.572.XXX/XXXX-XX 23,200 267,100 Ap. Ap. Ap. Ap. 26.311.XXX/XXXX-XX 19,700 89,850 Ap. Ap. Ap. Ap. 28.394.XXX/XXXX-XX 22,500 126,000 Ap. Ap. Ap. Ap. 28.360.XXX/XXXX-XX 628 5,948 Ap. Ap. Ap. Ap. 21.242.XXX/XXXX-XX 20,600 0 Ap. Ap. Ap. Ap. 23.794.XXX/XXXX-XX 207,300 504,707 Ap. Ap. Ap. Ap. 24.917.XXX/XXXX-XX 4,546 29,334 Ap. Ap. Ap. Ap. 25.454.XXX/XXXX-XX 816,200 0 Ap. Ap. Ap. Ap. 28.990.XXX/XXXX-XX 124,800 1,332,400 Ap. Ap. Ap. Ap. 29.322.XXX/XXXX-XX 3,800,912 47,431,233 Ap. Ap. Ap. Ap. 31.240.XXX/XXXX-XX 80,500 362,178 Ap. Ap. Ap. Ap. 32.106.XXX/XXXX-XX 8,500 53,424 Ap. Ap. Ap. Ap. 32.329.XXX/XXXX-XX 267,573 2,480,575 Ap. Ap. Ap. Ap. 35.693.XXX/XXXX-XX 1,588,500 20,602,500 Ap. Ap. Ap. Ap. 37.113.XXX/XXXX-XX 7,300 76,400 Ap. Ap. Ap. Ap. 34.825.XXX/XXXX-XX 2,183 22,882 Ap. Ap. Ap. Ap. 41.199.XXX/XXXX-XX 200 4,100 Ap. Ap. Ap. Ap. 41.222.XXX/XXXX-XX 17,900 143,500 Ap. Ap. Ap. Ap. 37.806.XXX/XXXX-XX 1,955 12,828 Ap. Ap. Ap. Ap. 05.838.XXX/XXXX-XX 16,938 208,365 Ap. Ap. Ap. Ap. 05.839.XXX/XXXX-XX 491,800 4,778,313 Ap. Ap. Ap. Ap. 05.839.XXX/XXXX-XX 1,260,700 8,489,913 Ap. Ap. Ap. Ap. 61.532.XXX/XXXX-XX 1,943,906,577 169,323 Ap. Ap. Ap. Ap. 04.676.XXX/XXXX-XX 2,564,084,404 0 Ap. Ap. Ap. Ap. 05.479.XXX/XXXX-XX 985,400 10,380,165 Ap. Ap. Ap. Ap. 05.479.XXX/XXXX-XX 1,397,656 17,317,285 Ap. Ap. Ap. Ap. 05.839.XXX/XXXX-XX 32,000 1,823,712 Ap. Ap. Ap. Ap. 61.544.XXX/XXXX-XX 8,863,879 10,254 Ap. Ap. Ap. Ap. 52.041.XXX/XXXX-XX 14,150,965 0 Ap. Ap. Ap. Ap. 07.140.XXX/XXXX-XX 3,795 27,144 Ap. Ap. Ap. Ap. 07.516.XXX/XXXX-XX 33,089 342,513 Ap. Ap. Ap. Ap. 07.496.XXX/XXXX-XX 917,911 6,304,438 Ap. Ap. Ap. Ap. 05.479.XXX/XXXX-XX 7,978 57,417 Ap. Ap. Ap. Ap. 05.840.XXX/XXXX-XX 162,403 1,662,100 Ap. Ap. Ap. Ap. 08.265.XXX/XXXX-XX 14,681 161,474 Ap. Ap. Ap. Ap. 08.297.XXX/XXXX-XX 4,300 0 Ap. Ap. Ap. Ap. 08.731.XXX/XXXX-XX 8,151 52,380 Ap. Ap. Ap. Ap. 11.100.XXX/XXXX-XX 507,480 0 Ap. Ap. Ap. Ap. 11.324.XXX/XXXX-XX 6,100 176,639 Ap. Ap. Ap. Ap. 09.063.XXX/XXXX-XX 511,000 5,480,575 Ap. Ap. Ap. Ap. 12.120.XXX/XXXX-XX 51,600 485,736 Ap. Ap. Ap. Ap. 13.834.XXX/XXXX-XX 93,400 0 Ap. Ap. Ap. Ap. 17.718.XXX/XXXX-XX 474,842 5,119,748 Ap. Ap. Ap. Ap. 07.247.XXX/XXXX-XX 86,117 644,368 Ap. Ap. Ap. Ap. 07.506.XXX/XXXX-XX 35,062 5,405,285 Ap. Ap. Ap. Ap. 09.559.XXX/XXXX-XX 83,244 1,454,883 Ap. Ap. Ap. Ap. 97.539.XXX/XXXX-XX 102,052 898,463 Ap. Ap. Ap. Ap. 97.539.XXX/XXXX-XX 51,826 557,086 Ap. Ap. Ap. Ap. 97.540.XXX/XXXX-XX 405,095 59,838,189 Ap. Ap. Ap. Ap. 09.294.XXX/XXXX-XX 185,700 1,813,179 Ap. Ap. Ap. Ap. 26.160.XXX/XXXX-XX 24,400 888,050 Ap. Ap. Ap. Ap. 09.470.XXX/XXXX-XX 72,700 347,550 Ap. Ap. Ap. Ap. 31.577.XXX/XXXX-XX 3,400 35,600 Ap. Ap. Ap. Ap. 33.580.XXX/XXXX-XX 45,000 583,426 Ap. Ap. Ap. Ap. 35.036.XXX/XXXX-XX 10,500 0 Ap. Ap. Ap. Ap. 39.332.XXX/XXXX-XX 89,961 16,719 Ap. Ap. Ap. Ap. 41.167.XXX/XXXX-XX 24,400 258,394 Ap. Ap. Ap. Ap. 59.573.XXX/XXXX-XX 12,266,374 1,503,043 Ap. Ap. Ap. Ap. 60.480.XXX/XXXX-XX 7,000,000 3,392,300 Ap. Ap. Ap. Ap. 07.140.XXX/XXXX-XX 10,345 114,015 Ap. Ap. Ap. Ap. 97.539.XXX/XXXX-XX 58,773 8,616,005 Ap. Ap. Ap. Ap. 298.25X.XXX-XX 2,400 0 Ap. Ap. Ap. Ap. 008.48X.XXX-XX 20,000 0 Ap. Abs. Ap. Ap. 386.78X.XXX-XX 1,240 0 Ap. Abs. Ap. Rej. 408.69X.XXX-XX 1,300 0 Ap. Ap. Ap. Ap. 28.580.XXX/XXXX-XX 72,700 695,346 Abs. Abs. Abs. Abs. 09.225.XXX/XXXX-XX 58,600 0 Abs. Abs. Abs. Abs. Deliberations: Extraordinary agenda

Amend the Bylaws to streamline the structure of the Board of Officers, leaving only the positions of Chief Executive Officer and Officer (items 9.1, 9.3 e 10.3): Amend the Bylaws to provide for the setting up of an Executive Committee, the Company's highest executive body, to be defined by the Board of Directors (item 9.2): Amend the Bylaws to change the way of the Company's representation, which will be carried out by two Officers together and, when the amount involved in a transaction exceeds R$500 million, at least one of the Officers must be either the Chief Executive Officer or another Officer who is a member of the Executive Committee (article 10 and item 10.1): Consolidate the Bylaws by carrying out the amendments mentioned in aforementioned and resulting adjustments to wording: