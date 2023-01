UK dividends calendar - next 7 days

<table style="width: 544px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="377" /> <col width="167" /> </colgroup><tbody><tr><td class="xl67" width="377" height="21"><strong>Tuesday 24 January</strong></td><td class="xl66" width="167"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">no events scheduled</td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl67" height="21"><strong>Wednesday 25 January</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Baltic Classifieds Group PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl67" height="21"><strong>Thursday 26 January</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">AEW UK REIT PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Artemis Alpha Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Bankers Investment Trust PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Centaur Media PLC</td><td class="xl66">special ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">City of London Investment Trust PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">CQS Natural Resources Growth & Income PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">CQS New City High Yield Fund Ltd</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Henderson Far East Income Ltd</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Law Debenture Corp</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">North Atlantic Smaller Cos Investment Trust PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Pennon Group PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">RWS Holdings PLC</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Schroder Oriental Income Fund Ltd</td><td class="xl66">ex-dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Smart Metering Systems PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">WH Smith PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl67" height="21"><strong>Friday 27 January</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">AB Dynamics PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">abrdn Latin American Income Fund Ltd</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">abrdn Private Equity Opportunities Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">abrdn Smaller Companies Income Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Appreciate Group PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Auto Trader Group PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Burberry Group PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Cranswick PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Currys PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Foresight Group Holdings Ltd</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Henderson High Income Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Impellam Group PLC</td><td class="xl66">special dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">IntegraFin Holdings PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">International Biotechnology Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">iomart Group PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Majedie Investments PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Majedie Investments PLC</td><td class="xl66">special dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Martin Currie Global Portfolio Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Redcentric PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Schroder Income Growth Fund PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Shires Income PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Troy Income & Growth Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">UP Global Sourcing Holdings PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Value and Indexed Property Income Trust PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr><tr><td class="xl67" height="21"><strong>Monday 30 January</strong></td><td class="xl66"> </td></tr><tr><td class="xl66" height="21">J Smart & Co (Contractors) PLC</td><td class="xl66">dividend payment date</td></tr> All Rights Reserved.</td><td class="xl66"> </td></tr></tbody></table>