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JORDAN INVESTMENT TRUST P.L.C

(JOIT)
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Jordan Investment Trust P L C : Disclosure (JOIT) 2022 02 14

02/15/2022 | 01:27am EST
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JORDAN INVESTMENT TRUST

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: JORDAN INVESTMENT TRUST

ﺔﻴﻧﺩﺭﻻﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﻘﺜﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Date: 14-02-2022 06:51:18 PM

PM 06:51:18 2022-02-14 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Subject: ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺇ ﺪﻋﻮﻣ

ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺇ ﺪﻋﻮﻣ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

ﺔﻴﻧﺩﺭﻷﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ ﺔﻘﺜﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﻥﺄﺑ ﻢﻠﻌﻟﺎﺑ ﻡﺮﻜﺘﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ

ﺔﻴﻧﺩﺭﻷﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ ﺔﻘﺜﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﻥﺄﺑ ﻢﻠﻌﻟﺎﺑ ﻡﺮﻜﺘﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ

ﻉﺎﻤﺘﺟﺇ ﺭﻮﻀﺤﻟ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﺓﻮﻋﺩ 2022/2/14 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻪﻋﺎﻤﺘﺟﺇ ﻲﻓ ﺭﺮﻗ ﺪﻗ

ﻉﺎﻤﺘﺟﺇ ﺭﻮﻀﺤﻟ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﺓﻮﻋﺩ 2022/2/14 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻪﻋﺎﻤﺘﺟﺇ ﻲﻓ ﺭﺮﻗ ﺪﻗ

ﺀﺎﻌﺑﺭﻷﺍ ﻡﻮﻳ ﻩﺪﻘﻋ ﻱﻮﻨﻤﻟﺍ ﻭ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ

ﺀﺎﻌﺑﺭﻷﺍ ﻡﻮﻳ ﻩﺪﻘﻋ ﻱﻮﻨﻤﻟﺍ ﻭ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ

ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍﻭ ﺓﻮﻋﺪﻟﺍ ﻦﻋ ﺔﺨﺴﻨﺑ ﻢﻛﺪﻳﻭﺰﺗ ﻢﺘﻴﺳﻭ ﺍﺬﻫ ، 2022/4/20 ﻖﻓﺍﻮﻤﻟﺍ

ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍﻭ ﺓﻮﻋﺪﻟﺍ ﻦﻋ ﺔﺨﺴﻨﺑ ﻢﻛﺪﻳﻭﺰﺗ ﻢﺘﻴﺳﻭ ﺍﺬﻫ ، 2022/4/20 ﻖﻓﺍﻮﻤﻟﺍ

ﺎﻤﻫﺩﺍﺪﻋﺍ ﻦﻣ ﺀﺎﻬﺘﻧﻻﺍ ﻝﺎﺣ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ .

. ﺎﻤﻫﺩﺍﺪﻋﺍ ﻦﻣ ﺀﺎﻬﺘﻧﻻﺍ ﻝﺎﺣ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ

14-02-2022

14-02-2022

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: Alaa Mahmoud Almasri

Alaa Mahmoud Almasri :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Page 1 of 1

Disclaimer

Jordan Investment Trust plc published this content on 14 February 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 February 2022 06:26:09 UTC.


© Publicnow 2022
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Net income 2020 -0,97 M -1,37 M -1,37 M
Net cash 2020 3,77 M 5,32 M 5,32 M
P/E ratio 2020 -15,2x
Yield 2020 -
Capitalization 19,6 M 27,7 M 27,7 M
EV / Sales 2019 0,92x
EV / Sales 2020 87,8x
Nbr of Employees 50
Free-Float 0,19%
Chart JORDAN INVESTMENT TRUST P.L.C
Duration : Period :
Jordan Investment Trust P.L.C Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Ahmed Hamza Ahmed Tantash Vice Chairman & Chief Executive Officer
Alaa M. Mohammed Jamal Al-Masri Chief Financial Officer
Shadi Ramzi Abd Al-Salam Al-Majali Chairman
Mutaz Hussameddin Ibrahim Al-Alami Independent Non-Executive Director
Amer Mohammad Abdulrahman Al-Bashir Independent Non-Executive Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
JORDAN INVESTMENT TRUST P.L.C16.13%28
MACQUARIE GROUP LIMITED-5.90%50 953
NATIXIS0.00%15 086
EQUITABLE HOLDINGS, INC.5.52%14 961
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