Jordan Industrial Resources : Disclosure (JOIR) 2022 12 11

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To: Jordan Securities Commission,
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ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Amman Stock Exchange
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ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Company's Name: JORDAN INDUSTRIAL RESOURCES
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ﺔﻴﻧﺩﺭﻷﺍ ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﻤﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Date: 11-12-2022 01:22:55 PM
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PM 01:22:55 2022-12-11 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
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Subject: Selling fractional shares resulting from capital r
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ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺃﺭ ﺾﻴﻔﺨﺗ ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟﺍ ﻢﻬﺳﻷﺍ ﺭﻮﺴﻛ ﻊﻴﺑ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
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2022/11/09 ﺦﻳﺭﺎﺗ 22/02952/1/2 ﻢﻗﺭ ﻢﻜﺑﺎﺘﻜﻟ ﺓﺭﺎﺷﻹﺎﺑ
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2022/11/09 ﺦﻳﺭﺎﺗ 22/02952/1/2 ﻢﻗﺭ ﻢﻜﺑﺎﺘﻜﻟ ﺓﺭﺎﺷﻹﺎﺑ
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ﻝﺎﻣ ﺱﺃﺭ ﺾﻴﻔﺨﺗ ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟﺍ ﻢﻬﺳﻻﺍ ﺭﻮﺴﻛ ﻊﻴﺑ ﺹﻮﺼﺨﺑ
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ﻝﺎﻣ ﺱﺃﺭ ﺾﻴﻔﺨﺗ ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟﺍ ﻢﻬﺳﻻﺍ ﺭﻮﺴﻛ ﻊﻴﺑ ﺹﻮﺼﺨﺑ
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ﺎﻬﻌﻴﺑ ﻢﺗ ﺪﻗ ﻪﻧﺍ ﻢﻜﻣﻼﻋﺃ ﺩﻮﻧ (ﻢﻬﺳ 1239) ﺔﻐﻟﺎﺒﻟﺍﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ
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ﺎﻬﻌﻴﺑ ﻢﺗ ﺪﻗ ﻪﻧﺍ ﻢﻜﻣﻼﻋﺃ ﺩﻮﻧ ( ﻢﻬﺳ 1239) ﺔﻐﻟﺎﺒﻟﺍﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ
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ﺕﺎﻧﺎﻣﺃ ﺏﺎﺴﺤﺑ ﺎﻬﺘﻤﻴﻘﺑ ﻅﺎﻔﺘﺣﻻﺍ ﻢﺘﻴﺳﻭ 2022-12-08 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ
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ﺕﺎﻧﺎﻣﺃ ﺏﺎﺴﺤﺑ ﺎﻬﺘﻤﻴﻘﺑ ﻅﺎﻔﺘﺣﻻﺍ ﻢﺘﻴﺳﻭ 2022-12-08 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ
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ﻝﻮﺻﻷﺍ ﺐﺴﺣ ﻢﻬﻴﻠﻋ ﺎﻬﻌﻳﺯﻮﺗﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻣ ﺢﻟﺎﺼﻟ .
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. ﻝﻮﺻﻷﺍ ﺐﺴﺣ ﻢﻬﻴﻠﻋ ﺎﻬﻌﻳﺯﻮﺗﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻣ ﺢﻟﺎﺼﻟ
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08-12-2022
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08-12-2022
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Please accept our sincere thanks and appreciation.
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.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
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Chairman of Board of Directors
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ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
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User Name: Hussam Adnan Aburahma
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Hussam Adnan Aburahma :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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