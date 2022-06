Ithmaar B S C : Notification from the company

Clarification on Issued Article

To: Bahrain Bourse

Ithmaar Holding B.S.C would like to announce the following clarifications:

رداص ربخ نأشب حيضوت

و ،نيرحبلا ةصروب / ةداسلا

يلاملا يبد قوس /

:هاندأ هليصافت نيبملا حيضوتلا نع ب.م.ش ةضباقلا رامثلإا ةكرش ةكرش نلعت

Date 05 June 2022 2022 وينوي 5 خيراتلا

Company Name Ithmaar Holding B.S.C. .ب.م.ش ةضباقلا رامثلإا ةكرش ةكرشلا مسإ

Trading Code ITHMR ITHMR لوادتلا زمر

Subject Al bilad Press release دلابلا ةديرج هترشن يذلا ربخلا نأشب حيضوت عوضوملا

clarification

With reference to the following ةظحلام ىجري ،هاندأ رابخلأا طبار ىلإ ةراشلإاب

news link, please note that the news اينبم نكي مل دلابلا ةديرج هترشن يذلا ربخلا نأ

published by Al Bilad was not based رامثلإا ةكرش نع رداص يفحص نايب ىلع

on an Ithmaar Holding press ةفيحص تاردابم نم ةردابم اهنأ ودبيو .ةضباقلا

Clarification release. It appears to be an Al Bilad يتلا ةريصقلا ةيصنلا لئاسرلا ىلع ءانب دلابلا حيضوتلا

initiative based on an SMS sent by لا هنأب املع .هئلامع ىلإ رامثلإا كنب اهلسرأ

Ithmaar Bank to its customers.

There is no new material ىوتحم يف ةديدج ةيرهوج تامولعم دجوت

information in the SMS. .ةلسرملا ةريصقلا لئاسرلا

Impact N/A دجوي لا بترتملا رثلأا

Previous relevant N/A دجوي لا تاذ ةقباس تاحاصفإ

disclosures (if any) )تدجو نإ( ةلص