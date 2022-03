Jordan National Shipping Lines : Board Of Directors Decision-(SHIP)-2022-03-26

JORDAN NATIONAL SHIPPING LINES announces that its Board of Directors approved on 24-03-2022 the recommendation to the company's general assembly to:-Distributing cash dividends equal to 12% of the company's paid in capital 15000000 to shareholders

ﺲﻠﺠﻣ ﺭﺍﺮﻗ ﻦﻋ ﺔﻴﻧﺩﺭﻻﺍ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﻁﻮﻄﺨﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻦﻠﻌﺗ ﺔﻴﺻﻮﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺎﺑ 2022-03-24 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺬﺨﺘُﻤﻟﺍ ﺎﻬﺗﺭﺍﺩﺇ -:ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻠﻟ ﻝﺎﻣ ﺱﺃﺭ ﻦﻣ %12 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻳﺪﻘﻧ ﺡﺎﺑﺭﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﺑ 15000000 ﻎﻟﺎﺒﻟﺍﻭ ﻉﻮﻓﺪﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ