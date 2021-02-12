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JACOBS ENGINEERING GROUP

(J)
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Jacobs Engineering : Statement of Ownership

02/12/2021 | 04:42pm EST
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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

SCHEDULE 13G

UNDER THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934

ANNUAL FILING

JACOBS ENGINEERING GROUP INC

(NAME OF ISSUER)

COMMON STOCK (TITLE OF CLASS OF SECURITIES)

469814107

(CUSIP NUMBER)

12/31/2020

(DATE OF EVENT WHICH REQUIRES FILING OF THIS STATEMENT)

CHECK THE APPROPRIATE BOX TO DESIGNATE THE RULE PURSUANT TO WHICH THIS

SCHEDULE IS FILED:

(X) RULE 13D-1 (B)

( ) RULE 13D-1 (C)

( ) RULE 13D-1 (D)

*THE REMAINDER OF THIS COVER PAGE SHALL BE FILLED OUT FOR A REPORTING PERSON`S INITIAL FILING ON THIS FORM WITH RESPECT TO THE SUBJECT CLASS OF SECURITIES, AND FOR ANY SUBSEQUENT AMENDMENT CONTAINING INFORMATION WHICH WOULD ALTER THE DISCLOSURES PROVIDED IN A PRIOR COVER PAGE.

THE INFORMATION REQUIRED IN THE REMAINDER OF THIS COVER PAGE SHALL NOT BE DEEMED TO BE "FILED" FOR THE PURPOSE OF SECTION 18 OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 ("ACT") OR OTHERWISE SUBJECT TO THE LIABILITIES OF THAT SECTION OF THE ACT BUT SHALL BE SUBJECT TO ALL OTHER PROVISIONS OF THE ACT (HOWEVER, SEE THE NOTES).

CUSIP NO: 469814107

13G

PAGE 2 OF 5 PAGES

  • 1. NAME OF REPORTING PERSON: STATE STREET CORPORATION I.R.S. IDENTIFICATION NO. OF THE ABOVE PERSON: 04-2456637

  • 2. CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP

    NOT APPLICABLE

  • 3. SEC USE ONLY

  • 4. CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION

    BOSTON, MASSACHUSETTS

  • 5. SOLE VOTING POWER

    0 SHARES

  • 6. SHARED VOTING POWER 7,959,608

  • 7. SOLE DISPOSITIVE POWER

    0 SHARES

  • 8. SHARED DISPOSITIVE POWER 8,507,087

9. AGGREGATED AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON 8,511,785

  • 10. CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (9) EXCLUDES CERTAIN SHARES

    NOT APPLICABLE

  • 11. PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW 9 6.55%

12. TYPE OF REPORTING PERSON

HC

CUSIP NO: 469814107 13G PAGE 3 OF 5 PAGES

ITEM 1.

(A) NAME OF ISSUER

JACOBS ENGINEERING GROUP INC

(B) ADDRESS OF ISSUER`S PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICES

1999 BRYAN STREET SUITE 1200 DALLAS TX 75201 UNITED STATES ITEM 2.

(A) NAME OF PERSON FILING STATE STREET CORPORATION

  • (B) ADDRESS OF PRINCIPAL BUSINESS OFFICE OR, IN NONE, RESIDENCE

    STATE STREET FINANCIAL CENTER ONE LINCOLN STREET

    BOSTON, MA 02111

    (FOR ALL REPORTING PERSONS)

  • (C) CITIZENSHIP: SEE ITEM 4 (CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION) OF COVER PAGES

  • (D) TITLE OF CLASS OF SECURITIES COMMON STOCK

  • (E) CUSIP NUMBER: 469814107

ITEM 3.

IF THIS STATEMENT IS FILED PURSUANT TO RULE 13D-1(B), OR 13D-2(B) OR (C), CHECK WHETHER THE PERSON FILING IS A:

SEE ITEM 12(TYPE OF REPORTING PERSON) OF THE COVER PAGE

FOR EACH REPORTING PERSON AND THE TABLE BELOW, WHICH EXPLAINS THE MEANING OF THE TWO LETTER SYMBOLS APPEARING IN ITEM 12 OF THE COVER PAGES.

SYMBOL

CATEGORY

BK

BANK AS DEFINED IN SECTION 3(A) (6) OF THE ACT.

IC

INSURANCE COMPANY AS DEFINED IN SECTION 3 (A) (19)

OF THE ACT

IC

INVESTMENT COMPANY REGISTERED UNDER SECTION 8 OF

THE INVESTMENT COMPANY ACT OF 1940.

IA

AN INVESTMENT ADVISOR IN ACCORDANCE WITH RULE

13D-1(B) (1) (II) (E).

EP

AN EMPLOYEE BENEFIT PLAN OR ENDOWMENT FUND IN

ACCORDANCE WITH RULE 13D-1(B) (1) (II) (F) .

HC

A PARENT HOLDING COMPANY OR CONTROL PERSON IN

ACCORDANCE WITH RULE 13D-1(B)(1)(II) (G).

SA

A SAVINGS ASSOCIATIONS AS DEFINED IN SECTION 3(B)

OF THE FEDERAL DEPOSIT INSURANCE ACT (12 U.S.C. 1813).

CP

A CHURCH PLAN THAT IS EXCLUDED FROM THE DEFINITION OF

AN INVESTMENT COMPANY UNDER SECTION 3(C)(14) OF THE

INVESTMENT COMPANY ACT OF 1940.

CUSIP NO: 469814107

13G

PAGE 4 OF 5 PAGESITEM 4. OWNERSHIP

THE INFORMATION SET FORTH IN ROWS 5 THROUGH 11 OF THE COVER PAGE HERETO FOR EACH OF THE REPORTING PERSONS IS INCORPORATED

HEREIN BY REFERENCE.

ITEM 5. OWNERSHIP OF FIVE PERCENT OR LESS OF CLASS NOT APPLICABLE

ITEM 6. OWNERSHIP OF MORE THAN FIVE PERCENT ON BEHALF OF ANOTHER PERSON NOT APPLICABLE

ITEM 7. IDENTIFICATION AND CLASSIFICATION OF THE SUBSIDIARY WHICH

ACQUIRED THE SECURITY BEING REPORTED ON BY THE PARENT HOLDING COMPANY OR CONTROL PERSON

SEE EXHIBIT 1 ATTACHED HERETO

ITEM 8. IDENTIFICATION AND CLASSIFICATION OF MEMBERS OF THE GROUP NOT APPLICABLE

ITEM 9. NOTICE OF DISSOLUTION OF GROUP NOT APPLICABLE

CUSIP NO: 469814107 13G PAGE 5 OF 5 PAGES ITEM 10. CERTIFICATION

BY SIGNING BELOW I CERTIFY THAT, TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE

AND BELIEF, THE SECURITIES REFERRED TO ABOVE WERE ACQUIRED AND ARE HELD IN THE ORDINARY COURSE OF BUSINESS AND WERE NOT ACQUIRED AND ARE NOT HELD FOR THE PURPOSE OR WITH THE EFFECT OF CHANGING OR INFLUENCING THE CONTROL OF THE ISSUER OF THE SECURITIES AND WERE NOT ACQUIRED AND ARE NOT HELD IN CONNECTION WITH OR AS A PARTICIPANT IN ANY TRANSACTION HAVING THAT PURPOSE OR EFFECT.

SIGNATURES

AFTER REASONABLE INQUIRY AND TO THE BEST OF HIS KNOWLEDGE AND

BELIEF, EACH OF THE UNDERSIGNED CERTIFIES THAT THE INFORMATION SET FORTH IN THIS STATEMENT IS TRUE, COMPLETE AND CORRECT.

STATE STREET CORPORATION

ELIZABETH SCHAEFER

SENIOR VICE PRESIDENT, DEPUTY CONTROLLER

EXHIBIT 1

THE FOLLOWING TABLE LISTS THE IDENTITY AND ITEM 3 CLASSIFICATION OF EACH SUBSIDIARY OF STATE STREET CORPORATION, THE PARENT HOLDING COMPANY, THAT BENEFICIALLY OWNS THE ISSUER`S SECURITIES. PLEASE REFER TO ITEM 3 OF THE ATTACHED SCHEDULE 13G FOR A DESCRIPTION OF EACH OF THE TWO-LETTER SYMBOLS REPRESENTING THE ITEM 3 CLASSIFICATION BELOW.

SUBSIDIARY

ITEM 3 CLASSIFICATION

SSGA FUNDS MANAGEMENT, INC.

IA

STATE STREET GLOBAL ADVISORS LIMITED (UK)

IA

STATE STREET GLOBAL ADVISORS LTD (CANADA)

IA

STATE STREET GLOBAL ADVISORS, AUSTRALIA LIMITED

IA

STATE STREET GLOBAL ADVISORS (JAPAN) CO., LTD

IA

STATE STREET GLOBAL ADVISORS ASIA LTD

IA

STATE STREET GLOBAL ADVISORS SINGAPORE LTD

IA

STATE STREET GLOBAL ADVISORS GMBH

IA

STATE STREET GLOBAL ADVISORS IRELAND LIMITED

IA

STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY

IA

NOTE: ALL OF THE LEGAL ENTITIES ABOVE ARE DIRECT OR INDIRECT SUBSIDIARIES OF STATE STREET CORPORATION.

Disclaimer

Jacobs Engineering Group Inc. published this content on 12 February 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 February 2021 21:41:05 UTC.


© Publicnow 2021
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Net income 2021 815 M - -
Net Debt 2021 1 657 M - -
P/E ratio 2021 21,0x
Yield 2021 0,78%
Capitalization 14 960 M 14 960 M -
EV / Sales 2021 1,19x
EV / Sales 2022 1,08x
Nbr of Employees 55 000
Free-Float 99,1%
Chart JACOBS ENGINEERING GROUP
Duration : Period :
Jacobs Engineering Group Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends JACOBS ENGINEERING GROUP
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBullishBullishBullish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 16
Average target price 126,43 $
Last Close Price 115,00 $
Spread / Highest target 17,4%
Spread / Average Target 9,94%
Spread / Lowest Target 0,00%
EPS Revisions
Managers and Directors
NameTitle
Steven J. Demetriou Chairman & Chief Executive Officer
Kevin Christopher Berryman Co-President & Chief Financial Officer
Robert Venkat Pragada Co-President & Chief Operating Officer
Madhuri A. Andrews Chief Digital & Information Officer, Senior VP
Michael R. Tyler Secretary, Chief Compliance Officer & Senior VP
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
JACOBS ENGINEERING GROUP5.54%14 960
VINCI SA6.51%59 392
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED-3.42%31 190
LARSEN & TOUBRO LIMITED18.14%29 572
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED1.71%18 876
FERROVIAL, S.A.-7.74%18 297
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