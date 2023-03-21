Jordan Hotels and Tourism : Disclosure (JOHT) 2023 03 21

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To: Jordan Securities Commission,
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ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Amman Stock Exchange
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ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Company's Name: JORDAN HOTELS & TOURISM
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ﺔﻴﻧﺩﺭﻻﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍﻭ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Date: 21-03-2023 02:08:50 PM
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PM 02:08:50 2023-03-21 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
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Subject: ﺔﻳﺩﺎﻋ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﺌﻴﻫ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ
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ﺔﻳﺩﺎﻋ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﺌﻴﻫ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
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ﺭﻮﻀﺤﻟ ﻢﻜﺗﻮﻋﺩ ﺔﻴﻧﺩﺭﻷﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍﻭ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﺮﺴﻳ
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ﺭﻮﻀﺤﻟ ﻢﻜﺗﻮﻋﺩ ﺔﻴﻧﺩﺭﻷﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍﻭ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﺮﺴﻳ
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ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻲﻤﻫﺎﺴﻤﻟ ﺔﻳﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻠﻟ ﻦﻴﺘﺴﻟﺍﻭ ﻊﺑﺍﺮﻟﺍ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻﺍ
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ﻖﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺀﺎﺛﻼﺜﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﺮﻬﻇ ﻦﻣ ﺓﺮﺸﻋ ﺔﻴﻧﺎﺜﻟﺍ ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ﻡﺎﻤﺗ ﻲﻓ ﻩﺪﻘﻋ ﻱﻮﻨﻤﻟﺍ
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ﻖﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺀﺎﺛﻼﺜﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﺮﻬﻇ ﻦﻣ ﺓﺮﺸﻋ ﺔﻴﻧﺎﺜﻟﺍ ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ﻡﺎﻤﺗ ﻲﻓ ﻩﺪﻘﻋ ﻱﻮﻨﻤﻟﺍ
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ﻊﺿﺎﺧ ﻮﻫﻭ ﻉﻮﻤﺴﻤﻟﺍﻭ ﻲﺋﺮﻤﻟﺍ ﻲﻧﻭﺮﺘﻜﻟﻹﺍ ﻝﺎﺼﺗﻻﺍ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ 2023/04/18
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ﻊﺿﺎﺧ ﻮﻫﻭ ﻉﻮﻤﺴﻤﻟﺍﻭ ﻲﺋﺮﻤﻟﺍ ﻲﻧﻭﺮﺘﻜﻟﻹﺍ ﻝﺎﺼﺗﻻﺍ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ 2023/04/18
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ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍﻭ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺮﻳﺯﻭ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟ
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ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍﻭ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺮﻳﺯﻭ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟ
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21-03-2023
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21-03-2023
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Please accept our sincere thanks and appreciation.
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.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
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Chairman of Board of Directors
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ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
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User Name: Haitham Alhanbali
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Haitham Alhanbali :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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