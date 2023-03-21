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    JOHT   JO3100311013

JORDAN HOTELS AND TOURISM COMPANY

(JOHT)
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End-of-day quote Amman Stock Exchange  -  2023-03-07
2.150 JOD   -0.92%
07:21aJordan Hotels And Tourism : Disclosure (JOHT) 2023 03 21
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Jordan Hotels and Tourism : Disclosure (JOHT) 2023 03 21

03/21/2023 | 07:21am EDT
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JORDAN HOTELS & TOURISM

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: JORDAN HOTELS & TOURISM

ﺔﻴﻧﺩﺭﻻﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍﻭ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Date: 21-03-2023 02:08:50 PM

PM 02:08:50 2023-03-21 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Subject: ﺔﻳﺩﺎﻋ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﺌﻴﻫ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ

ﺔﻳﺩﺎﻋ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﺌﻴﻫ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

ﺭﻮﻀﺤﻟ ﻢﻜﺗﻮﻋﺩ ﺔﻴﻧﺩﺭﻷﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍﻭ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﺮﺴﻳ

ﺭﻮﻀﺤﻟ ﻢﻜﺗﻮﻋﺩ ﺔﻴﻧﺩﺭﻷﺍ ﺔﺣﺎﻴﺴﻟﺍﻭ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﺮﺴﻳ

ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻲﻤﻫﺎﺴﻤﻟ ﺔﻳﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻠﻟ ﻦﻴﺘﺴﻟﺍﻭ ﻊﺑﺍﺮﻟﺍ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻﺍ

ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻲﻤﻫﺎﺴﻤﻟ ﺔﻳﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻠﻟ ﻦﻴﺘﺴﻟﺍﻭ ﻊﺑﺍﺮﻟﺍ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻﺍ

ﻖﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺀﺎﺛﻼﺜﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﺮﻬﻇ ﻦﻣ ﺓﺮﺸﻋ ﺔﻴﻧﺎﺜﻟﺍ ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ﻡﺎﻤﺗ ﻲﻓ ﻩﺪﻘﻋ ﻱﻮﻨﻤﻟﺍ

ﻖﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺀﺎﺛﻼﺜﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﺮﻬﻇ ﻦﻣ ﺓﺮﺸﻋ ﺔﻴﻧﺎﺜﻟﺍ ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ﻡﺎﻤﺗ ﻲﻓ ﻩﺪﻘﻋ ﻱﻮﻨﻤﻟﺍ

ﻊﺿﺎﺧ ﻮﻫﻭ ﻉﻮﻤﺴﻤﻟﺍﻭ ﻲﺋﺮﻤﻟﺍ ﻲﻧﻭﺮﺘﻜﻟﻹﺍ ﻝﺎﺼﺗﻻﺍ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ 2023/04/18

ﻊﺿﺎﺧ ﻮﻫﻭ ﻉﻮﻤﺴﻤﻟﺍﻭ ﻲﺋﺮﻤﻟﺍ ﻲﻧﻭﺮﺘﻜﻟﻹﺍ ﻝﺎﺼﺗﻻﺍ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ 2023/04/18

ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍﻭ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺮﻳﺯﻭ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟ

ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍﻭ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺮﻳﺯﻭ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟ

21-03-2023

21-03-2023

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: Haitham Alhanbali

Haitham Alhanbali :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Page 1 of 1

Disclaimer

Jordan Hotels and Tourism Company PSC published this content on 21 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 March 2023 11:20:01 UTC.


© Publicnow 2023
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Sales 2021 7,62 M 10,7 M 10,7 M
Net income 2021 -1,81 M -2,54 M -2,54 M
Net cash 2021 0,42 M 0,60 M 0,60 M
P/E ratio 2021 -11,2x
Yield 2021 -
Capitalization 21,5 M 30,3 M 30,3 M
EV / Sales 2020 3,71x
EV / Sales 2021 2,59x
Nbr of Employees 368
Free-Float 9,76%
Chart JORDAN HOTELS AND TOURISM COMPANY
Duration : Period :
Jordan Hotels and Tourism Company Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Yassin Khalil Mohamed Yasin Al-Talhouni Vice Chairman & Managing Director
Ihsan Yousef Hassan Al-Natour Chief Financial Officer & Secretary
Issam Halim Jaris Salfiti Chairman
Hilal Omer Mustafa Abu Zaid Independent Non-Executive Director
Nasser Awwad Mohammed Al-Khalidi Independent Non-Executive Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
JORDAN HOTELS AND TOURISM COMPANY-19.17%30
MARRIOTT INTERNATIONAL, INC.9.50%50 236
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC.9.24%36 778
HYATT HOTELS CORPORATION21.00%11 628
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC11.47%11 315
ACCOR23.34%7 966
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