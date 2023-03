Jordan Petroleum Refinery : G.A (JOPT) 2023 03 07

JORDAN PETROLEUM REFINERY

To: Jordan Securities Commission, ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: JORDAN PETROLEUM REFINERY ﻝﻭﺮﺘﺑﻮﺟ/ ﺔﻴﻧﺩﺭﻷﺍ ﻝﻭﺮﺘﺒﻟﺍ ﺓﺎﻔﺼﻣ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Date: 07-03-2023 05:43:16 PM PM 05:43:16 2023-03-07 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺭﻮﻀﺤﻟ ﺓﻮﻋﺩ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

Assembly Meeting

The Board of Directors of JORDAN PETROLEUM ﻢﻜﺗﻮﻋﺩ ﻝﻭﺮﺘﺑﻮﺟ/ ﺔﻴﻧﺩﺭﻷﺍ ﻝﻭﺮﺘﺒﻟﺍ ﺓﺎﻔﺼﻣ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺮﺴﻳ

REFINERY cordially invites you to attend the company's ﻩﺪﻘﻋ ﻱﻮﻨﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺭﻮﻀﺤﻟ

Ordinary General Assembly Meeting which will be held at ﻝﺎﺼﺗﻹﺍ ﻞﺋﺎﺳﻭ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﻲﻓ 11:00 ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ 2023-04-05 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ

11:00 on 05-04-2023 at BY VISUAL AND ELECTRONIC :ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﻻﺍ ﻝﻭﺪﺟ ﺔﺸﻗﺎﻨﻤﻟ ﻚﻟﺫﻭ ﻲﻧﻭﺮﺘﻜﻟﻹﺍﻭ ﻲﺋﺮﻤﻟﺍ

COMMUNICATION to discuss the following matters:

Subject: :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

Reciting and approving the minutes of the previous ﺪﻘﻌﻨﻤﻟﺍﻭ ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺮﻀﺤﻣ ﺓﺀﺍﺮﻗ

ordinary meeting of the General Assembly which was ﻪﻴﻠﻋ ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻟﺍﻭ 2022-04-27 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ

held on 27-04-2022

The Report of the Board of Directors on the activities of ﺔﻴﻬﺘﻨﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺔﻨﺴﻠﻟ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﺍ ﻦﻋ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

the Company during the year 31-12-2022 along with its ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﺔﻄﺨﻟﺍﻭ 2022-12-31 ﻲﻓ

future plans

The Report of the Company's auditors on its financial ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺔﻨﺴﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ ﻝﻮﺣ ﺕﺎﺑﺎﺴﺤﻟﺍ ﻲﻘﻗﺪﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

statements for the year ended 31-12-2022 2022-12-31 ﻲﻓ ﺔﻴﻬﺘﻨﻤﻟﺍ

The financial statements for the year ended 31-12-2022 2022-12-31 ﻲﻓ ﺔﻴﻬﺘﻨﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺔﻨﺴﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ

Specifying the profits that the Board of Directors proposes ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻌﻳﺯﻮﺗ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺡﺮﺘﻘﻳ ﻲﺘﻟﺍ ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻳﺪﺤﺗ

to distribute and specifying the reserves and allocations' ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺺﻧ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﺼﺼﺨﻤﻟﺍﻭ ﺕﺎﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﺪﻳﺪﺤﺗﻭ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ

which the Law and the Company's Memorandum of ﺎﻬﻋﺎﻄﺘﻗﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻡﺎﻈﻧﻭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ

Association stipulate its deduction

- * DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS AT ( 50 % ) ﺲﻠﻓ (500) ﻎﻠﺒﻣ ﻱﺃ ﻉﻮﻓﺪﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺃﺭ ﻦﻣ ًﺍﺪﻘﻧ (%50) ﺔﺒﺴﻧ ﻊﻳﺯﻮﺗ -

ﺕﻼﺠﺳ ﻲﻓ ًﻻﻮﺻﺍ ﻞﺠﺴﻤﻟﺍ ﻢﻬﺴﻟﺍ ﻚﻟﺎﻤﻟ ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﺺﻟﺎﺧ ﺪﺣﺍﻮﻟﺍ ﻢﻬﺴﻠﻟ

OF THE PAID UP CAPITAL (500 FILS PER SHARE)

ﻊﻳﺯﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﻪﻴﻓ ﻖﻓﺍﻮﺗ ﻱﺬﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺪﻘﻋ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻲﻓ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ

AFTER TAX FOR THE REGISTERED SHAREHOLDER ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ

IN THE COMPANY'S RECORDS ON THE DATE OF ﻲﻃﺎﺸﻨﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟﺍ ﺔﻴﻓﺎﺼﻟﺍ ﺔﻳﻮﻨﺴﻟﺍ ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﻦﻣ (%10) ﻪﺘﺒﺴﻧ ﺎﻣ ﻉﺎﻄﺘﻗﺍ -

ﺔﻋﺎﻨﺼﻟ ﺔﻴﻧﺩﺭﻷﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍﻭ ﺔﻴﻧﺩﺭﻷﺍ ﺔﻴﻟﻭﺮﺘﺒﻟﺍ ﺕﺎﺠﺘﻨﻤﻟﺍ ﻖﻳﻮﺴﺗ ﺔﻛﺮﺷ

GENERAL ASSEMBLY MEETING IN WHICH IT ﺔﻛﻮﻠﻤﻣ ﺕﺎﻛﺮﺷ ﻲﻫﻭ ﻱﺭﺎﺒﺟﻻﺍ ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﺏﺎﺴﺤﻟ ﺔﻴﻧﺪﻌﻤﻟﺍ ﺕﻮﻳﺰﻟﺍ

APPROVES THE DISTRIBUTION OF PROFITS ﺔﻴﻧﺩﺭﻷﺍ ﻝﻭﺮﺘﺒﻟﺍ ﺓﺎﻔﺼﻣ ﺔﻛﺮﺸﻟ ﻞﻣﺎﻜﻟﺎﺑ

ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﻦﻣ ﻱﺭﺎﺒﺟﺍ ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﺎﻛ (%10) ﻪﺘﺒﺴﻧ ﺎﻣ ﻉﺎﻄﺘﻗﺍ ﻒﻗﻮﺑ ﺭﺍﺮﻤﺘﺳﻻﺍ -

- * DEDUCTION OF ( 10% ) OF THE NET ANNUAL

ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﻄﺸﻧﺃ ﻲﻗﺎﺒﻟ ﺔﻴﻓﺎﺼﻟﺍ ﺔﻳﻮﻨﺴﻟﺍ

PROFITS OF THE ACTIVITIES OF JPPMC AND ﻱﺭﺎﻴﺘﺧﻻﺍ ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﺏﺎﺴﺤﻟ ﺭﺎﻨﻳﺩ ( 26,608,733 ) ﻎﻠﺒﻣ ﺺﻴﺼﺨﺗ -

JORDAN LUBE OIL MANUFACTURING COMPANY ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺎﻫﺩﺪﺤﻳ ﻲﺘﻟﺍ ﺽﺍﺮﻏﻸﻟ ﻪﻣﺍﺪﺨﺘﺳﺍﻭ