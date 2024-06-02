JORDAN INDUSTRIAL RESOURCES
To: Jordan Securities Commission,
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Amman Stock Exchange
ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Company's Name: JORDAN INDUSTRIAL RESOURCES
ﺔﻴﻧﺩﺭﻷﺍ ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﻤﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
Date: 02-06-2024 01:28:56 PM
PM 01:28:56 2024-06-02 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
Subject: Invitation to attend an Extraordinary General
ﻱﺩﺎﻋ ﺮﻴﻏ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺭﻮﻀﺤﻟ ﺓﻮﻋﺩ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
Assembly Meeting
The Board of Directors of JORDAN INDUSTRIAL
ﻢﻜﺗﻮﻋﺩ ﺔﻴﻧﺩﺭﻷﺍ ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺮﺴﻳ
RESOURCES cordially invites you to attend the company's
ﻩﺪﻘﻋ ﻱﻮﻨﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺭﻮﻀﺤﻟ
Extraordinary General Assembly Meeting which will be
Zoom Application ﻲﻓ 12:00 ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ 2024-06-23 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ
held at 12:00 on 23-06-2024 at Zoom Application to
:ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﻻﺍ ﻝﻭﺪﺟ ﺔﺸﻗﺎﻨﻤﻟ ﻚﻟﺫﻭ
discuss the following matters:
Subject:
:ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
Amending the Company's Articles and Memorandum of
ﺕﻼﻳﺪﻌﺘﻟﺍ ﻕﺎﻓﺭﺍ ﺐﺠﻳ) .ﻲﺳﺎﺳﻷﺍ ﺎﻬﻣﺎﻈﻧﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻞﻳﺪﻌﺗ
Association (the proposed amendments must be attached
(ﻉﺎﻤﺘﺟﻼﻟ ﺓﻮﻋﺪﻟ ﻲﻓ ﻲﺳﺎﺳﻻﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍﻭ ﺪﻘﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺣﺮﺘﻘﻤﻟﺍ
to the invitation)
ﻲﺳﺎﺳﻷﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍﻭ ﺲﻴﺳﺄﺘﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻦﻣ (4) ﻢﻗﺭ ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ ﻞﻳﺪﻌﺗ
ﻲﺳﺎﺳﻷﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍﻭ ﺲﻴﺳﺄﺘﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻦﻣ (4) ﻢﻗﺭ ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ ﻞﻳﺪﻌﺗ 3-
ﻦﻣ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺃﺭ ﻒﻟﺄﺘﻳ :ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ ﺢﺒﺼﻴﻟ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ
ﻦﻣ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺃﺭ ﻒﻟﺄﺘﻳ :ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ ﺢﺒﺼﻴﻟ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ
ﻒﻟﺍ ﻥﻮﻌﺴﺗﻭ ﻥﺎﻨﺛﺍﻭ ﺔﺋﺎﻤﻌﺑﺭﺃﻭ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﻥﺎﻨﺛﺍ (2,492,834)
ﻒﻟﺍ ﻥﻮﻌﺴﺗﻭ ﻥﺎﻨﺛﺍﻭ ﺔﺋﺎﻤﻌﺑﺭﺃﻭ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﻥﺎﻨﺛﺍ (2,492,834)
(2,492,834) ﻰﻟﺇ ﺎﻤﺴﻘﻣ ﻲﻧﺩﺭﺃ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﺛﻼﺛﻭ ﺔﻌﺑﺭﺃﻭ ﺔﺋﺎﻤﻧﺎﻤﺛﻭ
(2,492,834) ﻰﻟﺇ ﺎﻤﺴﻘﻣ ﻲﻧﺩﺭﺃ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﺛﻼﺛﻭ ﺔﻌﺑﺭﺃﻭ ﺔﺋﺎﻤﻧﺎﻤﺛﻭ
ﺔﻌﺑﺭﺃﻭ ﺔﺋﺎﻤﻧﺎﻤﺛﻭ ﻒﻟﺍ ﻥﻮﻌﺴﺗﻭ ﻥﺎﻨﺛﺍﻭ ﺔﺋﺎﻤﻌﺑﺭﺃﻭ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﻥﺎﻨﺛﺍ
ﺔﻌﺑﺭﺃﻭ ﺔﺋﺎﻤﻧﺎﻤﺛﻭ ﻒﻟﺍ ﻥﻮﻌﺴﺗﻭ ﻥﺎﻨﺛﺍﻭ ﺔﺋﺎﻤﻌﺑﺭﺃﻭ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﻥﺎﻨﺛﺍ
ﻢﻬﺳ ﻞﻜﻟ ﻥﻮﻜﻳﻭ ﻲﻧﺩﺭﺃ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﺔﻴﻤﺳﻹﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻢﻬﺳ ﻥﻮﺛﻼﺛﻭ
ﻢﻬﺳ ﻞﻜﻟ ﻥﻮﻜﻳﻭ ﻲﻧﺩﺭﺃ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﺔﻴﻤﺳﻹﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻢﻬﺳ ﻥﻮﺛﻼﺛﻭ
ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻲﻓ ﺪﺣﺍﻭ ﺕﻮﺻ.
.ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻲﻓ ﺪﺣﺍﻭ ﺕﻮﺻ
Decreasing of the Company's capital
ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺃﺭ ﺾﻴﻔﺨﺗ
ﻲﻓ ﺎﻤﻛ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﺔﻤﻛﺍﺮﺘﻤﻟﺍ ﺮﺋﺎﺴﺨﻟﺍ ﺀﺎﻔﻃﺇ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ
ﻲﻓ ﺎﻤﻛ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﺔﻤﻛﺍﺮﺘﻤﻟﺍ ﺮﺋﺎﺴﺨﻟﺍ ﺀﺎﻔﻃﺇ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ
(4,487,151) ﺔﻐﻟﺎﺒﻟﺍﻭ 2023 ﻝﻭﻷﺍ ﻥﻮﻧﺎﻛ 31 ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ
(4,487,151) ﺔﻐﻟﺎﺒﻟﺍﻭ 2023 ﻝﻭﻷﺍ ﻥﻮﻧﺎﻛ 31 ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ
ﻪﺑ ﺐﺘﺘﻜﻤﻟﺍﻭ ﺡﺮﺼﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺃﺭ ﺾﻴﻔﺨﺗ - : ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ ﺭﺎﻨﻳﺩ
ﻪﺑ ﺐﺘﺘﻜﻤﻟﺍﻭ ﺡﺮﺼﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺃﺭ ﺾﻴﻔﺨﺗ - : ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ ﺭﺎﻨﻳﺩ
(1,798,498) ﻰﻟﺇ ﻢﻬﺳ /ﺭﺎﻨﻳﺩ (6,285,649) ﻉﻮﻓﺪﻤﻟﺍﻭ
(1,798,498) ﻰﻟﺇ ﻢﻬﺳ /ﺭﺎﻨﻳﺩ (6,285,649) ﻉﻮﻓﺪﻤﻟﺍﻭ
ﻢﻬﺳ/ﺭﺎﻨﻳﺩ .
. ﻢﻬﺳ/ﺭﺎﻨﻳﺩ
Increasing the authorized capital of the Company
ﻪﺑ ﺡﺮﺼﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻣ ﺱﺃﺭ ﺓﺩﺎﻳﺯ
2- ﻦﻳﺩ ﺔﻠﻤﺳﺭ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻣ ﺱﺃﺭ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ
ﻦﻳﺩ ﺔﻠﻤﺳﺭ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻣ ﺱﺃﺭ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ 2-
ﺔﻐﻟﺎﺒﻟﺍﻭ ﺓﺭﺍﺩﻷﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ ﺮﺸﻌﻤﻟﺍ ﻱﺰﻣﺭ ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ
ﺔﻐﻟﺎﺒﻟﺍﻭ ﺓﺭﺍﺩﻷﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ ﺮﺸﻌﻤﻟﺍ ﻱﺰﻣﺭ ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ
2023 ﻝﻭﻷﺍ ﻥﻮﻧﺎﻛ 31 ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻤﻛ ﺭﺎﻨﻳﺩ (694,336)
2023 ﻝﻭﻷﺍ ﻥﻮﻧﺎﻛ 31 ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻤﻛ ﺭﺎﻨﻳﺩ (694,336)
ﻢﻬﺳ/ﺭﺎﻨﻳﺩ (2,492,834) ﻰﻟﺍ ﻢﻬﺳ/ﺭﺎﻨﻳﺩ (1,798,498).
.ﻢﻬﺳ/ﺭﺎﻨﻳﺩ (2,492,834) ﻰﻟﺍ ﻢﻬﺳ/ﺭﺎﻨﻳﺩ (1,798,498)
Other:
:ﺮﺧﺁ
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JORDAN INDUSTRIAL RESOURCES
ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﻹﺍ ﻝﺎﻤﻜﺘﺳﺎﺑ ﻪﺒﺋﺎﻧ ﻭﺃ/ﻭ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ ﺾﻳﻮﻔﺗ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮﻗ ﺬﻴﻔﻨﺘﻟ ﺔﻴﻨﻌﻤﻟﺍ ﺕﺎﻬﺠﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﺳﺮﻟﺍ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ .
ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﻹﺍ ﻝﺎﻤﻜﺘﺳﺎﺑ ﻪﺒﺋﺎﻧ ﻭﺃ/ﻭ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ ﺾﻳﻮﻔﺗ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮﻗ ﺬﻴﻔﻨﺘﻟ ﺔﻴﻨﻌﻤﻟﺍ ﺕﺎﻬﺠﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﺳﺮﻟﺍ
. ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ
Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors
User Name: Hussam Adnan Aburahma
.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ Hussam Adnan Aburahma :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Jordan Industrial Resources Co. PSC published this content on 02 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 June 2024 11:09:01 UTC.