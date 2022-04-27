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    JOPT   JO4204111010

JORDAN PETROLEUM REFINERY CO. LTD.

(JOPT)
  Report
End-of-day quote Amman Stock Exchange  -  04-25
4.090 JOD   -1.92%
12:26pJORDAN PETROLEUM REFINERY : Assembly Decision-(JOPT)-2022-04-27
PU
12:15pJORDAN PETROLEUM REFINERY : Disclosure (JOPT) 2022 04 27
PU
04/25JORDAN PETROLEUM REFINERY : Disclosure (JOPT) 2022 04 25
PU
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Jordan Petroleum Refinery : Assembly Decision-(JOPT)-2022-04-27

04/27/2022 | 12:26pm EDT
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JORDAN PETROLEUM REFINERY

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﻭﺮﺘﺑﻮﺟ/ ﺔﻴﻧﺩﺭﻷﺍ ﻝﻭﺮﺘﺒﻟﺍ ﺓﺎﻔﺼﻣ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

PM 03:03:16 2022-04-27 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺞﺋﺎﺘﻧ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

To: Jordan Securities Commission,

Amman Stock Exchange

Company's Name: JORDAN PETROLEUM REFINERY Date: 27-04-2022 03:03:16 PM

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ 11:00 ﻰﻠﻋ 2022-04-27 ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ َﺪﻘُﻋ ﻲﻓ ﻚﻟﺫﻭ.ﻝﻭﺮﺘﺑﻮﺟ/ ﺔﻴﻧﺩﺭﻷﺍ ﻝﻭﺮﺘﺒﻟﺍ ﺓﺎﻔﺼﻣ ﺔﻛﺮﺸﻟ ﺔﻳﺩﺎﻌﻟﺍ %55.46 ﺭﻮﻀﺣ ﺔﺒﺴﻨﺑﻭ ﻲﻧﻭﺮﺘﻜﻟﻻﺍﻭ ﻲﺋﺮﻤﻟﺍ ﻝﺎﺼﺗﻻﺍ ﻞﺋﺎﺳﻭ -:ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺫﺎﺨﺗﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻝﻼﺧ ﻢﺗ

The Ordinary General Assembly Meeting of JORDAN PETROLEUM REFINERY was held on 11:00 On 27-04-2022 at ZOOM, the shareholders participation in the Assembly Meeting was 55.46%

The following decisions were adopted at the Meeting:-

ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺮﻀﺤﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻟﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ

Subject: Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting

ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺮﻀﺤﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻟﺍ 2021-04-28 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺪﻘﻌﻨﻤﻟﺍﻭ

Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 28-04-2021

ﻝﺎﻤﻋﺍ ﻦﻋ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻟﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻬﺘﻨﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺔﻨﺴﻠﻟ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ

Subject: Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on specified date

ﺔﻨﺴﻠﻟ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﺍ ﻦﻋ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻟﺍ 2021-12-31 ﻲﻓ ﺔﻴﻬﺘﻨﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ

Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31-12-2021

ﻦﻋ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎﺴﺣ ﻲﻘﻗﺪﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻟﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻬﺘﻨﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺔﻨﺴﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ

Subject: Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements

ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ ﻦﻋ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎﺴﺣ ﻲﻘﻗﺪﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻟﺍ 2021-12-31 ﻲﻓ ﺔﻴﻬﺘﻨﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺔﻨﺴﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ

Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31-12-2021

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺔﻨﺴﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻟﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻬﺘﻨﻤﻟﺍ

Subject: Approving the Financial Statements for the year ended on

-31 ﻲﻓ ﺔﻴﻬﺘﻨﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺔﻨﺴﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻟﺍ

2021-12

Approving the Financial Statements for the year ended on 31-12-2021

ﻊﻓﺪﻟﺎﺑ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺡﺍﺮﺘﻗﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

Subject: Approving of the Board of Director's proposal to pay

ﻰﻠﻋ ﺡﺎﺑﺭﺃ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﻥﺎﺸﺑ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺡﺮﺘﻘﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ

Approving of the Board of Director's proposal to pay 30%

JORDAN PETROLEUM REFINERY

as cash dividends to the shareholders and distributing 0% as bonus shares

ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺍﺭ ﻦﻣ 30% ﺔﻴﺴﻨﺑ ﺔﻳﺪﻘﻧ ﺡﺎﺑﺭﺍ ﻦﻋ ﺓﺭﺎﺒﻋ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺍﺭ ﻦﻣ 0% ﺔﻴﺴﻨﺑ ﺔﻴﻧﺎﺠﻣ ﻢﻬﺳﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗﻭ

Subject: Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended

ﻦﻋ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﺔﻣﺫ ﺀﺍﺮﺑﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻬﺘﻨﻤﻟﺍ ﺔﻨﺴﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻢﻬﺗﺎﻓﺮﺼﺗ

Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31-12-2021

ﻢﻬﺗﺎﻓﺮﺼﺗ ﻦﻋ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﺔﻣﺫ ﺀﺍﺮﺑﺍ 2021-12-31 ﻲﻓ ﺔﻴﻬﺘﻨﻤﻟﺍ ﺔﻨﺴﻟﺍ ﻝﻼﺧ

Subject: Approving the appointment / reappointment of the auditors for the financial year and authorizing the board of directors to determine their fees

ﺕﺎﺑﺎﺴﺤﻟﺍ ﻲﻘﻗﺪﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺓﺩﺎﻋﺇ / ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ ﻢﻬﺑﺎﻌﺗﺃ ﺪﻳﺪﺤﺘﻟ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺾﻳﻮﻔﺗﻭ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺔﻨﺴﻠﻟ

Approving the appointment/reappointment of the auditors Deloitte & Touche (M.E.) for the financial year 31-12-2022.And authorizing the board of directors to determine their fees

ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎﺴﺣ ﻲﻘﻗﺪﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺓﺩﺎﻋﺍ ﻭﺍ/ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺔﻨﺴﻠﻟ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎﺴﺣ ﻖﻴﻗﺪﺘﻟ (.Deloitte & Touche (M.E ﻢﻬﺑﺎﻌﺗﺍ ﺪﻳﺪﺤﺘﺑ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺾﻳﻮﻔﺗ ﻭ 2022-12-31 ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ

Subject: Other

ﺮﺧﺁ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

Other:

:ﺮﺧﺁ

- APPROVED THE DEDUCTION ( 10% ) OF THE NET ANNUAL PROFITS OF THE ACTIVITY OF JORDAN PETROLEUM PRODUCTS MARKETING COMPANY FOR THE STATUTORY RESERVE ACCOUNT , THE COMPANY IS WHOLLY OWNED BY THE JORDAN PETROLEUM REFINERY COMPANY.

- CONTINUE TO STOP DEDUCTION OF ( 10% ) AS STATUTORY RESERVE FROM THE ANNUAL NET PROFITS OF THE REST OF THE COMPANY'S ACTIVITIES .

. APPROVED TO ALLOCATE JD (12,896,118 ) FOR VOLUNTARY RESERVE ACCOUNT TO BE USE AS DETERMINED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

APPROVED TO ALLOCATE JD ( 12,896,118 ) FOR RESERVE ACCOUNT FOR THE PURPOSES OF THE FOURTH EXPANSION PROJECT .

APPROVED TO USE THE ACCUMULATED VOLUNTARY RESERVE BALANCE FOR THE PURPOSES OF THE FOURTH EXPANSION PROJECT

- AMEND THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSAL TO PAY ( 25% ) OF THE PAID UP CAPITAL AS CASH DIVIDENDS TO BE ( 30 % ) OF THE PAID UP CAPITAL AS CASH DIVIDENDS , THE AMOUNT OF ( 300 ) FILS PER SHARE AFTER TAX TO SHAREHOLDERS REGISTERED IN THE COMPANY RECORD ON 27/4/2022 .

ﺔﻛﺮﺷ ﻁﺎﺸﻨﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟﺍ ﺔﻴﻓﺎﺼﻟﺍ ﺔﻳﻮﻨﺴﻟﺍ ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﻦﻣ (%10) ﻪﺘﺒﺴﻧ ﺎﻣ ﻉﺎﻄﺘﻗﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺔﻛﻮﻠﻤﻣ ﺔﻛﺮﺷ ﻲﻫﻭ ﻱﺭﺎﺒﺟﻻﺍ ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﺏﺎﺴﺤﻟ ﺔﻴﻧﺩﺭﻷﺍ ﺔﻴﻟﻭﺮﺘﺒﻟﺍ ﺕﺎﺠﺘﻨﻤﻟﺍ ﻖﻳﻮﺴﺗ . ﺔﻴﻧﺩﺭﻷﺍ ﻝﻭﺮﺘﺒﻟﺍ ﺓﺎﻔﺼﻣ ﺔﻛﺮﺸﻟ ﻞﻣﺎﻜﻟﺎﺑ

ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﻦﻣ ﻱﺭﺎﺒﺟﺍ ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﺎﻛ (%10) ﻪﺘﺒﺴﻧ ﺎﻣ ﻉﺎﻄﺘﻗﺍ ﻒﻗﻮﺑ ﺭﺍﺮﻤﺘﺳﻻﺍ ﻻ .ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﻄﺸﻧﺃ ﻲﻗﺎﺒﻟ ﺔﻴﻓﺎﺼﻟﺍ ﺔﻳﻮﻨﺴﻟﺍ

ﻱﺭﺎﻴﺘﺧﻻﺍ ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﺏﺎﺴﺤﻟ ﺭﺎﻨﻳﺩ (12.896.118) ﻎﻠﺒﻣ ﺺﻴﺼﺨﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺎﻫﺩﺪﺤﻳ ﻲﺘﻟﺍ ﺽﺍﺮﻏﻸﻟ ﻪﻣﺍﺪﺨﺘﺳﺍﻭ

ﺏﺎﺴﺤﻟ ﺭﺎﻨﻳﺩ (12.896.118) ﻎﻠﺒﻣ ﺺﻴﺼﺨﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ

.1

.ﻊﺑﺍﺮﻟﺍ ﺔﻌﺳﻮﺘﻟﺍ ﻉﻭﺮﺸﻣ ﺽﺍﺮﻏﻷ ﺹﺎﺨﻟﺍ ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ

ﻉﻭﺮﺸﻣ ﺽﺍﺮﻏﻷ ﻊﻤﺠﺘﻤﻟﺍ ﻱﺭﺎﻴﺘﺧﻻﺍ ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﺪﻴﺻﺭ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ .ﻊﺑﺍﺮﻟﺍ ﺔﻌﺳﻮﺘﻟﺍ

ﻰﻠﻋ ﺔﻳﺪﻘﻧ ﺡﺎﺑﺭﺃ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﻥﺎﺸﺑ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺡﺮﺘﻘﻣ ﻞﻳﺪﻌﺗ .1 ) ﻎﻠﺒﻤﺑ ﻱﺃ ﻉﻮﻓﺪﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺍﺭ ﻦﻣ ( %25 ) ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﻢﻬﺴﻟﺍ ﻚﻟﺎﻤﻟ ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺺﻟﺎﺧ ﺪﺣﺍﻮﻟﺍ ﻢﻬﺴﻠﻟ ﺲﻠﻓ (250 ﺢﺒﺼﺘﻟ 2022/4/27 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺕﻼﺠﺳ ﻲﻓ ﻻﻮﺻﺍ ﻞﺠﺴﻤﻟﺍ ( %30) ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻳﺪﻘﻧ ﺡﺎﺑﺭﺃ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺪﺣﺍﻮﻟﺍ ﻢﻬﺴﻠﻟ ﺲﻠﻓ ( 300 ) ﻎﻠﺒﻤﺑ ﻱﺃ ﻉﻮﻓﺪﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺍﺭ ﻦﻣ ﺕﻼﺠﺳ ﻲﻓ ﻻﻮﺻﺍ ﻞﺠﺴﻤﻟﺍ ﻢﻬﺴﻟﺍ ﻚﻟﺎﻤﻟ ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺺﻟﺎﺧ . 2022/4/27 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ

Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors

User Name: ﺔﻨﺿﺎﻣﺮﻟﺍ ﻑﺮﺷﺃ

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ ﺔﻨﺿﺎﻣﺮﻟﺍ ﻑﺮﺷﺃ :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Disclaimer

Jordan Petroleum Refinery Company PSC published this content on 27 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 April 2022 16:25:28 UTC.


© Publicnow 2022
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12:26pJORDAN PETROLEUM REFINERY : Assembly Decision-(JOPT)-2022-04-27
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Sales 2022 1 243 M 1 753 M 1 753 M
Net income 2022 46,6 M 65,7 M 65,7 M
Net Debt 2022 380 M 536 M 536 M
P/E ratio 2022 8,70x
Yield 2022 12,7%
Capitalization 409 M 577 M 577 M
EV / Sales 2022 0,63x
Capi. / Sales 2023 0,32x
Nbr of Employees 2 527
Free-Float 69,5%
Chart JORDAN PETROLEUM REFINERY CO. LTD.
Duration : Period :
Jordan Petroleum Refinery Co. Ltd. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends JORDAN PETROLEUM REFINERY CO. LTD.
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBullishBullishBullish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus UNDERPERFORM
Number of Analysts 1
Last Close Price 4,09 JOD
Average target price 3,45 JOD
Spread / Average Target -15,6%
EPS Revisions
Managers and Directors
Abdul Karim Hussein Alawin Chief Executive Officer
Alla Arif Saad Al-Batayneh Chairman
Abdul Rahim Fathi Salim Al-Baqai Vice Chairman
Bassam Rashad Rashid Sinokrot Director
Khair Abdullah Ayad Abu Sa'alik Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
JORDAN PETROLEUM REFINERY CO. LTD.19.24%577
EXXON MOBIL CORPORATION34.48%347 731
CHEVRON CORPORATION33.39%307 560
RELIANCE INDUSTRIES LTD17.21%244 923
BP PLC14.81%93 111
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION4.96%72 875