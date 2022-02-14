Jordan Investment Trust P L C : Disclosure (JOIT) 2022 02 14

|
To: Jordan Securities Commission,
|
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
|
Amman Stock Exchange
|
ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
|
Company's Name: JORDAN INVESTMENT TRUST
|
ﺔﻴﻧﺩﺭﻻﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﻘﺜﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
|
Date: 14-02-2022 06:51:18 PM
|
PM 06:51:18 2022-02-14 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
|
Subject: ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺇ ﺪﻋﻮﻣ
|
ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺇ ﺪﻋﻮﻣ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
|
|
|
ﺔﻴﻧﺩﺭﻷﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ ﺔﻘﺜﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﻥﺄﺑ ﻢﻠﻌﻟﺎﺑ ﻡﺮﻜﺘﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ
|
ﺔﻴﻧﺩﺭﻷﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ ﺔﻘﺜﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﻥﺄﺑ ﻢﻠﻌﻟﺎﺑ ﻡﺮﻜﺘﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ
|
ﻉﺎﻤﺘﺟﺇ ﺭﻮﻀﺤﻟ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﺓﻮﻋﺩ 2022/2/14 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻪﻋﺎﻤﺘﺟﺇ ﻲﻓ ﺭﺮﻗ ﺪﻗ
|
ﻉﺎﻤﺘﺟﺇ ﺭﻮﻀﺤﻟ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﺓﻮﻋﺩ 2022/2/14 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻪﻋﺎﻤﺘﺟﺇ ﻲﻓ ﺭﺮﻗ ﺪﻗ
|
ﺀﺎﻌﺑﺭﻷﺍ ﻡﻮﻳ ﻩﺪﻘﻋ ﻱﻮﻨﻤﻟﺍ ﻭ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ
|
ﺀﺎﻌﺑﺭﻷﺍ ﻡﻮﻳ ﻩﺪﻘﻋ ﻱﻮﻨﻤﻟﺍ ﻭ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ
|
ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍﻭ ﺓﻮﻋﺪﻟﺍ ﻦﻋ ﺔﺨﺴﻨﺑ ﻢﻛﺪﻳﻭﺰﺗ ﻢﺘﻴﺳﻭ ﺍﺬﻫ ، 2022/4/20 ﻖﻓﺍﻮﻤﻟﺍ
|
ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍﻭ ﺓﻮﻋﺪﻟﺍ ﻦﻋ ﺔﺨﺴﻨﺑ ﻢﻛﺪﻳﻭﺰﺗ ﻢﺘﻴﺳﻭ ﺍﺬﻫ ، 2022/4/20 ﻖﻓﺍﻮﻤﻟﺍ
|
ﺎﻤﻫﺩﺍﺪﻋﺍ ﻦﻣ ﺀﺎﻬﺘﻧﻻﺍ ﻝﺎﺣ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ .
|
. ﺎﻤﻫﺩﺍﺪﻋﺍ ﻦﻣ ﺀﺎﻬﺘﻧﻻﺍ ﻝﺎﺣ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ
|
|
|
14-02-2022
|
14-02-2022
|
|
|
Please accept our sincere thanks and appreciation.
|
.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
|
Chairman of Board of Directors
|
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
|
User Name: Alaa Mahmoud Almasri
|
Alaa Mahmoud Almasri :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
|
|
|