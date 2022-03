Postponement of Extraordinary General Meeting

To: Bahrain Bourse; and

: Dubai Financial Market

Since the quorum for holding the EGM was not achieved today, another meeting will be held tomorrow Thursday 17 March 2022 at the same time electronically through Zoom videoconferencing application.

ةيداعلا ريغلا ةماعلا ةيعمجلا عامتجا ليجأت

و ،نيرحبلا ةصروب / ةداسلا يلاملا يبد قوس /

سيمخلا اًدغ رخآ ًاعامتجإ دقعيس ،ةيداعلا ريغلا ةماعلا ةيعمجلا عامتجا دقعل مويلا ينوناقلا باصنلا ءافيتسا مدعل ارظنً

.تاعامتجلال Zoom قيبطت ربع دعب نع اينورتكلإً تقولا سفن يف 2022 سرام 17