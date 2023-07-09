JORDAN MASAKEN FOR LAND & INDUSTRIAL DEVELOPMENT PROJECTS
To: Jordan Securities Commission,
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Amman Stock Exchange
ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Company's Name: JORDAN MASAKEN FOR LAND &
ﻊﻳﺭﺎﺸﻤﻟﺍﻭ ﻲﺿﺍﺭﻷﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﻦﻛﺎﺴﻣ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
INDUSTRIAL DEVELOPMENT PROJECTS
ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ
Date: 09-07-2023 02:32:32 PM
PM 02:32:32 2023-07-09 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
Subject: ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﻬﺳ ﺮﻌﺳ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ
ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﻬﺳ ﺮﻌﺳ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
ﻦﻴﻣﺮﺘﺤﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﺔﺌﻴﻫ / ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ.
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ﻝﻭﺍﺪﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﻗﺮﻟﺍ ﺓﺮﺋﺍﺩ.
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ﺪﻌﺑﻭ ﺔﺒﻴﻃ ﺔﻴﺤﺗ،
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ﺮﺒﻋ ﺎﻨﻴﻟﺇ ﺩﺭﺍﻮﻟﺍ (3/4/01911/23) ﻢﻗﺭ ﻢﻜﺑﺎﺘﻛ ﻰﻟﺇ ﺓﺭﺎﺷﻹﺎﺑ
ﺮﺒﻋ ﺎﻨﻴﻟﺇ ﺩﺭﺍﻮﻟﺍ (3/4/01911/23) ﻢﻗﺭ ﻢﻜﺑﺎﺘﻛ ﻰﻟﺇ ﺓﺭﺎﺷﻹﺎﺑ
ﻲﻧﻭﺮﺘﻜﻟﻻﺍ ﺡﺎﺼﻓﻻﺍ ﻡﺎﻈﻧ XBRL ﻢﻬﺳ ﺮﻌﺳ ﻥﺃ ﺹﻮﺼﺨﺑ
ﻢﻬﺳ ﺮﻌﺳ ﻥﺃ ﺹﻮﺼﺨﺑ XBRL ﻲﻧﻭﺮﺘﻜﻟﻻﺍ ﺡﺎﺼﻓﻻﺍ ﻡﺎﻈﻧ
-06-19 ﻦﻴﺑﺎﻣ ﺓﺮﺘﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻅﻮﺤﻠﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﻊﻔﺗﺭﺍ ﺪﻗ ﺎﻨﺘﻛﺮﺷ
-06-19 ﻦﻴﺑﺎﻣ ﺓﺮﺘﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻅﻮﺤﻠﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﻊﻔﺗﺭﺍ ﺪﻗ ﺎﻨﺘﻛﺮﺷ
ﻭﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺑ ﻱﺃ ﺪﺟﻮﺗ ﻻ ﻪﻧﺄﺑ ﻢﻜﻤﻠﻌﻧ .2023-07-2 ﺔﻳﺎﻐﻟﻭ 2023
ﻭﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺑ ﻱﺃ ﺪﺟﻮﺗ ﻻ ﻪﻧﺄﺑ ﻢﻜﻤﻠﻌﻧ .2023-07-2 ﺔﻳﺎﻐﻟﻭ 2023
ﺓﺪﻳﺪﺟ ﺕﺎﻬﺟﻮﺗ ﻭﺃ ﺕﺍﺭﺍﺮﻗ ﻭﺃ ﺔﻣﺎﻫ ﺙﺍﺪﺣﺃ ﻭﺃ ﺔﻳﺮﻫﻮﺟ ﺭﻮﻣﺃ
ﺓﺪﻳﺪﺟ ﺕﺎﻬﺟﻮﺗ ﻭﺃ ﺕﺍﺭﺍﺮﻗ ﻭﺃ ﺔﻣﺎﻫ ﺙﺍﺪﺣﺃ ﻭﺃ ﺔﻳﺮﻫﻮﺟ ﺭﻮﻣﺃ
ﻥﺃ ﻢﻜﻟ ﺪﻛﺆﻧ ﻥﺃ ﺩﻮﻧﻭ .ﺎﻬﻨﻋ ﺡﺎﺼﻓﻹﺍ ﻢﺘﻳ ﻢﻟ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻯﺪﻟ
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ﻭﺃ ﺔﻣﺎﻫ ﺙﺍﺪﺣﺃ ﻭﺃ ﺕﺍﺭﻮﻄﺗ ﺔﻳﺃ ﻦﻋ ﺡﺎﺼﻓﻹﺎﺑ ﻡﻮﻘﺘﺳ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ
ﻭﺃ ﺔﻣﺎﻫ ﺙﺍﺪﺣﺃ ﻭﺃ ﺕﺍﺭﻮﻄﺗ ﺔﻳﺃ ﻦﻋ ﺡﺎﺼﻓﻹﺎﺑ ﻡﻮﻘﺘﺳ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ
ﻢﻜﺘﺌﻴﻫ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗﻭ ﺔﻤﻈﻧﻷ ًﺎﻘﻓﻭ ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﻣ ﺕﺎﻬﺟﻮﺗ ﻭﺃ ﺕﺍﺭﺍﺮﻗ
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ﺓﺮﻗﻮﻤﻟﺍ.
.ﺓﺮﻗﻮﻤﻟﺍ
ﺮﻳﺪﻘﺘﻟﺍﻭ ﻡﺍﺮﺘﺣﻹﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ،،،
،،،ﺮﻳﺪﻘﺘﻟﺍﻭ ﻡﺍﺮﺘﺣﻹﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
09-07-2023
09-07-2023
Please accept our sincere thanks and appreciation.
.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
Chairman of Board of Directors
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
User Name: Lina Muammar
Lina Muammar :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Disclaimer
Jordan Masaken for Land & Industrial Development Projects cO. PSC published this content on 09 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 July 2023 12:25:06 UTC.