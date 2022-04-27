Jordan Petroleum Refinery : Assembly Decision-(JOPT)-2022-04-27

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Approving the appointment/reappointment of the auditors Deloitte & Touche (M.E.) for the financial year 31-12-2022.And authorizing the board of directors to determine their fees
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ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎﺴﺣ ﻲﻘﻗﺪﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺓﺩﺎﻋﺍ ﻭﺍ/ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺔﻨﺴﻠﻟ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎﺴﺣ ﻖﻴﻗﺪﺘﻟ (.Deloitte & Touche (M.E ﻢﻬﺑﺎﻌﺗﺍ ﺪﻳﺪﺤﺘﺑ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺾﻳﻮﻔﺗ ﻭ 2022-12-31 ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ
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- APPROVED THE DEDUCTION ( 10% ) OF THE NET ANNUAL PROFITS OF THE ACTIVITY OF JORDAN PETROLEUM PRODUCTS MARKETING COMPANY FOR THE STATUTORY RESERVE ACCOUNT , THE COMPANY IS WHOLLY OWNED BY THE JORDAN PETROLEUM REFINERY COMPANY.
- CONTINUE TO STOP DEDUCTION OF ( 10% ) AS STATUTORY RESERVE FROM THE ANNUAL NET PROFITS OF THE REST OF THE COMPANY'S ACTIVITIES .
. APPROVED TO ALLOCATE JD (12,896,118 ) FOR VOLUNTARY RESERVE ACCOUNT TO BE USE AS DETERMINED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY
APPROVED TO ALLOCATE JD ( 12,896,118 ) FOR RESERVE ACCOUNT FOR THE PURPOSES OF THE FOURTH EXPANSION PROJECT .
APPROVED TO USE THE ACCUMULATED VOLUNTARY RESERVE BALANCE FOR THE PURPOSES OF THE FOURTH EXPANSION PROJECT
- AMEND THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSAL TO PAY ( 25% ) OF THE PAID UP CAPITAL AS CASH DIVIDENDS TO BE ( 30 % ) OF THE PAID UP CAPITAL AS CASH DIVIDENDS , THE AMOUNT OF ( 300 ) FILS PER SHARE AFTER TAX TO SHAREHOLDERS REGISTERED IN THE COMPANY RECORD ON 27/4/2022 .
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ﺔﻛﺮﺷ ﻁﺎﺸﻨﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟﺍ ﺔﻴﻓﺎﺼﻟﺍ ﺔﻳﻮﻨﺴﻟﺍ ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﻦﻣ (%10) ﻪﺘﺒﺴﻧ ﺎﻣ ﻉﺎﻄﺘﻗﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺔﻛﻮﻠﻤﻣ ﺔﻛﺮﺷ ﻲﻫﻭ ﻱﺭﺎﺒﺟﻻﺍ ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﺏﺎﺴﺤﻟ ﺔﻴﻧﺩﺭﻷﺍ ﺔﻴﻟﻭﺮﺘﺒﻟﺍ ﺕﺎﺠﺘﻨﻤﻟﺍ ﻖﻳﻮﺴﺗ . ﺔﻴﻧﺩﺭﻷﺍ ﻝﻭﺮﺘﺒﻟﺍ ﺓﺎﻔﺼﻣ ﺔﻛﺮﺸﻟ ﻞﻣﺎﻜﻟﺎﺑ
ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﻦﻣ ﻱﺭﺎﺒﺟﺍ ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﺎﻛ (%10) ﻪﺘﺒﺴﻧ ﺎﻣ ﻉﺎﻄﺘﻗﺍ ﻒﻗﻮﺑ ﺭﺍﺮﻤﺘﺳﻻﺍ ﻻ .ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﻄﺸﻧﺃ ﻲﻗﺎﺒﻟ ﺔﻴﻓﺎﺼﻟﺍ ﺔﻳﻮﻨﺴﻟﺍ
ﻱﺭﺎﻴﺘﺧﻻﺍ ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﺏﺎﺴﺤﻟ ﺭﺎﻨﻳﺩ (12.896.118) ﻎﻠﺒﻣ ﺺﻴﺼﺨﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺎﻫﺩﺪﺤﻳ ﻲﺘﻟﺍ ﺽﺍﺮﻏﻸﻟ ﻪﻣﺍﺪﺨﺘﺳﺍﻭ
ﺏﺎﺴﺤﻟ ﺭﺎﻨﻳﺩ (12.896.118) ﻎﻠﺒﻣ ﺺﻴﺼﺨﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ
.1
.ﻊﺑﺍﺮﻟﺍ ﺔﻌﺳﻮﺘﻟﺍ ﻉﻭﺮﺸﻣ ﺽﺍﺮﻏﻷ ﺹﺎﺨﻟﺍ ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ
ﻉﻭﺮﺸﻣ ﺽﺍﺮﻏﻷ ﻊﻤﺠﺘﻤﻟﺍ ﻱﺭﺎﻴﺘﺧﻻﺍ ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﺪﻴﺻﺭ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ .ﻊﺑﺍﺮﻟﺍ ﺔﻌﺳﻮﺘﻟﺍ
ﻰﻠﻋ ﺔﻳﺪﻘﻧ ﺡﺎﺑﺭﺃ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﻥﺎﺸﺑ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺡﺮﺘﻘﻣ ﻞﻳﺪﻌﺗ .1 ) ﻎﻠﺒﻤﺑ ﻱﺃ ﻉﻮﻓﺪﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺍﺭ ﻦﻣ ( %25 ) ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﻢﻬﺴﻟﺍ ﻚﻟﺎﻤﻟ ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺺﻟﺎﺧ ﺪﺣﺍﻮﻟﺍ ﻢﻬﺴﻠﻟ ﺲﻠﻓ (250 ﺢﺒﺼﺘﻟ 2022/4/27 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺕﻼﺠﺳ ﻲﻓ ﻻﻮﺻﺍ ﻞﺠﺴﻤﻟﺍ ( %30) ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻳﺪﻘﻧ ﺡﺎﺑﺭﺃ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺪﺣﺍﻮﻟﺍ ﻢﻬﺴﻠﻟ ﺲﻠﻓ ( 300 ) ﻎﻠﺒﻤﺑ ﻱﺃ ﻉﻮﻓﺪﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺍﺭ ﻦﻣ ﺕﻼﺠﺳ ﻲﻓ ﻻﻮﺻﺍ ﻞﺠﺴﻤﻟﺍ ﻢﻬﺴﻟﺍ ﻚﻟﺎﻤﻟ ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺺﻟﺎﺧ . 2022/4/27 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ