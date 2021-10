Disclosure (JOPH) 2021 10 28

JORDAN PHOSPHATE MINES

To: Jordan Securities Commission, ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ Amman Stock Exchange ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ Company's Name: JORDAN PHOSPHATE MINES ﺔﻴﻧﺩﺭﻻﺍ ﺕﺎﻔﺳﻮﻔﻟﺍ ﻢﺟﺎﻨﻣ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ Date: 28-10-2021 01:05:15 PM PM 01:05:15 2021-10-28 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ Subject: Other Material Information ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻳﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ JORDAN PHOSPHATE MINES announces the occurrence ﺙﺪﺤﻟﺍ ﻉﻮﻗﻭ ﻦﻋ ﺔﻴﻧﺩﺭﻻﺍ ﺕﺎﻔﺳﻮﻔﻟﺍ ﻢﺟﺎﻨﻣ ﺔﻛﺮﺷ ﻦﻠﻌﺗ of the following material event: :ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻩﺎﻧﺩﺃ ﻦﻴﺒﻤﻟﺍ ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ Material Event ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺪﺤﻟﺍ Date of event: 21-10-2021 2021-10-21 :ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺪﺤﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ Other ﻯﺮﺧﺃ

The Jordan Phosphate Mines Company, Indo- Jordanﻊﻴﻗﻮﺘﺑ 2021/10/27 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺔﻴﻧﺩﺭﻻﺍ ﺕﺎﻔﺳﻮﻔﻟﺍ ﻢﺟﺎﻨﻣ ﺔﻛﺮﺷ ﺖﻣﺎﻗ Chemicals Co. with Alu Fluoride Limited Indian company"ﺔﻴﻧﺩﺭﻻﺍ ﺕﺎﻔﺳﻮﻔﻟﺍ ﻢﺟﺎﻨﻣ ﺔﻛﺮﺷ ﻦّﻴﺑ Share Subscription Agreement singed on 27 th October 2021 . The Share Subscription( IJC ) ﺓﺩﻭﺪﺤﻣ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﻣ ﺕﺍﺫ ﺕﺎﻳﻭﺎﻤﻴﻜﻠﻟ ﺔﻴﻧﺩﺭﻷﺍ ﺔﻳﺪﻨﻬﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍﻭ Agreement in according to Joint Venture agreement singedﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺔﻌﻗﻮﻤﻟﺍ ﺔﻛﺍﺮﺸﻟﺍ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﻰﻟﺍ ﺩﺎﻨﺘﺳﻹﺎﺑ Alufluoride ﺔﻛﺮﺷﻭ on 8 th Jan. 2020, to establish an aluminum fluoride plant atﺔﻳﺪﻴﺸﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻲﻓ ﻡﻮﻴﻨﻤﻟﻻﺍ ﺪﻳﺭﻮﻠﻓ ﻊﻨﺼﻣ ﺀﺎﺸﻧﻹ ﻚﻟﺫﻭ ،2020/1/8 Eshidiya at cost estimated at USD 30 million . The CEO" Alufluoride " ﺔﻛﺮﺷ ﻊﻣ ﺔﻛﺍﺮﺸﻟﺎﺑ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ 30 ﻲﻟﺍﻮﺤﺑ ﺭﺪﻘﺗ ﺔﻔﻠﻜﺑ announced plant will be supplied with 20 thousand tons ofﻦﻃ ﻒﻟﺍ 20 ـﺑ ﻊﻨﺼﻤﻟﺍ ﺪﻳﻭﺰﺗ ﻢﺘﻴﺳ ﻪﻧﺄﺑ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﺲﻴﺋﺮﻟﺍ ﻦّﻴﺑﻭ .ﺔﻳﺪﻨﻬﻟﺍ fluociclisic acid annually. The Joint Venture will create newﻊﻨﺼﻤﻟﺍ ﺀﺎﺸﻧﺍ ﻢﻬﺴﻴﺳ ﺚﻴﺣ ،ًﺎﻳﻮﻨﺳ ﺪﻴﺳﺍ ﻚﻴﻠﺳﻮﻠﻔﻟﺍ ﺾﻣﺎﺣ ﻦﻣ job opportunities for the local community and will enhanceﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺓﺭﺪﻗ ﺯﺰﻌﻴﺳﻭ ﺔﻘﻄﻨﻤﻟﺍ ﺀﺎﻨﺑﻻ ﺓﺪﻳﺪﺟ ﻞﻤﻋ ﺹﺮﻓ ﺮﻴﻓﻮﺘﺑ

the company's production and economic capacity, thus.ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺎﻬﺘﻧﺎﻜﻣ ﺯﺰﻌﻳ ﺎﻤﺑ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍﻭ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻻﺍ enhancing its global position .