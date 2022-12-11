Advanced search
Log in
Log in
Or log in with
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Sign up
Email Registration
Or log in with
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Homepage
  2. Equities
  3. Jordan
  4. Amman Stock Exchange
  5. Jordan Industrial Resources
  6. News
  7. Summary
    JOIR   JO4105511011

JORDAN INDUSTRIAL RESOURCES

(JOIR)
  Report
End-of-day quote Amman Stock Exchange  -  2022-12-07
0.2800 JOD    0.00%
10/31Jordan Industrial Resources Reports Earnings Results for the Nine Months Ended September 30, 2022
CI
09/08Jordan Industrial Resources : Disclosure (JOIR) 2022 09 08
PU
08/30Jordan Industrial Resources Reports Earnings Results for the Half Year Ended June 30, 2022
CI
SummaryQuotesChartsNewsCompanyFinancialsFunds 
SummaryMost relevantAll NewsOther languagesPress ReleasesOfficial PublicationsSector news

Jordan Industrial Resources : Disclosure (JOIR) 2022 12 11

12/11/2022 | 07:03am EST
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

JORDAN INDUSTRIAL RESOURCES

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: JORDAN INDUSTRIAL RESOURCES

ﺔﻴﻧﺩﺭﻷﺍ ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﻤﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Date: 11-12-2022 01:22:55 PM

PM 01:22:55 2022-12-11 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Subject: Selling fractional shares resulting from capital r

ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺃﺭ ﺾﻴﻔﺨﺗ ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟﺍ ﻢﻬﺳﻷﺍ ﺭﻮﺴﻛ ﻊﻴﺑ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

2022/11/09 ﺦﻳﺭﺎﺗ 22/02952/1/2 ﻢﻗﺭ ﻢﻜﺑﺎﺘﻜﻟ ﺓﺭﺎﺷﻹﺎﺑ

2022/11/09 ﺦﻳﺭﺎﺗ 22/02952/1/2 ﻢﻗﺭ ﻢﻜﺑﺎﺘﻜﻟ ﺓﺭﺎﺷﻹﺎﺑ

ﻝﺎﻣ ﺱﺃﺭ ﺾﻴﻔﺨﺗ ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟﺍ ﻢﻬﺳﻻﺍ ﺭﻮﺴﻛ ﻊﻴﺑ ﺹﻮﺼﺨﺑ

ﻝﺎﻣ ﺱﺃﺭ ﺾﻴﻔﺨﺗ ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟﺍ ﻢﻬﺳﻻﺍ ﺭﻮﺴﻛ ﻊﻴﺑ ﺹﻮﺼﺨﺑ

ﺎﻬﻌﻴﺑ ﻢﺗ ﺪﻗ ﻪﻧﺍ ﻢﻜﻣﻼﻋﺃ ﺩﻮﻧ (ﻢﻬﺳ 1239) ﺔﻐﻟﺎﺒﻟﺍﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ

ﺎﻬﻌﻴﺑ ﻢﺗ ﺪﻗ ﻪﻧﺍ ﻢﻜﻣﻼﻋﺃ ﺩﻮﻧ ( ﻢﻬﺳ 1239) ﺔﻐﻟﺎﺒﻟﺍﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ

ﺕﺎﻧﺎﻣﺃ ﺏﺎﺴﺤﺑ ﺎﻬﺘﻤﻴﻘﺑ ﻅﺎﻔﺘﺣﻻﺍ ﻢﺘﻴﺳﻭ 2022-12-08 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ

ﺕﺎﻧﺎﻣﺃ ﺏﺎﺴﺤﺑ ﺎﻬﺘﻤﻴﻘﺑ ﻅﺎﻔﺘﺣﻻﺍ ﻢﺘﻴﺳﻭ 2022-12-08 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ

ﻝﻮﺻﻷﺍ ﺐﺴﺣ ﻢﻬﻴﻠﻋ ﺎﻬﻌﻳﺯﻮﺗﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻣ ﺢﻟﺎﺼﻟ .

. ﻝﻮﺻﻷﺍ ﺐﺴﺣ ﻢﻬﻴﻠﻋ ﺎﻬﻌﻳﺯﻮﺗﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻣ ﺢﻟﺎﺼﻟ

08-12-2022

08-12-2022

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: Hussam Adnan Aburahma

Hussam Adnan Aburahma :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Page 1 of 1

Disclaimer

Jordan Industrial Resources Co. PSC published this content on 11 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 December 2022 12:02:03 UTC.


© Publicnow 2022
All news about JORDAN INDUSTRIAL RESOURCES
10/31Jordan Industrial Resources Reports Earnings Results for the Nine Months Ended Septembe..
CI
09/08Jordan Industrial Resources : Disclosure (JOIR) 2022 09 08
PU
08/30Jordan Industrial Resources Reports Earnings Results for the Half Year Ended June 30, 2..
CI
08/14Jordan Industrial Resources : Assembly Decision-(JOIR)-2022-08-14
PU
04/30Jordan Industrial Resources Co. Ltd. Reports Earnings Results for the First Quarter End..
CI
04/25Jordan Industrial Resources : Assembly Decision-(JOIR)-2022-04-25
PU
04/05Jordan Industrial Resources : G.a (joir) 2022 04 05
PU
03/24Jordan Industrial Resources Co. Ltd. Reports Earnings Results for the Full Year Ended D..
CI
03/08Jordan Industrial Resources : Disclosure (JOIR) 2022 03 08
PU
2021Jordan Industrial Resources Co. Ltd. Reports Earnings Results for the Nine Months Ended..
CI
More news
Financials
Sales 2021 0,62 M 0,88 M 0,88 M
Net income 2021 -0,16 M -0,23 M -0,23 M
Net Debt 2021 - - -
P/E ratio 2021 -22,9x
Yield 2021 -
Capitalization 1,76 M 2,48 M 2,48 M
EV / Sales 2020 11,7x
Capi. / Sales 2021 5,96x
Nbr of Employees 82
Free-Float 42,8%
Chart JORDAN INDUSTRIAL RESOURCES
Duration : Period :
Jordan Industrial Resources Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Omar Ahmad Sadiq Shaaban General Manager & Executive Director
Abdel Rahman Saleh Chief Financial Officer
Ramzi Saleh Issa Al-Muasher Chairman
Fouad Kazem Shaker Al-Zubaidi Independent Non-Executive Director
Faraj Shehadeh Faraj Al-Dababneh Non-Independent Non-Executive Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
JORDAN INDUSTRIAL RESOURCES-52.54%2
RECKITT BENCKISER GROUP PLC-7.92%51 417
CHURCH & DWIGHT CO., INC.-21.92%19 517
THE CLOROX COMPANY-13.85%18 357
PT UNILEVER INDONESIA TBK12.41%11 310
LION CORPORATION-3.25%3 099