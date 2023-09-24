JORDAN COMMERCIAL BANK
To: Jordan Securities Commission,
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Amman Stock Exchange
ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Company's Name: JORDAN COMMERCIAL BANK
ﻲﻧﺩﺭﻷﺍ ﻱﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
Date: 24-09-2023 11:10:56 AM
AM 11:10:56 2023-09-24 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
Subject: ﺎﻴﻠﻋ ﺔﻳﺬﻴﻔﻨﺗ ﺓﺭﺍﺩﺍ
ﺎﻴﻠﻋ ﺔﻳﺬﻴﻔﻨﺗ ﺓﺭﺍﺩﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
2023/07/31 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻲﻧﺩﺭﻻﺍ ﻱﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺭﺮﻗ
2023/07/31 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻲﻧﺩﺭﻻﺍ ﻱﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺭﺮﻗ
ﻱﺬﻟﺍ ﺩﺎﻗﺮﻟﺍ ﻦﻴﺴﺣ ﻝﺎﻤﺟ ﺪﻴﺴﻟﺍ ﻦﻣ ًﻼﻛ ﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺎﺑ
ﻱﺬﻟﺍ ﺩﺎﻗﺮﻟﺍ ﻦﻴﺴﺣ ﻝﺎﻤﺟ ﺪﻴﺴﻟﺍ ﻦﻣ ًﻼﻛ ﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺎﺑ
ﺪﻟﺎﺧ ﺪﻴﻟﻭ ﺪﻴﺴﻟﺍﻭ ﻲﺴﺳﺆﻤﻟﺍ ﻝﺎﺼﺗﻻﺍ ﺓﺮﺋﺍﺩ ﺮﻳﺪﻣ ﺐﺼﻨﻣ ﻞﻐﺸﻳ
ﺪﻟﺎﺧ ﺪﻴﻟﻭ ﺪﻴﺴﻟﺍﻭ ﻲﺴﺳﺆﻤﻟﺍ ﻝﺎﺼﺗﻻﺍ ﺓﺮﺋﺍﺩ ﺮﻳﺪﻣ ﺐﺼﻨﻣ ﻞﻐﺸﻳ
ﺮﺳ ﻦﻴﻣﺃﻭ ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺓﺮﺋﺍﺪﻟﺍ ﺮﻳﺪﻣ ﺐﺼﻨﻣ ﻞﻐﺸﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻱﻮﻴﻬﻘﻟﺍ
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ﻡﺪﻋ ﺎﻧﺩﺭﻭ ﺚﻴﺣ ﺎﻴﻠﻌﻟﺍ ﺔﻳﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺀﺎﻀﻋﺍ ﻦﻣ ،ﺲﻠﺠﻤﻟﺍ
ﻡﺪﻋ ﺎﻧﺩﺭﻭ ﺚﻴﺣ ﺎﻴﻠﻌﻟﺍ ﺔﻳﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺀﺎﻀﻋﺍ ﻦﻣ ،ﺲﻠﺠﻤﻟﺍ
ﺭﺍﺮﻗ ﻪﻴﻃ ﻖﻓﺮﻣ ،ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻰﻠﻋ ﻲﻧﺩﺭﻻﺍ ﻱﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺔﻌﻧﺎﻤﻣ
ﺭﺍﺮﻗ ﻪﻴﻃ ﻖﻓﺮﻣ ،ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻰﻠﻋ ﻲﻧﺩﺭﻻﺍ ﻱﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺔﻌﻧﺎﻤﻣ
ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ.
.ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ
31-07-2023
31-07-2023
Please accept our sincere thanks and appreciation.
.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
Chairman of Board of Directors
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
User Name: ﻱﺭﻮﻤﺣ ﻢﺜﻴﻫ
ﻱﺭﻮﻤﺣ ﻢﺜﻴﻫ :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Jordan Commercial Bank PSC published this content on 24 September 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 September 2023 08:39:09 UTC.