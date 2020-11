Financials EUR USD Sales 2020 2 508 M 2 966 M 2 966 M Net income 2020 -173 M -205 M -205 M Net Debt 2020 1 192 M 1 410 M 1 410 M P/E ratio 2020 -13,7x Yield 2020 1,08% Capitalization 2 936 M 3 473 M 3 473 M EV / Sales 2020 1,65x EV / Sales 2021 1,87x Nbr of Employees 12 076 Free-Float 34,1% Chart JCDECAUX SA Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends JCDECAUX SA Short Term Mid-Term Long Term Trends Bearish Bearish Bearish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus HOLD Number of Analysts 16 Average target price 16,13 € Last Close Price 13,80 € Spread / Highest target 44,9% Spread / Average Target 16,9% Spread / Lowest Target -20,3% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers Name Title Jean-François Decaux Chairman-Executive Board & Co-CEO Jean-Charles Decaux Co-Chief Executive Officer Gérard Jacques Degonse Chairman-Supervisory Board David Bourg Chief Financial & Administrative Officer Pierre Niox-Chateau Vice President-Information Systems Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) JCDECAUX SA -49.78% 3 473 AUTOHOME INC. 30.28% 12 425 OMNICOM GROUP., INC. -39.13% 10 602 WPP PLC -38.77% 10 401 WEIBO CORPORATION -5.26% 9 944 PUBLICIS GROUPE SA -22.20% 9 335