Kindly be informed that Hassan nayef ahmed saadoun has been appointed in the company as ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺮﻳﺪﻤﻟﺍ ﺐﺋﺎﻧ ﺕﺎﻌﻴﺒﻤﻟﺍ ﺮﻳﺪﻣﻭ starting from 10-04-2022

ﺪﻤﺣﺍ ﻒﻳﺎﻧ ﻦﺴﺣ ﺓﺪﻴﺴﻟﺍ /ﺪﻴﺴﻟﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻢﺗ ﻪﻧﺄﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﻮﺟﺭﺃ ﺕﺎﻌﻴﺒﻤﻟﺍ ﺮﻳﺪﻣﻭ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺮﻳﺪﻤﻟﺍ ﺐﺋﺎﻧ ﺐﺼﻨﻤﺑ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻭﺪﻌﺳ .2022-04-10 ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻦﻣ ﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ