Jazeera Airways K S C P : 2022 Q4 (Arabic)

.ع.ك.م.ش ةريزجلا ناريط ةكرش تيوكلا
ةعمجملا ةيونسلا ةيلاملا تانايبلا لقتسملا تاباسحلا بقارم ريرقتو 2022 ربمسيد 31
ع.ك.م.ش ةريزجلا ناريط ةكرش
تيوكلا
ةحفصلا
سرهفلا
3 - 1
لقتسملا تاباسحلا بقارم ريرقت
4
عمجملا يلاملا زكرملا نايب
5
عمجملا ةراسخلا وأ حبرلا نايب
6
عمجملا رخلآا لماشلا لخدلاو ةراسخلا وأ حبرلا نايب
7
عمجملا نيمهاسملا قوقح يف تاريغتلا نايب
8
عمجملا ةيدقنلا تاقفدتلا نايب
36 - 9
ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاضيإ
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Jazeera Airways Co. KSC published this content on 07 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 February 2023 05:13:05 UTC.